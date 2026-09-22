1 हजार 111 पानांपासून 18 फूटी द्रोणाची पर्यावरणपूरक गणेशमूर्ती; द्रोणाचा महाप्रसादासाठी होणार पुनर्वापर
राज्यात अनेक मंडळांकडून विविध प्रकारच्या गणेशमूर्तींची स्थापना करण्यात आली आहे. पण, कोल्हापुरातील गणेशमूर्ती पर्यावरणस्नेही असल्यानं वैशिष्ट्यपूर्ण ठरली आहे.
Published : September 22, 2026 at 8:08 PM IST
कोल्हापूर- 'जगात भारी आम्ही कोल्हापुरी' म्हणून जगभर ओळख असणाऱ्या कोल्हापुरात नेहमीच काहीतरी हटकं पहायला मिळतं. गणेशोत्सवातदेखील वेगवेगळ्या पद्धतीने आकर्षक आणि सामाजिक ऐतिहासिक संदेश देणाऱ्या गणेशमूर्ती आणि देखावे साकारले जातात. अशाचं पद्धतीचं चित्र सध्या कोल्हापुरातल्या रुईकर काॅलनीत पहायला मिळत आहे.
कोल्हापुरातील विद्या कॉलनी येथील अक्षय मित्र मंडळान यंदा पळसाच्या पानापासून तब्बल 18 फूटी 1 हजार 111 द्रोणाची पर्यावरणपूरक आकर्षक गणेशमूर्ती साकारली आहे. त्यामुळे गणराया बाप्पाच्या सौंदर्य अधिकचं खुलून दिसत आहे. विशेष म्हणजे गणेशमूर्ती विसर्जनांनतर हेच द्रोण भाविकांना प्रसाद देण्यासाठी वापरले जाणार आहेत. यामुळे पर्यावरणपूरक गणेश मूर्ती साकारून त्याचा पुनर्वापर करत पर्यावरणाचं रक्षण करण्याचा संदेश यानिमित्तानं या मंडळानं दिला आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यात गणेशोत्सव मोठ्या दिमाखात साजरा केला जात आहे. गणेशोत्सव निमित्त घरगुतीसह सार्वजनिक गणेश मंडळाच्या वतीनं वेगवेगळे देखावे आणि गणेशमूर्ती साकारल्या जातात. त्याचबरोबर अनेक मंडळांकडून पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करुन सामाजिक संदेश दिला जात आहे. यंदा कोल्हापुरातील रुईकर काॅलनी इथल्या अक्षय मित्र मंडळानं तब्बल 18 फुटी द्रोणाची गणेमूर्ती साकारली आहे. यासाठी 1 हजार 111 द्रोणाचा वापर करण्यात आला आहे. सुरुवातीला हैदराबादमध्ये मूर्तीचा बेस तयार करण्यात आला. त्यानंतर मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी 15 ते 20 दिवस मेहनत घेवून मूर्तीवर द्रोण चढवलेत. त्यामुळे द्रोणापासून पर्यावरणपूरक साकारलेली गणराया बाप्पाची मूर्ती आकर्षक दिसत आहे. पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करण्याची परंपरा या मंडळानं कायम ठेवली आहे. विशेष म्हणजे गणेशमूर्ती विसर्जनानंतर याच द्रोणातून भाविकांना प्रसादाचं वाटप करण्यात येणार आहे. पर्यावरणाचा ऱ्हास होवू नये यासाठी दरवर्षी या मंडळांकडून पर्यावरणपूरक गणेशमूर्तीची प्रतिष्ठापना करण्यात येते. गेल्या दहा वर्षाहून अधिक काळ मंडळांनी ही परंपरा आजही कायम ठेवली असल्याचं मंडळाचे प्रमुख सुधीर (बापू) खोत यांनी सांगितलं.
यापूर्वीही मंडळांनं साकारला आहे पर्यावरणपूरक बाप्पा...- कोल्हापुरातील रुईकर कॉलनी परिसरातील विद्या कॉलनीत असलेल्या अक्षय तरुण मंडळानं यापूर्वीही कागदी कप, काड्या पासून गणेशमूर्ती साकारल्या आहेत. तर सामाजिक कार्यातही मंडळाचा सहभाग असतो. 2018 पासून गणेशोत्सव निमित्त दरवर्षी कपडे संकलन केले जातात. दिवाळीला बाबा आमटेंच्या आनंदवनात हे कपडे पाठवले जातात. यामुळे सामाजिक बांधिलकी जपणारं मंडळ म्हणून अक्षय तरुण मंडळाकडे पाहिले जातं.
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