अनिल अंबानी यांना ईडीचा दणका: धीरुभाई अंबानी नॉलेज सिटीमधील इमारतींसह भूखंड केले जप्त
ईडी आणि एसटीएफनं कथित बँक घोटाळा प्रकरणी अनिल अंबानींशी संबंधित संपत्ती जप्त केली. यात धीरुभाई अंबानी नॉलेज सिटीमधील काही इमारतींसह भूखंडांचाही समावेश आहे.
Published : November 20, 2025 at 7:52 PM IST
मुंबई : ईडीनं आज अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स समूहाला मोठा दणका दिला आहे. बँक फसवणुकीच्या प्रकरणात ईडीनं आणि एसटीएफनं मुंबईतील धीरुभाई अंबानी नॉलेज सिटी ( DKAC) आणि मिलेनियम बिझनेस पार्कमधील अनेक इमारती आणि भूखंड जप्त केले आहेत. ईडीनं पुणे, चेन्नई आणि भुवनेश्वरमधील भूखंड तसंच इमारती जप्त केल्या आहेत. या भूखंडांची किंमत तब्बल 1452.51 कोटी रुपये असल्याची माहिती ईडीनं पत्रकाद्वारे दिली आहे. या प्रकरणात एकूण जप्ती तब्बल 8,997 कोटी रुपयांची असल्याचंही ईडीनं या पत्रकात नमूद केलं आहे.
ED, Mumbai has arrested Ushik Gala, Promoter of Suumaya Group of companies, under PMLA, 2002 on 17.11.2025 following a detailed investigation and analysis of evidences gathered during the ongoing probe in connection with the Suumaya Group for embezzlment of funds to the tune of… pic.twitter.com/EbzDOw6siW— ED (@dir_ed) November 20, 2025