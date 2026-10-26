झाडे वाचवा, शेवाळापासून कागद बनवा! छत्रपती संभाजीनगरच्या विद्यार्थ्यांचा अनोखा प्रयोग; मिळालं केंद्र सरकारचं पेटंट
आठवीत शिकणारा अमेय रानडे आणि नववीत शिकणारा अभिरंग पाताळयंत्री या विद्यार्थ्यांनी शेवाळापासून कागद निर्मितीचा प्रयोग केला. याचा आढावा घेतलाय 'ईटीव्ही भारत'चे प्रतिनिधी अमित फुटाणे यांनी.
Published : October 26, 2026 at 5:04 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : पर्यावरण संवर्धनासाठी वृक्षलागवड आणि वृक्षसंवर्धनाचं महत्त्व अधोरेखित केलं जातं. मात्र, कागद निर्मितीसाठी झाडांचा वापर होत असल्यानं पर्यावरणापुढे आव्हान निर्माण होतं. यावर पर्याय शोधत पोखरी गावातील ज्ञानदा इंग्लिश शाळेच्या दोन विद्यार्थ्यांनी शेवाळापासून कागद तयार करण्याचा अनोखा प्रयोग साकारला आहे. या प्रकल्पाला राष्ट्रीय पातळीवर प्रथम क्रमांक मिळाला असून, केंद्र सरकारचे पेटंटही प्राप्त झाल्याची माहिती शाळेच्या संचालिका मनीषा जोशी यांनी दिली.
असा आहे प्रकल्प :
ज्ञानदा इंग्लिश शाळेत आठवीत शिकणारा अमेय रानडे आणि नववीत शिकणारा अभिरंग पाताळयंत्री या विद्यार्थ्यांनी शेवाळापासून कागद निर्मितीचा प्रयोग केला. अल्गी अर्थात शेवाळामध्ये वनस्पतींसारखे गुणधर्म आढळत असल्याच्या माहितीच्या आधारे त्यांनी या संकल्पनेवर संशोधन सुरू केलं. सुरुवातीचे तीन महिने विविध प्रयोग केल्यानंतर त्यांना कागद तयार करण्याची योग्य प्रक्रिया विकसित करण्यात यश आलं.
या प्रक्रियेत शेवाळ गोळा करून ते स्वच्छ केलं जातं. त्यानंतर विविध प्रक्रिया करून ते वाळवलं जाते आणि त्यापासून लगदा तयार केला जातो. हिरव्या शेवाळावर आवश्यक प्रक्रिया करून पांढऱ्या रंगाचा कागद तयार करण्याचा प्रयोगही विद्यार्थ्यांनी यशस्वी केला आहे.
एका आठवड्यात कागद तयार करणे शक्य :
सुरुवातीला योग्य प्रक्रिया शोधण्यासाठी तीन महिने लागले. मात्र, आता संपूर्ण प्रक्रिया निश्चित झाल्याने लहान आकाराचा कागद एका आठवड्यात, तर मोठ्या आकाराचा कागद 12 ते 15 दिवसांत तयार करणं शक्य असल्याचं विद्यार्थी अभिरंग पाताळयंत्री याने सांगितलं. शेवाळापासून कागद निर्मितीचा हा प्रयोग पर्यावरणपूरक पर्याय विकसित करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरत असून, विद्यार्थ्यांच्या संशोधनाचे कौतुक होत आहे.
अशी सुचली संकल्पना :
अमेय रानडे याला या प्रयोगाची कल्पना सुचली. एकदा तो बहिणीला परीक्षेसाठी सोडायला गेला असताना काहीजण जाहिरातींची पत्रकं वाटत होते. मात्र, लोक ती पत्रकं रस्त्यावर फेकून देत असल्याचं त्यानं पाहिलं. यामुळे मोठ्या प्रमाणात कागद वाया जात असल्याची चिंता त्याला वाटली. शाळेत पर्यावरण संवर्धन आणि वृक्षारोपणाबाबत जनजागृती केली जाते, मग कागदाचा अपव्यय रोखण्यासाठीही काहीतरी उपाय शोधला पाहिजे, असा विचार त्याच्या मनात आला.
त्यानंतर अमेयने इंटरनेटच्या माध्यमातून माहिती संकलित केली. झाडं आणि शेवाळ यांच्या गुणधर्मांतील साम्य लक्षात आल्यानंतर शेवाळापासून कागद तयार करण्याची कल्पना त्याला सुचली. त्यातून संशोधन करून कागद तयार करण्यात यश आलं. या कागदाचा वापर गिफ्ट पेपर, एटीएम पेपर आणि तिकिटांसाठी करता येऊ शकतो. त्यासाठी आणखी काही संशोधन आणि आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागतील, असं अमेयनं सांगितलं.
'विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देणे गरजेचं' :
विद्यार्थ्यांनी एखादी संकल्पना मांडल्यानंतर त्यांना प्रोत्साहन देणं गरजेचं असतं. पर्यावरण संवर्धनाशी संबंधित प्रयोगांसाठी शाळा आणि शिक्षक म्हणून आम्ही विद्यार्थ्यांना मदत करतो. शाळेचा अभ्यास सांभाळून, वर्ग संपल्यानंतर अतिरिक्त वेळ देत त्यांना आवश्यक सहकार्य केलं, अशी माहिती विज्ञान विषयाच्या शिक्षिका संगीता पाठक यांनी दिली.
विद्यार्थ्यांनी मांडलेल्या संकल्पनेवर संशोधन करण्यासाठी मार्गदर्शन केलं, तसेच प्रयोग पूर्ण झाल्यानंतर प्रकल्प सादरीकरणाची तयारी करून घेतली. हा प्रकल्प प्रथम जिल्हा आणि राज्यस्तरीय स्पर्धांमध्ये सादर करण्यात आला. त्यानंतर 2025 मध्ये दिल्ली इथं झालेल्या सीबीआयसी विज्ञान प्रदर्शनात राष्ट्रीय स्तरावर प्रथम पारितोषिक मिळालं. 2026 मध्ये या प्रकल्पाला पेटंट मिळाल्याची माहितीही संगीता पाठक यांनी दिली.
शाळेच्या शिरपेचात मानाचा तुरा :
पर्यावरण संवर्धनाबाबत जनजागृती करण्यासाठी ज्ञानदा शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी अभिनव संकल्पना मांडत संशोधनाच्या क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या या प्रयोगाला पेटंट मिळाल्यानं शाळेच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला आहे.
ज्ञानदा शाळेत विद्यार्थ्यांमध्ये पर्यावरणाविषयी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी सातत्याने विविध उपक्रम राबवले जातात. विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या ठिकाणी घेऊन जाऊन वृक्षारोपणासारखे उपक्रम आयोजित केले जातात. झाडांचं महत्त्व, झाडांपासून तयार होणाऱ्या विविध वस्तू आणि वृक्षतोडीचे पर्यावरणावर होणारे दुष्परिणाम यांची माहिती विद्यार्थ्यांना दिली जाते. या उपक्रमांतून प्रेरणा घेत विद्यार्थ्यांनी झाडांची कत्तल कमी करण्याच्या उद्देशानं अभिनव प्रयोगाची संकल्पना मांडली.
विद्यार्थ्यांनी संकल्पना मांडल्यानंतर शाळेनं त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आवश्यक संशोधन, साहित्य आणि शिक्षकांचे मार्गदर्शन उपलब्ध करून दिले. विद्यार्थ्यांच्या कल्पकतेला योग्य दिशा मिळाल्यानं त्यांना संशोधनाच्या क्षेत्रात काम करण्याची संधी मिळाली.
ज्ञानदा शाळेच्या संचालिका मनिषा जोशी यांनी सांगितलं की, विद्यार्थ्यांनी केलेल्या प्रयोगाला पेटंट मिळाल्याचा शाळेला विशेष आनंद आहे. यापूर्वीही विद्यार्थ्यांनी अशा प्रकारचे प्रयोग केले आहेत. विद्यार्थ्यांना घडवताना समाजाच्या जडणघडणीतही हातभार लावता येतो, याचे समाधान असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.
कागदनिर्मितीसाठी झाडांची मोठ्या प्रमाणावर कत्तल :
कागदनिर्मितीसाठी मोठ्या प्रमाणावर झाडांचा वापर केला जातो. यामुळे वृक्षतोडीचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. कागदनिर्मिती प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा वापर होतो, तसेच कारखान्यांतून बाहेर पडणाऱ्या रासायनिक सांडपाण्यामुळे जलप्रदूषण आणि कार्बन उत्सर्जनातही भर पडते.
या समस्येवर पर्याय म्हणून जुनी रद्दी, उसाचं चिपाड, केळीचं खोड, गव्हाचं काड आणि बांबू यांसारख्या पर्यायी कच्च्या मालाचा वापर केला जात आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर ज्ञानदा शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी केलेला प्रयोग कागदनिर्मितीसाठी पर्यावरणपूरक पर्याय विकसित करण्याच्या दिशेनं महत्त्वपूर्ण ठरू शकतो, असा विश्वास मनिषा जोशी यांनी व्यक्त केला. विद्यार्थ्यांच्या कल्पकतेला संशोधनाची जोड आणि शाळेचं प्रोत्साहन मिळाल्यास पर्यावरण संवर्धनासाठी उपयुक्त नवनवीन संकल्पना प्रत्यक्षात येऊ शकतात, हे या उपक्रमातून अधोरेखित झालं आहे.