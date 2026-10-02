दिवेआगार दुर्घटना, मृतांच्या पालकांचा रुग्णालयाबाहेर आक्रोश, मृतदेह आळंदीला रवाना
दिवेआगर येथील समुद्रकिनाऱ्यावर पोहण्यासाठी गेलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी 8 विद्यार्थी समुद्राच्या पाण्यात बुडाल्याची घटना घडली.
Published : October 2, 2026 at 6:58 AM IST
रायगड - आळंदी येथील विनर्स अकॅडमी फॉर 11th अँड 12th मधील विद्यार्थ्यांच्या रायगड जिल्ह्यातील दिवेआगर येथे गेलेल्या सहलीला गुरुवारी, 1 ऑक्टोबर रोजी अत्यंत दुर्दैवी वळण मिळालं. दिवेआगर येथील समुद्रकिनाऱ्यावर पोहण्यासाठी गेलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी 8 विद्यार्थी समुद्राच्या पाण्यात बुडाल्याची घटना घडली. या आठ विद्यार्थ्यांचे मृतदेह त्यांच्या घरी रवाना करण्यात आले आहेत.
सरकार मदत करणार - रायगडचे पालकमंत्री भरत गोगावले हे श्रीवर्धनमध्ये दाखल झाले होते. गोगावलेंकडून घटनेबाबत शोक व्यक्त करण्यात आला. धोकादायक समुद्र किनाऱ्यावर ठोस उपाययोजना करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. मृतांच्या नातेवाईकांना मदतीसाठी सरकार विचाराधीन आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
पोलिसांकडून चौकशी सुरू - बोर्ली येथून मुलांचे मृतदेह श्रीवर्धनमधील जिल्हा रुग्णालयात आणण्यात आले. मृत मुलांचे नातेवाईक देखील घटनास्थळी पोहचले होते, घडलेली घटना ही दुर्दैवी असून, या घटनेबाबत पोलीस अधिक चौकशी करत आहेत, असे गोगावले म्हणाले. मृत मुलांच्या नातेवाईकांना योग्य ती मदत करण्यासाठी आम्ही विचाराधीन असल्याचं गोगावले म्हणाले.
अदिती तटकरे यांनी घेतली पालकांची भेट - महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी श्रीवर्धनमध्ये येत मृत मुलांच्या नातेवाईकांना भेटून मृतांना श्रद्धांजली वाहिली. दिवेआगर दुर्घटनेवर अदिती तटकरे यांना शोक अनावर झाला. ही दुर्घटना अतिशय दुर्दैवी आहे. सुरक्षित समुद्र किनाऱ्यावर घडलेली घटना अतिशय दुर्दैवी आहे. निसर्ग आणि त्याच्या मर्यादा यांचे पालन करणे गरजेचे आहे. मृतांच्या कुटुंबासोबत सरकार पाठशी आहे. मृतांच्या कुटुंबाला आधार देणे गरजेचे आहे. अशी दुर्घटना पुन्हा होऊ नये याकरिता कोणीही आनंद लुटताना स्वतःची काळजी घेणे गरजेचे आहे, अशी प्रतिक्रिया अदिती तटकरे यांनी व्यक्त केली.