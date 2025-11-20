ETV Bharat / state

अनिल अंबानी यांना ईडीचा दणका: धीरुभाई अंबानी नॉलेज सिटीमधील इमारतींसह भूखंड केले जप्त

ईडी आणि एसटीएफनं कथित बँक घोटाळा प्रकरणी अनिल अंबानींशी संबंधित संपत्ती जप्त केली. यात धीरुभाई अंबानी नॉलेज सिटीमधील काही इमारतींसह भूखंडांचाही समावेश आहे.

ED Attaches Anil Ambani Property
संग्रहित छायाचित्र (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 20, 2025 at 7:52 PM IST

1 Min Read
मुंबई : ईडीनं आज अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स समूहाला मोठा दणका दिला आहे. बँक फसवणुकीच्या प्रकरणात ईडीनं आणि एसटीएफनं मुंबईतील धीरुभाई अंबानी नॉलेज सिटी ( DKAC) आणि मिलेनियम बिझनेस पार्कमधील अनेक इमारती आणि भूखंड जप्त केले आहेत. ईडीनं पुणे, चेन्नई आणि भुवनेश्वरमधील भूखंड तसंच इमारती जप्त केल्या आहेत. या भूखंडांची किंमत तब्बल 1452.51 कोटी रुपये असल्याची माहिती ईडीनं पत्रकाद्वारे दिली आहे. या प्रकरणात एकूण जप्ती तब्बल 8,997 कोटी रुपयांची असल्याचंही ईडीनं या पत्रकात नमूद केलं आहे.

सविस्तर वृत्त थोड्याच वेळात . . . ..

