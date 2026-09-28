गणेशोत्सवातील निर्माल्यापासून सेंद्रिय खत; पिंपरी चिंचवडमधील नागरिकांनी पडीक जागेवर फुलवली 6 हजार झाडांचे जंगल गार्डन
पिंपरी चिंचवड सेक्टर 12 मधील नागरिकांनी निर्माल्यापासून सेंद्रिय खत तयार करून पडीक जागेवर सहा हजारांहून अधिक झाडांची जंगल गार्डन (Trees Forest Garden) फुलवली आहे.
Published : September 28, 2026 at 5:13 PM IST|
Updated : September 28, 2026 at 6:09 PM IST
पिंपरी-चिंचवड - गणेशोत्सव म्हटलं की भक्ती, उत्साह आणि जल्लोषासोबत मोठ्या प्रमाणावर निर्माल्यही जमा होतं. मात्र, याच निर्माल्याची योग्य पद्धतीनं विल्हेवाट लावली तर ते पर्यावरणासाठी उपयुक्त ठरू शकतं, हे पिंपरी-चिंचवड शहरातील सेक्टर 12 येथील नागरिकांनी कृतीतून दाखवून दिलय. गणेशोत्सव आणि नवरात्रोत्सवात जमा होणाऱ्या निर्माल्यापासून सेंद्रिय खत तयार करत या खताचा वापर करून महापालिकेच्या पडीक जमिनीवर तब्बल 6 हजारांहून अधिक झाडांची जंगल गार्डन (Trees Forest Garden) फुलवण्यात आलीय.
जागेचा केला कायापालट - गेल्या दोन वर्षांपासून स्थानिक नागरिकांच्या पुढाकारातून हा पर्यावरणपूरक उपक्रम सुरू आहे. एकेकाळी कचऱ्याचे आगार बनलेल्या महापालिकेच्या जागेचं आज हिरव्यागार जंगल गार्डनमध्ये रूपांतर झालय. परिसरातील 33 पेक्षा अधिक नागरिक एकत्र आले आणि त्यांनी श्रमदानातून या जागेचा कायापालट करण्यास सुरुवात केली. सुरुवातीला जमिनीवर मातीचा भराव टाकण्यात आला. त्यानंतर विविध प्रकारच्या झाडांची लागवड करून त्यांची नियमित देखभाल करण्यात आली.
पक्ष्यांसाठी नैसर्गिक अधिवास - आज या ठिकाणी 6 हजारांपेक्षा अधिक फळझाडे, फुलझाडे आणि औषधी वनस्पती वाढल्यात. वड, पिंपळ, आंबा, चिकू, फणस, पेरू, सीताफळ, सफरचंद यासह विविध प्रकारची झाडे येथे पाहायला मिळतात. विशेष म्हणजे या झाडांना येणारी फळे परिसरातील पक्ष्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आलीत. त्यामुळं या जंगल गार्डनमध्ये विविध पक्ष्यांचा वावर वाढला असून, शहरातील काँक्रीटच्या जंगलात पक्ष्यांसाठी एक नैसर्गिक अधिवास निर्माण झालाय.
निर्माल्यापासून खत : या जंगल गार्डनची आणखी एक वैशिष्ट्यपूर्ण बाब म्हणजे येथे झाडांसाठी वापरले जाणारे खत मोठ्या प्रमाणावर गणेशोत्सव आणि नवरात्रोत्सवातील निर्माल्यापासून तयार केले जाते. गेल्यावर्षी नागरिकांनी साधारण सात ते आठ ट्रॉली निर्माल्य जमा केले होते. त्यामध्ये माती आणि शेणखत मिसळून त्याचे योग्य पद्धतीने विघटन करण्यात आले. याच प्रक्रियेतून तयार झालेल्या सेंद्रिय खताचा वापर झाडांसाठी करण्यात आला. यंदाही निर्माल्य संकलनाला नागरिकांनी चांगला प्रतिसाद दिला आहे. सुमारे 14 गाड्या निर्माल्य आणण्याचे नियोजन करण्यात आले असून, त्यापैकी आतापर्यंत सात गाड्या निर्माल्य जमा झाले आहे. निर्माल्य आणल्यानंतर त्यातील प्लास्टिक, हार, इतर कचरा आणि सेंद्रिय घटक वेगळे केले जातात. त्यानंतर सेंद्रिय निर्माल्याचे मातीमध्ये मिश्रण करून त्याचे विघटन केले जाते आणि त्यापासून खत तयार केले जाते.
विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष मार्गदर्श : नागरिकांनी निर्माल्य नदीपात्रात किंवा तलावामध्ये टाकण्याऐवजी ते संकलित करून योग्य ठिकाणी द्यावे, असं आवाहनही या उपक्रमाच्या माध्यमातून करण्यात येतं. निर्माल्य पाण्यात टाकल्यास जलचरांना धोका निर्माण होण्यासोबतच पाण्याचे प्रदूषण होऊ शकते. हे जंगल गार्डन केवळ झाडे लावण्यापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. शाळेतील विद्यार्थ्यांना येथे आणून विविध झाडांची माहिती दिली जाते. झाडांचे महत्त्व, त्यांना येणारी फळे, त्यांचे उपयोग, झाडांची लागवड कशी करायची आणि त्यांची काळजी कशी घ्यायची, याबाबत विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष मार्गदर्शन केले जाते.
जंगल गार्डन पर्यावरणासाठी महत्त्वाची : मोबाईल आणि डिजिटल माध्यमांमध्ये रमणाऱ्या मुलांना निसर्गाच्या जवळ आणण्याचा हा प्रयत्न आहे. विद्यार्थ्यांनी केवळ झाडांविषयी माहिती ऐकण्यापेक्षा प्रत्यक्ष झाड लावावे आणि ते जगवावे, यासाठी नागरिकांकडून प्रयत्न केले जात आहेत. त्यामुळं जंगल गार्डन हे पर्यावरण संवर्धनासोबतच विद्यार्थ्यांसाठी निसर्गाची एक खुली शाळा ठरत आहे. सेक्टर 12 परिसरात मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम आणि काँक्रीटीकरण झाले आहे. उंच इमारती आणि सिमेंटच्या रस्त्यांमध्ये हिरवळ कमी होत असताना स्थानिक नागरिकांनी पडीक जागेवर उभारलेले हे जंगल गार्डन पर्यावरणासाठी महत्त्वाचे ठरत आहे.
स्वच्छता, निर्माल्य व्यवस्थापन, वृक्षसंवर्धन आणि पक्ष्यांसाठी अधिवास : या ठिकाणी निर्माण झालेल्या हिरवाईमुळं पक्ष्यांना निवारा आणि अन्न मिळत आहे. सकाळपासून विविध पक्ष्यांचा किलबिलाट ऐकायला मिळतो. एकीकडं निर्माल्याचा प्रश्न सोडवताना दुसरीकडं त्याच निर्माल्यापासून तयार झालेल्या खताचा वापर करून हजारो झाडे जगवण्याचा हा उपक्रम पर्यावरण संवर्धनाचा वेगळा आदर्श निर्माण करत आहे. गणेशोत्सवात देवाच्या चरणी अर्पण झालेले निर्माल्य कचरा न ठरता हजारो झाडांसाठी संजीवनी ठरू शकते, हे सेक्टर 12 मधील नागरिकांनी दाखवून दिले आहे. स्वच्छता, निर्माल्य व्यवस्थापन, वृक्षसंवर्धन आणि पक्ष्यांसाठी अधिवास निर्मिती या चारही गोष्टींचा सुंदर संगम या जंगल गार्डनच्या माध्यमातून साधला गेला आहे.
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