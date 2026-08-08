बीडमध्ये तेलाचा काळाबाजार उघड; चार आस्थापनांवर धाड! ‘रिफाइंड’च्या नावाखाली एकाच तेलाची विक्री, तब्बल 01 कोटी 93 लाखांचा साठा जप्त
या चारही कारवायांमध्ये सुमारे 1 कोटी 93 लाख किमतीचा 1 लाख 18 हजार 940 किलोहून अधिक खाद्यतेलाचा साठा जप्त करण्यात आलाय.
Published : August 8, 2026 at 3:07 PM IST
बीड- जिल्ह्यात खाद्यतेलाच्या रिपॅकिंग आणि साठवणूक आस्थापनांवर धडक कारवाई करण्यात आलीय. बीड शहरातील दोन ऑईल रिपॅकिंग युनिट, वडवणी येथील एका आस्थापनेवर तसेच माजलगावातील सुट्टे खाद्यतेल साठवणाऱ्या गोदामावर छापे टाकण्यात आलेत. या चारही कारवायांमध्ये सुमारे 1 कोटी 93 लाख किमतीचा 1 लाख 18 हजार 940 किलोहून अधिक खाद्यतेलाचा साठा जप्त करण्यात आलाय. संबंधित चारही आस्थापनांचे परवाने तत्काळ निलंबित करून त्या बंद करण्यात आल्या आहेत.
घाऊक तेलाचे विश्लेषण प्रमाणपत्रही तपासणीवेळी सादर : बीड शहरातील एमआयडीसी परिसरातील मेसर्स स्वागत ऑईल इंडस्ट्रीज येथे 06 ऑगस्ट रोजी कारवाई करण्यात आली. तपासणीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापरलेले टिन पुन्हा वापरत असल्याचे आढळले. विशेष म्हणजे सोयाबीन तेल एकाच टाकीतून पॅक करून त्यावर ‘रिफाइंड’ आणि ‘अल्ट्रा रिफाइंड’ असे वेगवेगळे उल्लेख करून विक्री केली जात असल्याचे तपासणीत आढळले. परिसर अस्वच्छ होता. तेलाच्या तपासणीसाठी इन हाउस प्रयोगशाळा, विश्लेषणाचे रेकॉर्ड तसेच तांत्रिक व्यक्ती उपलब्ध नव्हती. घाऊक तेलाचे विश्लेषण प्रमाणपत्रही तपासणीवेळी सादर करण्यात आले नाही. या कारवाईत 66, 652.6 किलो खाद्यतेलाचा, एकूण 01 कोटी 5 लाख 85 हजार 236 रुपये किमतीचा साठा जप्त करण्यात आला. सोयाबीन आणि पाम तेलासह स्वागत गोल्ड, गुडलूक आणि स्वस्तिक गोल्ड या स्थानिक ब्रँडच्या पॅक तेलाचा समावेश आहे. या साठ्यातून दहा अंमलबजावणी नमुने प्रयोगशाळेच्या तपासणीसाठी पाठविण्यात आले आहेत.
चरखा ऑईल मिलमध्येही नियमांचा फज्जा : एमआयडीसीतील मेसर्स चरखा ऑईल मिल येथेही अन्न आणि औषध प्रशासनाने कारवाई केली. येथे वापरलेले टिन मोठ्या प्रमाणावर पुन्हा वापरण्यात येत होते. त्याच टाकीतून पाल्मोलिन तेल पॅक करून ‘रिफाइंड’ आणि ‘अल्ट्रा रिफाइंड’ अशा स्वरूपात विकले जात असल्याचे आढळले. टाक्या व पाइपलाइनवर तेलाचे नाव, ओळख टॅग किंवा लेबल नव्हते. टाक्यांची स्वच्छता समाधानकारक नव्हती, तर स्वच्छतेची नोंदही उपलब्ध नव्हती. या ठिकाणी 45,995.7 किलो खाद्यतेलाचा, 78 लाख 22 हजार 50 रुपये किमतीचा साठा जप्त करण्यात आला. शुभम, अनुज ड्रॉप, शुभम अल्ट्रा आदी ब्रँडच्या तेलासह खुल्या सोयाबीन, पाल्मोलिन आणि राईस ब्रान तेलाचा साठा त्यात आहे. 11 नमुने तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले आहेत.
वडवणीत 7.24 लाखांचे तेल जप्त...! : वडवणी तालुक्यातील मेसर्स जय हनुमान ट्रेडर्सवर 7 ऑगस्ट रोजी छापा टाकण्यात आला. येथेही वापरलेले टिन, अस्वच्छ परिसर, तेलाच्या तपासणीचे रेकॉर्ड नसणे, तांत्रिक व्यक्तीचा अभाव, घाऊक तेलाचे विश्लेषण प्रमाणपत्र नसणे, तसेच तेल साठवणूक टाक्यांवर ओळख चिन्हांचा अभाव आढळला. या कारवाईत 4,545.2 किलो खाद्यतेलाचा 7 लाख 24 हजार 596 रुपये किमतीचा साठा जप्त करण्यात आला. त्यात सोहम ब्रँडचे पाल्मोलिन तेल तसेच खुले सोयाबीन आणि पाल्मोलिन तेलाचा समावेश आहे. तीन नमुने प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले आहेत.
माजलगावात सुट्ट्या तेलाचा साठा पकडला : माजलगावातील जुना मोंढा भागातील मेसर्स जान्हवी कमर्शियल्सच्या गोदामावरही धडक कारवाई करण्यात आली. कोणतीही वैध माहिती, बॅच नंबर अथवा लेबल नसलेले सुट्टे रिफाइंड सोयाबीन तेल असुरक्षित पद्धतीने साठवून ठेवण्यात आले होते. वापरलेले टिन, अस्वच्छ परिसर, तेलाच्या विश्लेषणाच्या नोंदींचा अभाव आणि टाक्यांची अस्वच्छता यासह अनेक त्रुटी आढळल्या. या कारवाईत 1746 किलो सुट्टे रिफाइंड सोयाबीन तेल, 02 लाख 79 हजार 360 रुपये किमतीचे जप्त करण्यात आले. त्यातील दोन नमुने प्रयोगशाळेच्या तपासणीसाठी पाठविण्यात आले आहेत. सुट्ट्या तेलाच्या विक्रीला बंदी असल्याने हा साठाही जप्त करण्यात आला.
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