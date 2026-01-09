नागपुरातील वाळू व्यावसायिकांवर ईडीचे छापे, शासनाची रॉयल्टी थकवल्याचा आरोप
नागपुरातील वाळू व्यावसायिकांचे घर आणि कार्यालयांवर ईडीनं छापेमारी केली आहे. यात महत्त्वाचे कागदपत्र ईडीच्या हाती लागले आहेत.
Published : January 9, 2026 at 4:17 PM IST
नागपूर - नागपूर जिल्ह्यातील सावनेर व खापामध्ये वाळू व्यावसायिकांवर ईडीच्या पथकानं छापा टाकलाय. 2021 मध्ये काही वाळू व्यावसायिकांवर शासनाची शेकडो कोटी रुपयांची वाळू रॉयल्टी चुकवल्याचा आरोप आहे. या संदर्भात नागपूरच्या सदर पोलीस ठाण्यात गुन्हे सुद्धा दाखल असून, या गुन्ह्यांची चौकशी करण्यासाठी संबंधित वाळू व्यावसयिकांना ईडीनं अनेकवेळा चौकशीसाठी बोलावलं होतं. मात्र, ते चौकशीत सहकार्य करत नसल्याच्या कारणानं शुक्रवारी पहाटे ईडीनं या वाळू व्यावसायिकांच्या निवासस्थान आणि कार्यालय अश्या अनेक ठिकाणी छापे टाकले आहेत.
काय आहे नेमकं प्रकरण? - खापा आणि सावनेर येथे तीन ठिकाणी ईडी'नं कारवाई केली. अनेक महत्त्वाचे कागदपत्र ईडीच्या हाती लागल्याचं बोललं जात आहे. चार वर्षांपूर्वीचे हे प्रकरण आहे. मध्य प्रदेशातून महाराष्ट्रात आणलेल्या वाळू विक्रीमध्ये झालेल्या गैरव्यवहार प्रकरणात ईडीनं छापेमारी केली.
नेत्याच्या घर आणि कार्यालयावर छापा - शिवसेना - उबाठा पक्षाच्या बड्या नेत्याच्या सावनेर येथील घर आणि कार्यालयावर ईडीनं छापेमारी केली. नागपूर आणि दिल्लीच्या १० पथकाकडून छापेमारी केली आहे. तत्कालीन पोलीस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी प्रकरणाचा तपास सखोल करण्यासाठी पथक गठीत केलं होतं. त्यावेळी अनेकांची चौकशी सुद्धा करण्यात आली होती.
दहा पथकं, अनेक ठिकाणी छापे - नागपूर जिल्ह्यात वाळू व्यावसायिकांना राजकीय आशीर्वाद प्राप्त असल्याची चर्चा देखील आता दबक्या आवाजात सुरू झाली. पहाटे पाच वाजताच्या सुमारास ईडीच्या १० पथकांनी छापेमारीला सुरुवात केली. वाळू तस्करी प्रकरणात अनेक महत्त्वाची कागदपत्रं ईडीला मिळाली असल्याची माहिती पुढे आली आहे, त्याआधारे छापे टाकण्यात आले आहेत.
राजकीय पक्षांशी संबंधित - शुक्रवारी ज्यांच्या निवासस्थानी ईडीनं झापे टाकले, त्यापैकी एक वाळू व्यावसायिक राजकीय पक्षाशी संबंधित असल्याची माहिती पुढं आली, तर या भागातील मोठ्या नेत्याचा आशीर्वाद या व्यावसायिकांना प्राप्त असल्याची चर्चा जोरात सुरू आहे.
हेही वाचा -