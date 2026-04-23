अशोक खरात प्रकरणी ईडीकडून शिर्डीतील हॉटेल मारीगोल्डचे मालक निलेश जपे यांची चौकशी

शिर्डीतील हॉटेल मारीगोल्डचे मालक निलेश जपे यांची गेल्या बारा तासापासून ईडीकडून चौकशी सुरू आहे. खरातचे त्यांच्याशी असलेले आर्थिक संबंध आणि व्यवहारांची तपासणी केली जात आहे.

मारीगोल्ड तारांकित हॉटेल
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 23, 2026 at 7:09 PM IST

Updated : April 23, 2026 at 7:46 PM IST

शिर्डी : भोंदू अशोक खरात शिर्डीत आल्यानंतर तो कायम शिर्डीतील तारांकित हॉटेल मारीगोल्डमध्ये मुक्काम करत असल्याची माहिती समोर आली होती. तसेच अशोक खरातची शिर्डीतील काही हॉटेल व्यवसायांमध्ये भागीदारी असल्याची चर्चा मागील काही दिवसापासून सुरू होती. मात्र, आज अचानक ईडी आणि मुंबई येथील आयकर विभागाने शिर्डीतील हॉटेल मारीगोल्डसह हॉटेल मालकाच्या घरी धाड टाकल्यानं मोठी खळबळ उडाली आहे.

ईडीकडून हॉटेल मारीगोल्डमध्ये धाड : आज (23 एप्रिल) पहाटेच्या सुमारास ईडी आणि आयकर विभागाच्या पथकांनी समन्वयाने कारवाई करत अशोक खरातचा निकटवर्तीय मानले जाणारे कोपरगाव येथील निलेश जपे यांच्या एमआयडीसी परिसरातील कंपनीवर धाड टाकली. या कारवाईनंतर पथकाने शिर्डीकडं मोर्चा वळवत तारांकित हॉटेल मारीगोल्डमध्ये काही तास सखोल निरीक्षण केलं. यानंतर हॉटेलच्या जनरल मॅनेजरची चौकशी सुरू करण्यात आली. तसेच ईडी आणि आयकर विभागाचे दुसरे पथक हॉटेल मालक निलेश जपे यांच्या निवासस्थानी धाड टाकून त्यांचीही चौकशी करत आहे.

एकाचवेळी कंपनी, हॉटेल आणि निवासस्थानी कारवाई : आज सकाळपासून हॉटेलच्या जनरल मॅनेजरची हॉटेलमध्येच चौकशी सुरू असून संबंधित कागदपत्रे आणि आर्थिक व्यवहारांची तपासणी केली जात आहे. तर दुसरीकडं, हॉटेल मालक निलेश जपे यांच्या घराची चौकशी सुरू आहे. एकाचवेळी कंपनी, हॉटेल आणि निवासस्थान अशा तिन्ही ठिकाणी सुरू असलेल्या या कारवाईमुळं परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे.

अशोक खरातची हॉटेलमध्ये भागीदारी! : भोंदू अशोक खरात आणि निलेश जपे यांचे जवळचे संबंध असल्याची माहिती सर्वांनाच माहीत होती. गेल्या अनेक दिवसापासून शिर्डीसह परिसरात अशी चर्चा सुरू होती की, ईडी आणि आयकर विभागाकडून जपे यांचीही चौकशी होऊ शकते. शिर्डीत छोटेखानी हॉटेल व्यवसाय करणाऱ्या निलेश जपे यांनी अल्पावधीतच तारांकित हॉटेल उभारल्यानं यामागे मोठा आर्थिक स्रोत कोणाचा?, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत होता. हे हॉटेल उभारण्यासाठी अशोक खरातने आर्थिक मदत केली असावी किंवा त्याची या हॉटेलमध्ये भागीदारी असावी, अशा विविध चर्चा रंगल्या होत्या. दरम्यान, आज झालेल्या ईडी आणि आयकर विभागाच्या धाडीमुळं या सर्व चर्चांना अधिकच उधाण आलं. या प्रकरणातील नेमकं सत्य तपासातून लवकरच समोर येईल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

