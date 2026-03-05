ETV Bharat / state

महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेत 2026 मध्ये 7.9% वाढ; आर्थिक सर्वेक्षण अंदाज पत्रकात अपेक्षा

महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था 2025-26 आर्थिक वर्षात 7.9 टक्क्यांनी वाढेल, असा अंदाज राज्याच्या आर्थिक सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आला आहे. जो राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा म्हणजे 7.4 पेक्षा जास्त आहे.

Published : March 5, 2026 at 7:34 PM IST

मुंबई - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शुक्रवार 6 मार्च 2026 रोजी विधानसभेत राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. सध्याच्या महायुती सरकारचा हा दुसरा अर्थसंकल्प असणार आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पातून अनेकांना अपेक्षा आहे. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था 2025-26 या आर्थिक वर्षात 7.9 टक्क्यांनी वाढेल, असा अंदाज राज्याच्या आर्थिक सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आला आहे. जो राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा म्हणजे 7.4 पेक्षा जास्त आहे. देशातील सर्व राज्यांमध्ये बँक ठेवींमध्ये महाराष्ट्राचा 22.7 टक्के आणि कर्जवाटपात 27.8 टक्के वाटा आहे. अजित पवार यांच्या निधनानंतर अर्थ खात्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर आली आहे. दरम्यान आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आर्थिक पाहणी अहवाल 2025-2026 सभागृहासमोर ठेवला. त्यातून राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा अंदाज येतो.

या सर्वेक्षणात राज्याच्या अर्थव्यवस्थेची सध्याची स्थिती, मागील वर्षातील कामगिरी आणि पुढील वर्षासाठीचे अंदाज मांडण्यात आले आहेत. भारताच्या एकूण अर्थव्यवस्थेत महाराष्ट्राचा मोठा वाटा असून जागतिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवरही राज्याची आर्थिक वाढ स्थिर राहील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र जीडीपीएस 51,00,597 कोटींचा अंदाज

एका वर्षात निर्माण होणाऱ्या सर्व वस्तू आणि सेवांची एकूण आर्थिक किंमत म्हणजे स्थूल राज्य देशांतर्गत उत्पादन. 2025-26 साठी राज्याचा स्थूल राज्य देशांतर्गत उत्पादन (GSDP) सुमारे 51,00,597 कोटी इतका राहील, असा अंदाज आहे. तर स्थिर किमतींनुसार (2011-12) वास्तविक स्थूल राज्य देशांतर्गत उत्पादन साधारण 28,82,699 कोटी राहण्याची शक्यता आहे.

महसूल प्राप्ती 5,60,964 कोटींचा अंदाज

2025-26 मध्ये राज्याची एकूण महसूल प्राप्ती 5,60,964 कोटी राहण्याचा अंदाज आहे. 2024-25 साठी सुधारित अंदाज 5,36,463 कोटी होता. यापैकी कर महसूल सुमारे 4,77,400 कोटी राहण्याचा अंदाज आहे. तर कराव्यतिरिक्त महसूल 33,052 कोटी इतका अपेक्षित आहे. दरम्यान, डिसेंबर 2025 पर्यंत राज्याने 3,71,575 कोटी इतका महसूल जमा केला आहे. हा आकडा वार्षिक अंदाजाच्या 66.2 टक्के आहे.

कृषी क्षेत्राच्या वाढीचा दर घटण्याची शक्यता

आर्थिक अंदाजानुसार राज्यातील कृषी व संलग्न क्षेत्राची वाढ 3.4 टक्के राहण्याची शक्यता आहे. मागील वर्षी 2024-25 मध्ये कृषी क्षेत्राच्या वाढीचा दर 9.1 होता. यावरून कृषी क्षेत्रात मोठी घसरण झालेली पहायला मिळत आहे. यामध्ये एकूण 5.7 टक्के इतकी मोठी घट कृषी क्षेत्रात झालेली आहे.

2025-26 च्या रब्बी हंगामात राज्यात 66.98 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी पूर्ण झाली. यामध्ये धान्य उत्पादनात 28.3 टक्के आणि डाळींच्या उत्पादनात 29.7 टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे. मात्र तेलबियांच्या उत्पादनात मागील वर्षाच्या तुलनेत 16.2 टक्के घट होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

उद्योग क्षेत्रात वाढ होण्याचा अंदाज

उद्योग क्षेत्राची वाढ 5.7 टक्के राहण्याची शक्यता आहे. यामागे उत्पादन (Manufacturing) क्षेत्रात 5.9 टक्के आणि बांधकाम (Construction) क्षेत्रात 7.8 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र सरकार 2006 पासून हा कार्यक्रम राबवत आहे. या कार्यक्रमांतर्गत कॉमन फॅसिलिटी सेंटर (CFC) उभारण्यासाठी 53 प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी 409.41 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे. ऑक्टोबर 2025 पर्यंत राज्यात 28 CFC सुरू झाले आहेत.

महाराष्ट्र हे देशातील निर्यात करणाऱ्या मोठ्या राज्यांपैकी एक आहे. राज्याचा जागतिक निर्यातीत वाटा वाढावा यासाठी सरकार विविध योजना राबवत आहे. महाराष्ट्र राज्य निर्यात प्रोत्साहन धोरण 2023, One District One Product, District as an Export Hub, तसंच राज्य व जिल्हा निर्यात प्रोत्साहन परिषद हे त्यातील महत्त्वाचे उपक्रम आहेत.

राज्यातून प्रामुख्याने रत्ने-दागिने, अभियांत्रिकी वस्तू, कृषी उत्पादने, रसायने, धातू उत्पादने, औषधे, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कापड यांची निर्यात केली जाते. राज्यात 37 विशेष आर्थिक क्षेत्रे (SEZ), 8 कृषी निर्यात क्षेत्रे आणि 27 निर्यात-केंद्रित इंडस्ट्रियल पार्क आहेत.

2024-25 मध्ये राज्यातून 5,57,270 कोटींची निर्यात झाली. तर 2025-26 मध्ये नोव्हेंबरपर्यंत 4,00,685 कोटींची निर्यात झाली आहे. 2024-25 मध्ये भारताच्या एकूण निर्यातीमध्ये महाराष्ट्राचा 15 टक्के वाटा असून राज्य देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. यामध्ये उत्पादन (Manufacturing) क्षेत्र 5.9 टक्के आणि बांधकाम (Construction) क्षेत्र 7.8 टक्के वाढण्याची शक्यता आहे. तर सेवा क्षेत्रात सर्वाधिक 9.0 टक्के वाढ होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. मागच्या वर्षी सेवा क्षेत्राचा हा दर 7.2 टक्के होता.

घराच्या किंमती वाढणार

भारतीय रिझर्व्ह बँक घरांच्या किमतींचा नियमित आढावा घेत असते. देशातील 18 शहरांसाठी दर तीन महिन्यांनी गृह किंमत निर्देशांक जाहीर केला जातो. यात महाराष्ट्रातील मुंबई, ठाणे, पुणे आणि नागपूर या शहरांचाही समावेश आहे. घरांच्या खरेदी-विक्री नोंदणीच्या माहितीच्या आधारे बाजारात घरांच्या किमतीत काळानुसार किती वाढ-घट झाली आहे, हे मोजण्यासाठी हा निर्देशांक तयार केला जातो. 2025-26 च्या पहिल्या दोन तिमाहीत अखिल भारतीय सरासरी गृह किंमत निर्देशांक 113.0 (अंदाजित) इतका होता. मागील वर्षी याच काळात तो 109.8 होता, म्हणजेच घरांच्या किमती वाढण्याता अंदाज आहे.

शिवभोजन थाळीचा दर घटला

राज्यातील गरीब आणि गरजू लोकांना स्वस्त दरात जेवण मिळावे यासाठी राज्य सरकारनं जानेवारी 2020 मध्ये शिवभोजन योजना सुरू केली. नोव्हेंबर 2025 अखेर राज्यात 1,874 शिवभोजन केंद्रं सुरू होती. 2024-25 मध्ये सुमारे 6.33 कोटी शिवभोजन थाळ्यांचं वाटप करण्यात आलं आणि त्यासाठी 211.70 कोटी खर्च झाला. तर 2025-26 मध्ये नोव्हेंबरपर्यंत 4.09 कोटी शिवभोजन थाळ्यांचं वाटप करण्यात आलं असून 56.23 कोटी रुपये खर्च झाला आहे.

देशाच्या अर्थव्यवस्थेत महाराष्ट्राचा मोठा वाटा असून 2024-25 मध्ये भारताच्या GDP मध्ये राज्याचा वाटा 14 टक्के होता. रस्ते, मेट्रो, बंदरे, विमानतळ आणि लॉजिस्टिक्स यांसारख्या पायाभूत सुविधांमध्येही मोठी वाढ झाली आहे. रोजगाराच्या बाबतीतही सुधारणा दिसून आली आहे. 2023-24 मध्ये बेरोजगारीचा दर 3.3 टक्क्यांपर्यंत कमी झाला असून कामगार सहभाग दर 59 टक्के झाला आहे.

ECONOMIC SURVEY OF MAHARASHTRA
आर्थिक सर्वेक्षण अंदाज
देवेंद्र फडणवीस
राज्याचा अर्थसंकल्प
