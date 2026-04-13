कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्रातील बॉयलरमधून वाफ बाहेर आल्यानं 8 कामगार जखमी

कोराडी औष्णिक वीज केंद्रातील 660 मेगावॉट संच असलेल्या ठिकाणी अपघात झाला. यात 8 कामगार जखमी झाले.

Koradi plant steam accident nagpur
फाईल फोटो - औष्णिक विद्युत केंद्र (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 13, 2026 at 7:31 PM IST

नागपूर - कोराडी औष्णिक वीज केंद्रातील 660 मेगावॉट संच असलेल्या ठिकाणी अपघात झाला. यात 8 कामगार जखमी झाले. कामगारांच्या अंगावर गरम वाफ आल्यानं ते भाजले असून, एका कामगाराची प्रकृती चिंताजनक आहे. अपघात हा युनिट नंबर 10 मध्ये घडलाय. यासंदर्भात महानिर्मितीकडून एक प्रेस नोट जारी करण्यात आली, ज्यात आठ जखमींची नावं देण्यात आली आहेत.

सोमवारी सकाळी 10 वाजून 20 मिनिटांनी कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्रातील संच क्र. 10 हा बंद असताना अचानक बॉयलरमधील पिप होलमधून वाफ बाहेर आल्यानं 8 कामगारांना दुखापत झाली.

जखमींमध्ये सचिन भागेवार, विवेक पाटील, तेजस सोनवणे, ए.के.काझी, निखिल जायतगुडे, कमलेश बारमटे, गुलसिंग टिकाम, विलास बन्सोड यांचा समावेश आहे. अपघातात एकूण 8 जण जखमी झाले असून, त्यापैकी 4 जण हे महानिर्मितीचे अधिकारी आणि कर्मचारी आहेत. इतर 4 जण कंत्राटी कामगार आहेत.

जखमींना तत्काळ खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. प्राथमिक उपचारानंतर सचिन भागेवार, तेजस सोनवणे आणि विलास बन्सोड यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला. उर्वरित 4 जणांवर वैद्यकीय उपचार सुरू आहेत.

घटना घडताच महानिर्मितीमार्फत तत्काळ वैद्यकीय मदत उपलब्ध करून देण्यात आली असून, परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यात आली. सदर घटनेचे सुरक्षा विभागातर्फे सेफ्टी ऑडिट सुरू करण्यात आले असून, प्रथमदर्शनी सुरक्षा नियमांचे कोणतेही उल्लंघन झाल्याचं दिसून येत नसल्याचं महानिर्मितीकडून स्पष्ट करून आले. महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी (महानिर्मिती) तर्फे सर्व जखमींना सर्वोत्तम वैद्यकीय उपचार उपलब्ध करून देण्यात येत असून, अपघातग्रस्त कर्मचाऱ्यांचा वैद्यकीय उपचारांचा सर्व खर्च महानिर्मितीतर्फे करण्यात येणार आहे.

