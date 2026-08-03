ETV Bharat / state

महाडच्या एकनाथ मुकणे यांच्या कार्याची देशपातळीवर दखल! राष्ट्रपतींकडून स्वातंत्र्यदिन सोहळ्यासाठी विशेष निमंत्रण

दोन दशके आदिवासी समाजाच्या सामाजिक व आर्थिक उन्नतीसाठी सातत्याने कार्यरत असलेले एकनाथ रामा मुकणे यांचा राष्ट्रपतींकडून सन्मान करण्यात येणार आहे.

mahad
महाडच्या एकनाथ मुकणे यांच्या कार्याची देशपातळीवर दखल (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 3, 2026 at 9:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायगड - महाड तालुक्यातील नरवण गावचे रहिवासी आणि गेली जवळपास दोन दशके आदिवासी समाजाच्या सामाजिक व आर्थिक उन्नतीसाठी सातत्याने कार्यरत असलेले एकनाथ रामा मुकणे यांना भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या वतीने 15 ऑगस्ट रोजी नवी दिल्ली येथे होणाऱ्या स्वातंत्र्यदिन सोहळ्यासाठी विशेष निमंत्रण प्राप्त झाले आहे. आदिवासी समाजाच्या सक्षमीकरणासाठी केलेल्या उल्लेखनीय कार्याची दखल घेत देशभरातील निवडक समाजसेवकांमध्ये त्यांची निवड करण्यात आली असून, हा सन्मान संपूर्ण रायगड जिल्ह्यासाठी गौरवाची बाब ठरली आहे.

अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत शिक्षण पूर्ण करून समाजसेवेचा ध्यास घेतलेल्या मुकणे यांनी शेकडो आदिवासी कुटुंबांना रोजगार, स्वयंरोजगार आणि आर्थिक स्वावलंबनाची नवी दिशा दिली आहे. राष्ट्रपती भवनाकडून आलेले विशेष निमंत्रण भारतीय टपाल विभागामार्फत त्यांच्या घरी पोहोचविण्यात आले असून, या सन्मानानंतर महाडसह संपूर्ण रायगड जिल्ह्यात त्यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे.

महाड तालुक्यातील नरवण गावातील एकनाथ रामा मुकणे यांनी अत्यंत प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितीत आश्रमशाळेतून शिक्षण पूर्ण केले. मात्र, स्वतःपुरते न जगता समाजासाठी काहीतरी करण्याचा निर्धार त्यांनी केला. याच उद्देशातून त्यांनी खैरे आदिवासी मच्छीमार विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्यादित या संस्थेची स्थापना केली. गेल्या जवळपास वीस वर्षांत या संस्थेच्या माध्यमातून शेकडो आदिवासी कुटुंबांना मत्स्यव्यवसाय, बचत गट, स्वयंरोजगार आणि आर्थिक स्वावलंबनासाठी विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्यात त्यांनी मोलाची भूमिका बजावली.

महाडच्या एकनाथ मुकणे यांच्या कार्याची देशपातळीवर दखल (ETV Bharat Reporter)

या कार्यामागे श्रमजीवी जनता सहाय्यक मंडळ, सातारा या संस्थेचे मार्गदर्शन लाभले. स्वर्गीय बाळासाहेब कोळेकर यांनी सुरू केलेल्या या चळवळीला संस्थेचे विद्यमान प्रमुख राम कोळेकर यांचे नेतृत्व लाभत असून, महाड शाखेचे व्यवस्थापक विठ्ठल कोळेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुकणे यांनी आदिवासी समाजासाठी अनेक विकासात्मक उपक्रम यशस्वीपणे राबविले. त्यांच्या कार्यामुळे अनेक कुटुंबांच्या जीवनात आर्थिक स्थैर्य आले आणि समाजात आत्मविश्वास निर्माण झाला.

या उल्लेखनीय सामाजिक कार्याची दखल घेत भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या वतीने त्यांना १५ ऑगस्ट रोजी नवी दिल्ली येथे होणाऱ्या स्वातंत्र्यदिन सोहळ्यासाठी विशेष निमंत्रण देण्यात आले आहे. देशभरातील मोजक्या समाजसेवकांमध्ये त्यांची झालेली निवड ही रायगड जिल्ह्यासाठी मोठा सन्मान मानली जात आहे.

राष्ट्रपती भवनाकडून पाठविण्यात आलेले हे विशेष निमंत्रण सोमवारी भारतीय टपाल विभागामार्फत त्यांच्या निवासस्थानी पोहोचविण्यात आले. यावेळी उपविभागीय डाक निरीक्षक संतोष मोरे, पोस्टमास्तर कृष्णा शीलवंत, पोस्टमन राम येरूळकर, डाक सहाय्यक सचिन सोनवणे तसेच विकास पटाईत उपस्थित होते.

या सन्मानाबाबत प्रतिक्रिया देताना एकनाथ मुकणे यांनी, "हा गौरव माझा वैयक्तिक नसून संपूर्ण आदिवासी समाजाचा आणि श्रमजीवी जनता सहाय्यक मंडळाच्या कार्याचा आहे. संस्थेच्या मार्गदर्शनामुळेच समाजासाठी सातत्याने काम करता आले आणि आज हा सन्मान मिळाला," अशी भावना व्यक्त केली.

देशाच्या सर्वोच्च स्तरावर त्यांच्या कार्याची झालेली दखल ही केवळ एकनाथ मुकणे यांचाच नव्हे, तर महाड, रायगड आणि संपूर्ण आदिवासी समाजासाठी प्रेरणादायी आणि अभिमानास्पद ठरत आहे.

TAGGED:

INDEPENDENCE DAY CEREMONY
EKNATH RAMA MUKNE
एकनाथ रामा मुकणे
स्वातंत्र्यदिन सोहळा निमंत्रण
EKNATH RAMA MUKNE SOCIAL WORK

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.