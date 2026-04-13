ईडी आणि आयकर विभागाचे नाशिकसह अनेक ठिकाणी छापे; पोलिसांविरोधात तक्रार नसल्याचं खरातनं केलं स्पष्ट
भोंदूबाबा अशोक खरातच्या अडचणी दिवसेंदिवस वाढत आहेत. एसआयटीच्या चौकशीनंतर आता ईडी देखील सक्रिय झाली आहे. अशोक खरातच्या नाशिकमधील घरावर ईडीकडून छापेमारी सुरू करण्यात आली आहे.
Published : April 13, 2026 at 8:55 PM IST
नाशिक : नाशिकचा भोंदूबाबा अशोक खरातच्याभोवती आता ईडीकडून फास आवळला जात आहे. आज नाशिक, पुणे आणि शिर्डी अशा एकूण 11 ठिकाणी ईडीच्या पथकांनी सर्च ऑपरेशन राबवल्यानं मोठी खळबळ उडाली आहे.
ईडीकडून खरात प्रकरणी पुण्यात अनेक ठिकाणी छापेमारी : भोंदूबाबा अशोक खरातचे सीए ललित पोफळे आणि प्रकाश पोफळे यांच्या पुण्यातील कार्यालय आणि निवासस्थानावर ईडीने गेल्या दोन दिवसांपासून छापेमारी सुरू केली आहे. आजच्या कारवाईत एकूण 11 ठिकाणी छापे टाकण्यात आले आहेत. यामध्ये नाशिकमधील 5 ठिकाणे, पुण्यातील 3 ठिकाणे आणि शिर्डीतील 3 ठिकाणांचा समावेश आहे.
खरातच्या घरावर ईडी आणि आयकारचे छापे : महिला अत्याचार प्रकरणात अटकेत असलेला भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणात ई़डीकडून मोठी कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. आज नाशिक येथील कर्मयोगी नगर भागात असलेल्या अशोक खरातच्या घरावर ईडी आणि आयकर विभागाच्या पथकाने छापा टाकला. मात्र त्याच्या घरात कुटुंबातील कोणीही सदस्य उपस्थित नसल्याचं आढळून आलं. यावेळी मालमत्ता खरेदी-विक्रीशी संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी सुरू असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.
ईडीकडून झाडाझडती सुरू : पुण्यातील मुकुंदनगर येथील सुजय गार्डन बी बिल्डिंग आठवा मजल्यावर ललित पोफळे आणि प्रकाश पोफळे यांचा फ्लॅट आहे. पहाटे सहा वाजल्यापासून प्रकाश पोफळे आणि ललित पोफळे यांच्या फ्लॅटमध्ये ईडीचं पथक दाखल झालं आहे. त्यांच्यासोबत सीआरपीएफ आणि स्थानिक पोलीस देखील आहेत. गेल्या 8 तासापासून ईडीकडून झाडाझडती सुरू आहे. अशोक खरात प्रकरणात आर्थिक गैरव्यवहार आणि मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीने ही कारवाई केली असल्याचं सांगितलं.
खरातला पुन्हा न्यायालयात हजर करण्यात येणार : नाशिकमधील भोंदूबाबा अशोक खरातला आज महिला अत्याचाराच्या तिसऱ्या गुन्ह्यात व्हीसीद्वारे नाशिक सत्र न्यायालयात हजर करण्यात आलं होतं. यावेळी अशोक खरातला न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. दरम्यान एसआयटी भोंदूबाबा अशोक खरातला चौथ्या गुन्ह्यात उद्या (14 एप्रिल) पुन्हा न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे.
पोलिसांविरोधात मारहाणीबाबत काही तक्रार? : आठ महिलांच्या लैंगिक शोषणाबाबत अशोक खरातवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आज महिला अत्याचाराच्या तिसऱ्या गुन्ह्यात खरातला नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयात व्हिडिओद्वारे हजर करण्यात आलं होतं. भोंदूबाबा खरात काही दिवसाआधी वैद्यकीय तपासणीसाठी जाताना अशोक खरात लंगडत होता. तसेच अंगात ताकद राहिलेली नाही असं त्यानं न्यायालयाला म्हटलं होतं. आज जेव्हा सुनावणी सुरु असताना न्यायाधीशांनी भोंदूबाबा खरातला पोलिसांविरोधात मारहाणीबाबत काही तक्रार आहे का? असा प्रश्न विचारल्यानंतर खरातनं एका वाक्यात 'नाही' असं उत्तर दिलं.
आज कोर्टात काय झालं? : आरोपी भोंदूबाबा अशोक खरातला आज व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयात हजर करण्यात आलं होत. न्यायाधीशांनी खरातला पोलिसांविरोधात मारहाणची तक्रार आहे का? असा सवाल केला त्यावर खरातनं नाही असं उत्तर दिलं. एटीएस तपास अधिकारी यांनी आरोपी अशोक खरातला चौथ्या गुन्ह्यात वर्ग करण्याची परवानगी मागितली. तिसऱ्या गुन्ह्यातील पोलीस कोठडीचा हक्क अबाधित राखून चौथ्या गुन्ह्यात ताबा मिळावा अशी मागणी सरकारी वकीलांनी केली. अशोक खरातला तिसऱ्या गुन्ह्यात आरोपीला न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. भोंदूबाबा अशोक खरातला उद्या पुन्हा चौथ्या गुन्ह्यात न्यायालयात हजर केलं जाणार आहे.
अनेक बँक खाती उघडली : प्राथमिक माहितीनुसार, अशोक खरातने नाशिक जिल्ह्यातील दोन सहकारी पतसंस्थांमध्ये वेगवेगळ्या व्यक्तींच्या नावाने अनेक बँक खाती उघडली होती. मात्र, त्या सर्व खात्यांवर स्वतःचा ताबा ठेवण्यासाठी तो स्वतःच नॉमिनी होता आणि सर्व खात्यांना स्वतःचा मोबाईल नंबर जोडलेला होता. खंडणीद्वारे जमा झालेला पैसा विविध जमिनींमध्ये गुंतवण्यात आल्याचा संशय असून या आर्थिक व्यवहारांमध्ये सीए प्रकाश पोफळे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची भूमिका महत्त्वाची असल्यानं ही चौकशी सुरू आहे.
भोंदूबाबा अशोक खरातची पत्नी अद्याप फरार: भोंदूबाबा अशोक खरातची पत्नी कल्पना खरातच्या विरोधात शिर्डी पोलीस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाल्यापासून नाशिकच्या घरून फरार झाला आहे. अकरा दिवस होऊनही तपास यंत्रणेला तिला शोधण्यात अपयश आलं आहे. तिच्या शोधार्थ शिर्डी पोलिसाचे पथके तिच्या मागावर आहे. कल्पनाच्या माहेरी तसेच माहेरच्या तिच्या नातेवाइकांकडं चौकशी केली जात आहे. कल्पना खरातला ताब्यात घेतल्यानंतर आणखी नवीन खुलासे समोर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
ईडी पथकाने राहाता येथे केली तपासणी : आज ईडीचे पथक राहाता येथील समता बँकेत दाखल झाले आहे. ईडीकडून संबंधित कागदपत्रांची तपासणी सुरू असून पुढील चौकशी वेगाने सुरू आहे. या संपूर्ण प्रकरणामुळं परिसरात एकच खळबळ उडाली असून ईडी तपासातून आणखी धक्कादायक माहिती समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आज एकाचवेळी ईडी पथकाने राहाता येथील समता पतसंस्थेत तसेच नाशिक जिल्ह्यातील मिरगाव येथील खरातच्या ईशर्नेश्वर मंदीर परीसरातील फार्म हाऊसवर दाखल झाले. ईडी पथकाकडून शिर्डीतील काही लोकांचीही चौकशी करण्यात येणार असल्याचं समजतं. तसेच खरातने फसवणूक आणि सावकारीच्या जाळ्यात शिर्डीतील शेतकरी रावसाहेब गोंदकर यांना अडकवत त्यांची 4 एकर जमीन लाटल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणाची देखील ईडीकडून चौकशी करण्यात येणार असल्याचे समजते. आता ईडीने या सर्व प्रकरणात उडी घेतल्याने पुढे आणखी धक्कादायक माहिती समोर येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
- अशोक खरात प्रकरणी अंनिसची उच्च न्यायालयात याचिका; कोल्हापूर खंडपीठात लवकरच सुनावणी अपेक्षित
- भोंदू अशोक खरात प्रकरण : झटपट श्रीमंत होण्याच्या ओढीनं भोंदूबाबाकडं जाणारा समाजही तितकाच दोषी, रामगिरी महाराज यांची प्रतिक्रिया
- अशोक खरात प्रकरणात एसआयटीकडून शिर्डीतील प्रतिष्ठित व्यक्तींना नोटीस; माजी नगराध्यक्ष कैलास कोतेंनी काय दिली माहिती?