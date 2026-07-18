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भोंदूबाबा अशोक खरातविरोधात मनी लाँड्रिंग प्रकरणी ईडीकडून 3000 पानी आरोपपत्र दाखल

आरोपपत्र दाखल झाल्यामुळं अशोक खरातविरोधात खटला चालवण्याचा मार्ग मोकळा झालाय, तसंच त्याच्याकडे आता याप्रकरणात जामीनासाठी अर्ज दाखल करण्याचा पर्यायही उपलब्ध झालाय.

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विशेष पीएमएलए न्यायालय (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 18, 2026 at 4:53 PM IST

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मुंबई : भोंदूबाबा अशोक खरातच्या अडचणीत काहीशी वाढ आणि काहीशी दिलासादायक बातमी समोर आलीय. अशोक खरातविरोधात आर्थिक फसवणुकीच्या आरोपांची चौकशी करणाऱ्या सक्तवसुली संचालनालयानं (ईडी) मुंबईतील विशेष पीएमएलए न्यायालयात 42.88 कोटी रुपयांच्या आर्थिक अपहार प्रकरणी 3000 पानांचं आरोपपत्र दाखल केलंय. या प्रकरणात अशोक खरात आणि त्याची पत्नी कल्पना खरातसह आणखी चार जणांनाही आरोपी बनवण्यात आलंय. या आरोपपत्रात एकूण 37 साक्षीदारांचे जबाब, आर्थिक व्यवहारांची कागदपत्रे, डिजिटल पुरावे आणि जप्तीशी संबंधित दस्तऐवज न्यायालयात सादर केले गेले आहेत. आरोपपत्र दाखल झाल्यामुळं अशोक खरातविरोधात खटला चालवण्याचा मार्ग मोकळा झालाय, तसंच त्याच्याकडे आता याप्रकरणात जामीनासाठी अर्ज दाखल करण्याचा पर्यायही उपलब्ध झालाय.



रूपाली चाकणकांसह 37 जणांची साक्ष : या कथित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात मे 2026 मध्ये ईडीनं राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या रुपाली चाकणकर यांचीही मुंबईत चौकशी केली होती. अशोक खरातच्या शिवानिका ट्रस्टमध्ये रूपाली चाकणकर या विश्वस्त होत्या. अशोक खरातच्यावतीनं पतसंस्थेत रूपाली चाकणकर आणि त्यांच्या नातेवाईकांच्या नावावरही संशयास्पद खाती उघडण्यात आली होती. याशिवाय काही महिलांना अशोक खरातकडे पाठवण्यातही रूपाली चाकणकर यांनी सल्लागाराची भूमिका बजावल्याचा आरोप आहे. मात्र अशोक खरातसोबत आपले कोणतेही आर्थिक किंवा जमिनीचे व्यवहार नसल्याचं रूपाली चाकणकर यांनी स्पष्ट केलेलं आहे. केवळ श्रद्धेचा भाग म्हणून आपण त्यांच्याकडे जात होतो, असं रूपाली चाकणकर यांनी 8 तासांच्या चौकशीत ईडीला सांगितलं होतं.


ईडीकडून कोट्यावधींची मालमत्ता हस्तगत : ईडीनं केलेल्या छापेमारीत 13.92 कोटी रुपयांची रोकड, 2.60 कोटी रुपयांच्या बँकेतील ठेवी, एक मर्सिडीज-बेंझ कार, 5.18 लाखांचे परकीय चलन आणि 1.12 कोटी रुपयांचे दागिने अशी मालमत्ता जप्त करण्यात आली असून, याव्यतिरिक्त 19.20 कोटी रुपयांच्या स्थावर मालमत्ताही सील करण्यात आल्यात.


मनी लाँड्रिंगसाठी सहकारी पतसंस्थांचा वापर : या मनी लाँड्रिंगसाठी राहाता येथील समता नागरी सहकारी पतसंस्थेत 108 बनावट खाती तर सिन्नर येथील जगदंबा माता ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थेत 34 बेनामी खाती उघडण्यात आली होती. या 142 बनावट खात्यांतून वापरलेल्या पैशातून कोट्यावधी रुपयांचे व्यवहार करत नाशिक, अहमदनगर, पुणे, सोलापूर आणि मुंबईत काही मालमत्ता खरेदी करण्यात आल्याचा आरोप आहे.



ईडीच्या तपासात अनेक गोष्टींचा खुलासा : ईडीच्या तपासादरम्यान काही धक्कादायक बाबीही समोर आल्यात. लोकांना भूलथापा देण्यासाठी अशोक खरात स्वतःकडे दैवी शक्ती असल्याचा आव आणत रिमोट कंट्रोलद्वारे चालणारे साप, वाघाची कातडी यांसारख्या वस्तूंचा वापर करत होता. महिला भक्तांना गुंगीचं औषध देऊन त्यांच्यासोबत शारिरीक संबंध बनवणे, भक्तांना चमत्कारिक उपचारांचे दाखले देत 2 लाखांच्या चिंचोक्या, काचेचे खडे आणि मधाच्या बाटल्या लाखो रूपयांना विकल्या जात होत्या. आरोपपत्रात ईडीनं स्पष्ट केलंय की, अशोक खरात लोकांच्या श्रद्धेचा गैरफायदा घेत त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात पैसे उकळत होता. अशोक खरातचे मुख्य टार्गेट श्रीमंत व्यावसायिक असायचे. "तुमच्यावर दैवी प्रकोप होणार आहे, घरातल्या अत्यंत जवळच्या व्यक्तीचा मृत्यू होणार आहे, तुमचा व्यवसाय पूर्णपणे कोलमडणार आहे," अशी भीती अशोक खरात श्रीमंतांच्या मनात घालायचा. या भीतीपोटी घाबरलेले व्यावसायिक त्याच्या जाळ्यात ओढले जायचे आणि त्यानंतर हा भोंदू बाबा 'अवतार पूजा' आणि मोठ्या देणग्यांच्या नावाखाली त्यांना कोट्यवधी रुपयांना लुबाडायचा. अवतार पूजा आणि विशेष धार्मिक विधींच्या माध्यमातून तुमच्यावरील आजार, आर्थिक संकटं आणि कौटुंबिक समस्या दूर होतील, अशी थाप मारून अशोक खरात त्यांच्याकडून मोठमोठ्या देणग्या आणि पूजा शुल्क वसूल करायचा, असं या आरोपपत्रात ईडीनं नमूद केलेलं आहे.



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TAGGED:

अशोक खरात
मनी लाँड्रिंग प्रकरण
पीएमएलए न्यायालय
आरोपपत्र दाखल
ASHOK KHARAT

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