दिवेआगर समुद्रात विनर्स अकॅडमीच्या आठ विद्यार्थ्यांचा बुडून मृत्यू, आळंदीवर शोककळा, पालकांचा आक्रोश
सहलीला जाण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून संस्थेनं अंडरटेकिंग लिहून घेतल्याची माहिती एका पालकाने दिली आहे.
Published : October 1, 2026 at 11:18 PM IST
आळंदी - येथील विनर्स अकॅडमी फॉर 11th अँड 12th मधील विद्यार्थ्यांच्या रायगड जिल्ह्यातील दिवेआगर येथे गेलेल्या सहलीला गुरुवारी, 1 ऑक्टोबर रोजी अत्यंत दुर्दैवी वळण मिळालं. दिवेआगर येथील समुद्रकिनाऱ्यावर पोहण्यासाठी गेलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी 8 विद्यार्थी समुद्राच्या पाण्यात बुडाल्याची घटना घडली.
या सहलीला जाण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून संस्थेनं अंडरटेकिंग लिहून घेतल्याची माहिती एका पालकाने दिली आहे. मात्र, सहलीदरम्यान विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी नेमकी कोणती खबरदारी घेण्यात आली होती, समुद्रकिनारी विद्यार्थ्यांसोबत किती शिक्षक उपस्थित होते, तसेच समुद्रात पोहण्यासाठी विद्यार्थ्यांना परवानगी कशी देण्यात आली, याबाबत आता प्रश्न उपस्थित होत आहेत. एका पालकाने दिलेल्या माहितीनुसार, संस्थेकडून पालकांकडून अंडरटेकिंग घेण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतरही एवढी मोठी दुर्घटना घडल्याने सुरक्षेच्या उपाययोजनांबाबत पालकांकडून चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी होऊन दुर्घटनेमागे नेमकी कोणती कारणे आहेत, हे स्पष्ट होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
या घटनेनंतर आळंदी येथील विनर्स अकॅडमीच्या ठिकाणीही परिस्थिती गंभीर दिसून आली. अकॅडमीच्या दाराला कुलूप असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे दुर्घटनेनंतर पालकांना माहिती देण्यासाठी किंवा त्यांच्या प्रश्नांना उत्तर देण्यासाठी संस्थेच्या ठिकाणी कोणतेही जबाबदार व्यक्ती उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले. दिवेआगर दुर्घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर आळंदी-दिघी विभागातील पोलीस अधिकाऱ्यांनी रायगड पोलीस आणि जिल्हा प्रशासनाशी संपर्क साधला आहे. दुर्घटनेची संपूर्ण माहिती घेतली जात असून संबंधित संस्थेच्या भूमिकेचीही चौकशी केली जाणार असल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले आहे.
विनर्स अकॅडमी कायदेशीर पद्धतीने कार्यरत आहे की नाही, संस्थेकडे आवश्यक परवानग्या आहेत का, सहलीसाठी आवश्यक सुरक्षा नियमांचे पालन करण्यात आले होते का, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी कोणाची होती आणि दुर्घटनेवेळी नेमकी परिस्थिती काय होती, या सर्व बाबी तपासाचा भाग असणार आहेत.
आळंदी-दिघी विभागाचे सहाय्यक पोलीस आयुक्त योगेश रांजणकर यांनी या प्रकरणात रायगड पोलीस आणि जिल्हा प्रशासनाशी संपर्क साधून माहिती घेतली जात असल्याचे सांगितले. तसेच संस्था बेकायदेशीर असल्याचे तपासात निष्पन्न झाल्यास संबंधित अकॅडमीविरोधात योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, या घटनेतील उर्वरित विद्यार्थी सुरक्षित असल्याची प्राथमिक माहिती आहे. मात्र, आपल्या मुलांना सहलीसाठी पाठवलेल्या पालकांसाठी हा प्रसंग अत्यंत धक्कादायक ठरला आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी शैक्षणिक संस्थांकडून सहलीदरम्यान कोणत्या उपाययोजना केल्या जातात, समुद्रकिनारे किंवा धोकादायक पर्यटनस्थळी विद्यार्थ्यांना नेताना कोणते नियम पाळले जातात आणि अशा ठिकाणी पर्यवेक्षणाची व्यवस्था किती काटेकोर असते, यावर या दुर्घटनेनंतर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
आता या संपूर्ण प्रकरणाची अधिकृत चौकशी झाल्यानंतरच दुर्घटनेची नेमकी कारणे आणि कोणाची जबाबदारी निश्चित होते, हे स्पष्ट होणार आहे. दरम्यान, मृत विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून, प्रशासनाने या घटनेची संवेदनशीलतेने आणि सखोल चौकशी करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.