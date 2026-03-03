ETV Bharat / state

बाळासाहेब ठाकरेंच्या प्रतिमेला रंग लावून आनंद आश्रमात एकनाथ शिंदेंनी साजरी केली धुळवड!

जगात सुरू असलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळं महाराष्ट्रातील नागरिक अडकलेल्या देशांशी संपर्क साधून त्यांना परत आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं.

Eknath Shinde celebrated Dhulwad at Anand Ashram by painting the image of Balasaheb Thackeray!
बाळासाहेब ठाकरेंच्या प्रतिमेला रंग लावून आनंद आश्रमात एकनाथ शिंदेंनी साजरी केली धुळवड! (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 3, 2026 at 6:32 PM IST

ठाणे : ठाण्यातील राजकीय नेत्यांच्या धुळवडीचं ठिकाण म्हणजे टेंभीनाका इथं असलेलं आनंद आश्रम. मंगळवारी (3 मार्च) आनंद आश्रमात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हजेरी लावत बाळासाहेब ठाकरे आणि आनंद दिघे यांच्या प्रतिमेला रंग लावून धुळवड साजरी केली. एकेकाळी ठाणे जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय दिग्गज नेते या आनंद आश्रमात आनंद दिघे यांच्यासोबत धुळवड साजरी करत असत. हीच परंपरा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखील कायम ठेवली आहे. त्यानुसार, आज उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आनंद दिघे यांची परंपरा जपण्यासाठी आनंद आश्रमात आपल्या कार्यकर्त्यांना रंग लावला. यावेळी जगात सुरू असलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळं महाराष्ट्रातील नागरिक अडकलेल्या देशांशी संपर्क साधून त्यांना परत आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं.


सुखाचे समृद्धीचे दिवस येवो, या शुभेच्छा : दरम्यान, "सर्वांना धुलिवंदनाच्या शुभेच्छा, सुखाचे समृद्धीचे दिवस येवो, या शुभेच्छा देतो. यावर्षीच्या होळी आणि धूलिवंदनवर अजित दादांच्या निधनाचे दुःखाचे सावट आहे. त्यामुळं यंदा हा उत्सव साजरा करणार नाही," असं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं. तसंच जवळच्या कार्यकर्त्याच्या घरी दुखद निधन झालं म्हणून धुळवड दरवर्षी प्रमाणे साजरी करतो, तशी करत नाही. आनंद आश्रमात येऊन आनंद दिघे साहेबांना वंदन केलं. आनंद दिघे यांनी सर्व सण उत्सवात सुरू करून ते महाराष्ट्रात वाढवण्याचं काम केलं होतं. ते काम भविष्यात शिवसेना करेल," असं सांगत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना आणि सरकार नागरिकांसाठी सर्वतोपरी मदत करेल, असं जाहीर केलं.

घाबरू नका, ते सर्व सुखरुप : अमेरिका- इस्रायल आणि इराण यांच्यातील तणावामुळं कतार, कुवैत, संयुक्त अरब अमिराती यांच्यासह अनेक देशांनी आपल्या हवाई सीमा बंद केल्या आहेत. यामुळं या देशांमध्ये राज्यासह देशातील नागरिक आणि पर्यटक अडकले आहेत. या अडकलेल्या लोकांना परत आणण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून प्रयत्न सुरू आहेत. याबाबत ते म्हणाले की, "अनेक लोक बाहेर देशात अडकले आहेत. त्यांच्याशी संपर्क करून त्यांची विचारपूस केली. त्यांना माझा मोरल सपोर्ट मिळाला आहे. शिवसेनेच्या वतीनं विशेष दोन विमान पाठवली आहेत. ते टेक ऑफ करून इकडं येतील. आणखी काही लोक अडकले होते, त्यांच्याशी संपर्क झाला आहे. ठाणे आणि पुणे येथील अडकलेल्या विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आणणार आहोत. पंतप्रधान मोदी आणि राज्य सरकार प्रयत्न करून त्यांना सुखरुप परत आणणार आहेत. घाबरू नका, ते सर्व सुखरुप आहेत. त्यांना सुखरूप आणू," असा आत्मविश्वास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.

