दहशतवादी कृत्याशी संबंधित आर्थिक व्यवहार; एटीएस, ईडी पथकाची पडघा - बोरिवली गावात छापेमारी

दहशतवादी कृत्याशी संबंधित एटीएससह ईडी पथकानं पडघा - बोरिवली गावात छापेमारी केली.

ED ATS conduct raids in Thane
प्रातिनिधिक फोटो (Getty Images)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 11, 2025 at 10:22 AM IST

1 Min Read
ठाणे : दहशतवादी कृत्याशी संबंधित आर्थिक व्यवहार प्रकरण सुरक्षा यंत्रणाच्या तपासात उघडकीस आल्यानंतर गुरुवारी पहाटेच्या सुमारास एटीएससह ईडी पथकानं पडघा - बोरिवली गावात छापेमारी केली. धक्कादायक बाब म्हणजे, भिवंडी तालुक्यातील पडघा - बोरिवली गाव 'एनआयए'च्या रडारवर गेली २५ वर्षापासून आहे. याच गावातून २००२ आणि २००३ मध्ये मुंबईत झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात साकीब नाचणंला अटक केली होती, तर त्याचा मुलगाही दहशतवादी कृत्यांत सहभागी असल्याचं समोर आल्यानं त्यालाही पडघा - बोरिवली गावातुन ११ ऑगस्टला अटक करण्यात आली होती.

