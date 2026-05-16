दरवर्षी 700 टन सोनं, वाढतं परकीय चलनाचे ओझं अन् जागतिक तणाव

जागतिक आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी देशवासीयांना पुढील एक वर्ष अनावश्यक सोने खरेदी टाळण्याचं आवाहन केलं आहे.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 16, 2026 at 7:24 PM IST

अमरावती : इराण, इस्रायल, अमेरिका संघर्षामुळं जगभरातील अर्थव्यवस्था अस्थिरतेच्या उंबरठ्यावर उभी आहे. खनिज तेलाच्या वाढत्या किमती, जागतिक पुरवठा साखळीवरील ताण, डॉलरचा वाढता दबाव आणि आयात खर्चातील वाढ यामुळं अनेक देश आर्थिक संकटाची चाहूल अनुभवत आहेत. अशा परिस्थितीत भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी नागरिकांना केलेलं काटकसरीचं आवाहन हे केवळ बचतीचा मार्ग नसून देशाच्या आर्थिक स्थैर्याशी जोडलेलं एक गंभीर संकेत मानले जात आहेत. पंतप्रधानांनी नागरिकांना किमान एक वर्ष सोन्याची खरेदी टाळावी, पेट्रोल-डिझेलचा वापर नियंत्रित करावा, खाद्यतेलाचा जपून वापर करावा आणि शक्य तितका सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढवावा, असं आवाहन केलं होतं. या आवाहनामागं सामान्य माणसाच्या खिशाशी आणि देशाच्या विदेश चलन साठ्याची थेट संबंधित असलेलं मोठं आर्थिक गणित दडलंय. हे आर्थिक गणित नेमकं काय? या संदर्भात अर्थशास्त्राचे अभ्यासक प्रा. डॉ. वैभव मस्के यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना नेमकी परिस्थिती सांगितली.

भारतावर नेमका ताण कुठं वाढतोय ? : भारत हा जगातील सर्वाधिक सोने खरेदी करणाऱ्या देशांपैकी एक आहे. लग्नसमारंभ, सण, उत्सव आणि गुंतवणूक या तिन्ही कारणांसाठी भारतात सोन्याची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी केली जाते. दरवर्षी अंदाजे 700 ते 750 टन सोन्याची आयात भारतात होते. म्हणजे जवळपास दररोज दोन टन सोनं परदेशातून भारतात आणलं जातं. ही आयात डॉलरमध्ये केली जाते. परिणामी भारतातून मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन बाहेर जातं. डॉलरची मागणी वाढली की रुपयावर दबाव निर्माण होतो आणि रुपयाची किंमत घसरू शकते. रुपया कमजोर झाला की पेट्रोल, डिझेल, खाद्यतेल, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आणि इतर आयात वस्तू महाग होतात, त्याचा थेट परिणाम महागाईवर होतो, असं अर्थशास्त्राचे प्रा. डॉ. वैभव मस्के म्हणाले.



पंतप्रधानांच्या आवहानामागचा खरा हेतू : पंतप्रधानांचे हे आवाहन भीती निर्माण करण्यासाठी नसून आर्थिक संतुलन राखण्यासाठी आहे. जागतिक संघर्षाच्या काळात देशातील आयात कमी ठेवून, विदेशी चलन साठ्यावरचा ताण कमी करणे आणि अनावश्यक खर्चाला आळा घालणे हे सरकारचं प्रमुख उद्दिष्ट असू शकतं असं प्रा.डॉ. वैभव मस्के म्हणाले. भारत अजूनही खनिज तेलासाठी मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहे. इराण, इस्रायल संघर्षामुळं मध्यपूर्वेतील परिस्थिती बिघडल्यास तेल पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळं क्रूड ऑइलचे दर झपाट्यानं वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तेल महागलं की वाहतूक खर्च वाढतो, उत्पादन खर्च वाढतो आणि शेवटी प्रत्येक वस्तू महाग होण्याची धोका निर्माण होतो. याच पार्श्वभूमीवर इंधनाचा संयमित वापर, सार्वजनिक वाहतुकीचा अधिक वापर आणि आवश्यक प्रवास टाळण्यावर भर दिला जात आहे, असं प्रा. वैभव मस्के म्हणाले.


खाद्यतेल आणि कडधान्याचाही मोठा प्रश्न : भारत खाद्यतेलाच्या बाबतीत पूर्णपणे स्वयंपूर्ण नाही. ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटिना आणि इतर देशांकडून मोठ्या प्रमाणावर खाद्यतेल आयात केला जातो. कडधान्याच्या बाबतीतही काही प्रमाणात आयातीवर अवलंबून राहावं लागतं. जागतिक तणाव वाढल्यास समुद्री वाहतूक खर्च वाढतो, पुरवठा विस्कळीत होतो आणि आयात महाग होते. त्याचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांच्या स्वयंपाक घरावर जाणवू शकतो. त्यामुळं सरकार आणि अर्थतज्ज्ञांकडून आत्ताच सावध व्हा असा संदेश दिला जातोय, असं प्रा. वैभव मस्के यांनी स्पष्ट केलंय.



इतिहासातही असे इशारे : देश आर्थिक अडचणीत असताना काटकसरीचा आवाहन करणारे हे पहिलेच पंतप्रधान नाहीत. माजी पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांनी अन्न टंचाईच्या काळात धान्य बचतीचा आव्हान केलं होतं. इंदिरा गांधी यांच्या काळात सोन्यावरील नियंत्रणाचे प्रयत्न झाले होते. तसेच मनमोहन सिंग यांच्या सरकारमध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री ही चिदंबरम यांनीही सोन्याची खरेदी कमी करण्याचं आवाहन केलं होतं, असं प्रा. वैभव मस्के म्हणाले.

सामान्य माणसांना काय करायला हवं...

  • अनावश्यक सोन्याची खरेदी टाळणं.
  • सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढवणं.
  • इंधनाचा जपून वापर करणं.
  • बचत आणि गुंतवणुकीकडं अधिक लक्ष देणं.
  • खाद्यतेल आणि इतर आयात वस्तूंचा अपव्यय टाळणं



आर्थिक मंदीचा संकट : जागतिक संघर्ष दीर्घकाळ सुरू राहिल तर आर्थिक मंदीचा संकट अधिक तीव्र होऊ शकतं. त्यामुळं नागरिकांनी आत्तापासून इंधन, सोने आणि खाद्य तेलाच्या वापरात संयम बाळगणं आवश्यक आहे. काटकसर म्हणजे केवळ खर्च कमी करणार नाही तर देशाच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी नागरिकांनी घेतलेली सामूहिक जबाबदारी आहे. जागतिक संकटाच्या काळात सरकारचं हे आवाहन केवळ आर्थिक सल्ला नसून भविष्यातील संभाव्य संकटाचा इशारा मानला जात आहे. त्यामुळं परिस्थिती गंभीर नसली तरी सावध राहणं आवश्यक असल्याचं मत प्रा. डॉ. वैभव मस्के यांनी व्यक्त केलं.

