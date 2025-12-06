'पुढच्या महापरिनिर्वाण दिनापूर्वी इंदू मिल स्मारक पूर्ण करण्याचा प्रयत्न'; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं आश्वासन
भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त दादर चैत्यभूमी इथं हजोरो अनुयायी आणि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन केलं.
Published : December 6, 2025 at 2:07 PM IST
मुंबई : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 69 व्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त दादर चैत्यभूमी इथं राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह अन्य मंत्र्यांच्या उपस्थितीत शासकीय अभिवादनाचा कार्यक्रम पार पडला. या कार्यक्रमात दरवर्षीप्रमाणं यंदाही इंदू मिल स्मारकाचा मुद्दा चर्चेचा ठरला. इंदू मिल स्मारकाबाबत अनेकांचे आक्षेप असल्याचं नरेंद्र जाधव यांनी सर्वांसमक्ष मुख्यमंत्र्यांना सांगितलं. यावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढील वर्षापर्यंत स्मारकाचं काम पूर्ण करायचं सरकारचं लक्ष असल्याचं सांगितलं.
दादर मेट्रो स्टेशनला चैत्यभूमी नाव द्या : "इंदू मिल स्मारकातील बाबासाहेबांच्या पुतळ्यावर काही लोकांकडून आक्षेप घेण्यात आलेत. यावर एक समन्वय समिती नेमून हा प्रश्न मार्गी लावणं गरजेचं आहे. सोबतच दादर मेट्रो स्टेशनला चैत्यभूमी मेट्रो स्टेशन असं नाव द्यावं," अशी मागणी प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ नरेंद्र जाधव यांनी केली.
बाबासाहेबांचं जीवन म्हणजे ज्ञानाच्या बळावर अन्यायाविरुद्ध केलेला संघर्ष : "डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं जीवन आणि त्यांचे विचार म्हणजे धगधगता अंगार होता. बाबासाहेबांचं जीवन म्हणजे ज्ञानाच्या बळावर अन्यायाविरुद्ध केलेला संघर्ष होता. ज्या समाजानं त्यांना पाणी नाकारलं. त्याच समाजात त्यांनी शिक्षणाच्या मदतीनं संघर्ष केला. त्यांनी ज्ञानसाधना केली आणि जगातील सर्वश्रेष्ठ विद्वानांच्या पंक्तीत आपलं स्थान निर्माण केलं. न्याय, स्वातंत्र्य समता आणि बंधुता या चार स्तंभावर उभी असलेली भारताच्या लोकशाहीची पायाभरणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केली. आपण कल्पना करा ज्या व्यक्तीला जीवनात इतके अन्याय सोसावे लागले. त्या व्यक्तीनं या राष्ट्रासाठी संविधान लिहिलं, तेव्हा त्यात बदल्याची भावना नव्हती. द्वेष नव्हता आणि मत्सर नव्हता. प्रत्येक भारतीयाला सन्मानानं जगण्याचा हक्क देण्याची उदात्त भावना त्यांच्या मनामध्ये होती. अशा महामानवाच्या स्मृतीत बांधल जाणारं इंदू मिल स्मारक देशचं भूषण ठरेल. सर्व मिळून समता प्रस्थापित करू," असं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
शक्ती म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ज्ञान संपादित केलं : "या देशाला संविधानाच्या माध्यमातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जो मार्ग दाखवला. त्या मार्गावर चालण्याची पुन्हा एकदा प्रेरणा प्राप्त करण्यासाठी आपण या ठिकाणी एकत्र आलो आहोत. आपल्या देशामध्ये, आपल्या समाजामध्ये प्रचंड मोठी विषमता निर्माण झाली होती. या विषमतेनं आपल्याच समाजातील अनेक लोकांचा मानव म्हणून जगण्याचा अधिकार हिरावून घेतला होता. अशा परिस्थितीमध्ये समाजामध्ये मोठी जागृती आणून एक समता युक्त समाज तयार झाला पाहिजे. या भावनेतून या विषमतेलाच आपली शक्ती म्हणून भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ज्ञान संपादित केलं," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी रचला अर्थव्यवस्थेचा पाया : "बाबासाहेबांनी ज्ञानाच्या आधारावर समाजामध्ये समतेचं रोपण केलं. समाज जागृत केला आणि एक असं संविधान आपल्याला दिलं ज्या संविधानानं आपल्या देशामध्ये समतेचं राज्य तयार केलं. समाजामध्ये बंधुता निर्माण केली. या संविधानामुळंच आज आपला देश इतकी प्रगती करू शकला. आज आपण जगातली चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था झालो. लवकरच तिसरी अर्थव्यवस्था देखील होऊ. पण, याची मुहूर्तमेड, तिचा पाया हा जर कोणी तयार केला असेल तर तो संविधानकार आणि अर्थतज्ज्ञ भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केला. नुकतेच माझ्याकडं न्यू जर्सीचे गव्हर्नर आले होते. त्यांनी एक गोष्ट सांगितली की, आमच्याकडं आम्ही एक चूक केली. ती म्हणजे आज न्यूयॉर्कच्या भागांमध्ये विजेची कमतरता आहे. त्यांनी सांगितलं आमच्याकडं नॅशनल ग्रीड नसल्यानं अमेरिकेसारख्या देशात विजेची कमतरता आहे," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
इंदू मिल स्मारक पूर्ण होणार : "ज्यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी वीज मंत्री म्हणून देशात पदभार स्वीकारला. त्यावेळी त्यांनी संपूर्ण भारतामध्ये एक राष्ट्रीय ग्रीड तयार करायचा निर्णय घेतला. भारताच्या कुठल्याही भागात आपल्याला वीज नेता आली पाहिजे. आज आपण पाहतोय या नॅशनल ग्रीडमुळं भारताच्या कानाकोपऱ्यामध्ये आपण वीज पोहचवू शकलो. अमेरिकेसारख्या प्रगत राष्ट्राला जे लक्षात आलं नाही ते भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लक्षात घेऊन आज भारताला स्वयंपूर्णतेकडं नेण्याचा कार्यक्रम आपल्याला दिला. अशा या महापुरुषाचे पुढच्या महापरिनिर्वाण दिनापूर्वी इंदू मिल स्मारक पूर्ण व्हावं, असा प्रयत्न आपण करत आहोत," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.
