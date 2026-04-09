ऐन परीक्षा काळात विद्यार्थ्यांसाठी 'ईटीव्ही भारत' आशेचा किरण! शिक्षकांच्या बदल्या केल्या रद्द
महाड तालुक्यातील श्री गुरुदत्त माध्यमिक विद्यालयातील शिक्षकांच्या अचानक केलेल्या बदल्या शिक्षण विभागानं रद्द केल्या आहेत.
Published : April 9, 2026 at 5:25 PM IST
रायगड - महाड तालुक्यात असणाऱ्या वाकी बुद्रुक येथील श्री गुरुदत्त माध्यमिक विद्यालयातील (Shri Gurudatta Madhyamik Vidyalaya) शिक्षकांच्या अचानक शिक्षण विभागानं तडकाफडकी बदल्या केल्या होत्या. या शाळेत 27 विद्यार्थी शिकत आहेत. मात्र, विद्यार्थ्यांची ही संख्या निकषांचं कारण पुढं करत जिल्हा परिषदेनं ही शाळा 'शून्य शिक्षकी' शाळा म्हणून जाहीर केली. 'ईटीव्ही भारत'चे रायगड प्रतिनिधी सिद्धांत कारेकर यांनी याबाबतचं वृत्त दिल्यानंतर प्रशासनाला जाग आली.
शिक्षकांच्या बदल्या रद्द - नियमांचा आधार घेत 1 एप्रिल रोजी शाळेतील सर्व शिक्षकांच्या बदल्या इतरत्र करत शाळेमधून शिक्षक हलवण्यात आले. 27 विद्यार्थी असणाऱ्या या शाळेमध्ये गेल्या पाच दिवसापासून एकही शिक्षक कार्यरत नाही. यामुळं विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला होता. ऐन परीक्षेच्या वेळी विद्यार्थ्याच्या अभ्यासाचे काय? परीक्षांचं काय? असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले होते. विद्यार्थ्याच्या भवितव्याच्या या बातमीकडं 'ईटीव्ही भारत'नं गांभीर्यानं पाहता तसं वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर प्रशासनाला आपली चूक समजली. महाड तालुक्यातील वाकीसह इतर सर्व शून्य शिक्षकी शाळांमधील शिक्षकांच्या बदल्या रद्द करत पूर्वीच्या शिक्षकांच्या नेमणुका कायम करण्याची ऑर्डर रायगड जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागानं काढली.
शिक्षणाचा एकमेव आधार - या बदल्या झाल्यानंतर दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांचं भविष्य अक्षरशः टांगणीला लागलं होतं. ही केवळ एका गावाची कथा नाही, तर ग्रामीण शिक्षण व्यवस्थेतील गंभीर वास्तव अधोरेखित करणारी घटना आहे. महाड तालुक्यातील वाकी बुद्रुक हे दुर्गम आणि आदिवासीबहुल गाव. येथे 'कोकण एज्युकेशन सोसायटी'ची माध्यमिक शाळा अनेक वर्षांपासून पंचक्रोशीतील विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाचा एकमेव आधार आहे. या शाळेत सध्या केवळ 27 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. मात्र, ‘कमी विद्यार्थी पट’ हा निकष पुढे करत जिल्हा परिषद प्रशासनानं शाळेतील सर्व शिक्षकांची एकाचवेळी बदली केली. नियमानुसार घेतलेला हा निर्णय कागदावर योग्य वाटत असला, तरी प्रत्यक्षात त्याचे परिणाम अत्यंत गंभीर ठरत आहेत.
ठोस निर्णय घेण्याची गरज - जिल्हा परिषदेच्या या ऑर्डरप्रमाणे, शून्य शिक्षकी शाळांचा प्रश्न आजमितीला संपला असला तरी रायगड जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात अनेक शाळांचा पट हा निकषाला धरून नाही. त्यामुळं प्रशासनानं ग्रामीण भागातील मुलांना शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध व्हावी यासाठी ठोस निर्णय घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
कमीतकमी 20 पटसंख्या असणं गरजेचं - 'ईटीव्ही भारत'नं संबंधित बाब प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्याचा उल्लेख मंत्री भरत गोगावले यांनी केला. "याबाबतची कल्पना शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांना दिली. एका वर्गात कमीतकमी 20 पटसंख्या असणं गरजेचं आहे. एक जूनपासून या शाळेत नववीला वीस विद्यार्थी, दहावीला वीस विद्यार्थी असं करत या शाळा सुरू राहतील, असं दादा भुसे यांनी सांगितलं. यावर शासन धोरण आणणं गरजेचं आहे," असं म्हणत मंत्री भरत गोगावले यांनी प्राथमिक शाळांसोबत आता ग्रामीण भागातील माध्यमिक शाळा बंद पडतील अशी चिंता व्यक्त केली.
विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये - या संदर्भातली बातमी दिल्याबद्दल रायगड जिल्हा परिषदेचे शिक्षण सभापती चंद्रकांत कळंबे यांनी 'ईटीव्ही भारत'चे आभार मानले आहेत. "जनरल सभेमध्ये हा विषय चर्चेला आला. 13 तारखेपासून परीक्षा सुरू होत आहेत. शून्य शिक्षकी शाळा केल्यानंतर मुलांच्या परीक्षा कोण घेणार? ग्रामीण भागातील विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये, अशी सर्वांची भावना आहे. बदल्या या शैक्षणिक वर्षापुरत्या तरी कायम ठेवाव्यात," अशी मागणी शिक्षण सभापती चंद्रकांत कळंबे यांनी सरकारकडं केली.
