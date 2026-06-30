मेळघाटातील जिल्हा परिषद शाळा प्रवेशोत्सवात शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे गैरहजर; तीन दिवसांच्या तयारीनंतरही विद्यार्थ्यांचा उत्साह कायम
मेळघाटातील सलोना शाळेतील प्रवेशोत्सवासाठी मंत्री दादाजी भुसे (Dadaji Bhuse) यांचा दौरा रद्द झाला. निराशा असूनही विद्यार्थ्यांचे उत्साहात स्वागत करण्यात आले.
Published : June 30, 2026 at 7:29 PM IST|
Updated : June 30, 2026 at 8:06 PM IST
अमरावती : शाळा प्रवेशोत्सवाच्या पहिल्याच दिवशी राज्याचे शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे (Dadaji Bhuse) यांनी मेळघाटातील चिखलदरा तालुक्यात येणाऱ्या सलोना जिल्हा परिषद शाळेला भेट देण्याचं नियोजन केलं होतं. मात्र, काही अपरिहार्य कामामुळं त्यांचा दौरा ऐनवेळी रद्द झाला. त्यामुळं त्यांची आतुरतेने वाट पाहणाऱ्या शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालकांची काहीशी निराशा झाली. मात्र शिक्षण मंत्र्यांची गैरहजेरी असली तरी विद्यार्थ्यांचा उत्साह किंचितही कमी झाला नाही.
लग्न सोहळ्यालाही लाजवेल अशी शाळेची सजावट : शाळेच्या पहिल्याच दिवसाचं औचित्य साधत संपूर्ण परिसराची आकर्षक सजावट करण्यात आली होती. मंडप, फुगे, रांगोळी, सेल्फी पॉईंट, केक कापण्याचा कार्यक्रम अशा विविध उपक्रमांमुळं शाळेला उत्सवाचं स्वरूप आलं होतं. पहिल्यांदाच शाळेत येणाऱ्या इयत्ता पहिलीच्या विद्यार्थ्यांचं औक्षण करून पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करण्यात आलं. तसंच भोजनाचीही व्यवस्था करण्यात आली होती. त्यामुळं शाळेचा पहिला दिवस विद्यार्थ्यांसाठी अविस्मरणीय ठरला.
मंत्री आले नाही, अधिकाऱ्यांची भाषणं रंगली : शिक्षण मंत्री अनुपस्थित असले तरी शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी, तहसीलदार आणि इतर अधिकारी कार्यक्रमाला उपस्थित होते. सकाळी 11:00 वाजल्यापासून शाळेत आलेल्या सुमारे दोनशे विद्यार्थ्यांना दुपारी एक वाजेपर्यंत विविध अधिकाऱ्यांची भाषणे ऐकावी लागली. लहान विद्यार्थ्यांसाठी हा कालावधी काहीसा प्रदीर्घ ठरल्यानं चिमुकले चुळबुळ करत होते.
तीन दिवसांची तयारी, क्षणभर हिरमोड : शिक्षणमंत्री येणार असल्यानं गेल्या तीन दिवसांपासून शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांनी कार्यक्रमासाठी विशेष तयारी केली होती. संपूर्ण गावात उत्साहाचं वातावरण होतं. मात्र शिक्षण मंत्र्यांचा दौरा रद्द झाल्यानं शिक्षकांचा काहीसा हिरमोड झाला. तरीही नियोजित सर्व कार्यक्रम उत्साहात पार पडला आणि विद्यार्थ्यांच्या चेहऱ्यावरील आनंद कायम राहिला.
शिक्षकांचं कार्य कौतुकास्पद : आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षणाची गोडी निर्माण करण्यासाठी शाळा प्रवेशोत्सवासारखे उपक्रम अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. मेळघाटातील शिक्षक अत्यंत समर्पितपणे काम करत आहेत. याच मेहनतीमुळं यंदा दहा विद्यार्थी नवोदय विद्यालयासाठी पात्र ठरले असून क्रीडा क्षेत्रातही येथील विद्यार्थी उल्लेखनीय कामगिरी करत आहेत, असं गटशिक्षणाधिकारी बटेसिंह राजपूत "ईटीव्ही भारत" शी बोलताना म्हणाले.
आनंदाचा सोहळा मात्र थोडीशी खंत : शिक्षणमंत्री आमच्या शाळेत येणार असल्यानं विद्यार्थी पालक आणि शिक्षकांमध्ये प्रचंड उत्साह होता. गत तीन दिवसांपासून आम्ही सर्वजण तयारीत व्यस्त होतो. आजचा दिवस आमच्यासाठी आनंदाचा सोहळा ठरणार होता. मंत्री येऊ शकले नाहीत ही खंत नक्कीच आहे, असं शाळेच्या मुख्याध्यापिका राजेश्री वानखडे "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना म्हणाल्या. असं असलं तरी उपस्थित अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत कार्यक्रम यशस्वीपणे पार पडला. यासाठी सर्व शिक्षक, अधिकारी आणि सहकाऱ्यांचे मनापासून मी आभार व्यक्त करते, अशी भावना देखील राजेश्री वानखडे यांनी व्यक्त केली.
विद्यार्थ्यांचा आनंद ओसांडून... : विद्यार्थ्यांचं स्वागत औक्षण करून करण्यात आलं. यासह सेल्फी पॉईंटवर छायाचित्र काढणं, केक कापणं यासह भोजनाची व्यवस्था आणि विविध उपक्रमामुळं शाळेचा पहिला दिवस विद्यार्थ्यांसाठी संस्मरणीय ठरला.
उपक्रमाचं कौतुक, गैरहजेरीची खंत : शाळा प्रवेशोत्सव आदिवासी भागात साजरा करण्याचा शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांचा उपक्रम निश्चितच कौतुकास्पद आहे. यापूर्वी त्यांनी नंदुरबार जिल्ह्यातील तोरणमाळ येथेही अशाच उपक्रमात सहभाग घेतला होता. मेळघाटातील सलोना शाळेतील कार्यक्रमालाही ते येणार असल्याची घोषणा झाली होती. मात्र दौरा रद्द झाल्यानं विद्यार्थ्यांची आणि शिक्षकांची प्रतीक्षा अपुरीच राहिली. तरीही मंत्री आले नाहीत पण शाळेचा उत्सव मात्र रंगला अशी भावना गटशिक्षणाधिकारी बटेसिंह गिरासे यांनी व्यक्त केली.
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