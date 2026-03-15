राहुरीसह बारामती विधानसभा मतदारसंघाची होणार पोटनिवडणूक; निवडणूक आयोगाकडून वेळापत्रक जाहीर

राहुरी आणि बारामती विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीकरिता मतदान आणि मतमोजणीचे वेळापत्रक निवडणूक आयोगानं आज जाहीर केलं आहे.

पत्रकारिषदेत माहिती देताना निवडणूक आयुक्त (Source- PTI)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 15, 2026 at 4:58 PM IST

Updated : March 15, 2026 at 5:22 PM IST

नवी दिल्ली- भारतीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त यांनी आसाम, केरळ, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू आणि पुदुच्चेरी या राज्यांचे विधानसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर केले. त्यानंतर महाराष्ट्रातील राहुरी आणि बारामती या विधानसभा मतदारसंघाच्या निवडणुकीची तारीखदेखील जाहीर केली आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा विमान अपघात मृत्यू झाल्यानंतर बारामती विधानसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक होणार आहे. त्यांच्या पत्नी, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची उमेदवारी निश्चित मानली जात आहे. त्यांनी राज्यसभेचा राजीनामा दिला असून उपमुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी स्वीकारली आहे. त्यामुळे त्यांना मंत्रिपद टिकविण्याकरिता विधानसभा मतदारसंघातून निवडणून येणं अनिवार्य असणार आहे. भाजपाचे ज्येष्ठ आमदार शिवाजीराव कर्डिले यांच्या निधनाने रिक्त झालेली राहुरी विधानसभा मतदारसंघाचीदेखील पोटनिवडणूक होणार आहे. vबारामती आणि राहुरी विधानसभेसाठी 23 एप्रिलला मतदान होणार असून 4 मे रोजी मतमोजणी होणार आहे.

कोण होते शिवाजीराव कर्डिले- अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या राजकारणातील चाणक्य अशी ओळख असणारे माजी मंत्री आणि भाजपाचे आमदार शिवाजीराव कर्डिले (वय 66) यांचे दुःखद निधन झाल्यानं राहुरी विधानसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक होणार आहे. ते राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार संग्राम जगताप यांचे सासरे होते. शिवाजीराव कर्डिले यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीमध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस ,भाजपा असा राजकीय प्रवास केला. कर्डिले हे 2009 मध्ये अपक्ष म्हणून प्रथम निवडून आले होते.

आदर्श आचारसंहिता लागू- मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार म्हणाले की: " 18 वर्षांवरील वय असलेल्या, भारताचे नागरिक असलेल्या आणि संबंधित विधानसभा मतदारसंघात वास्तव्यास असलेल्या मतदारांचा समावेश मतदार यादीमध्ये केला जावा, यासाठी भारतीय निवडणूक आयोग हा संविधानाच्या अनुच्छेद ३२६ अन्वये घटनात्मकदृष्ट्या बांधील आहे. 'विशेष सखोल पुनरीक्षण' (Special Intensive Revision) प्रक्रियेच्या माध्यमातून ही जबाबदारी पार पाडत आहे. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये, राज्ये आणि केंद्र सरकार आपल्या स्वतःच्या विवेकबुद्धीनुसार, त्यांना योग्य वाटणारा कोणताही धोरणात्मक किंवा इतर निर्णय घेऊ शकतात. परंतु, एकदा का आदर्श आचारसंहिता अंमलात आली की, निवडणुकीच्या निकालांवर परिणाम करणारा किंवा प्रलोभन म्हणून काम करणारा कोणताही निर्णय घेण्यास परवानगी नसते. आदर्श आचारसंहिता आताच अंमलात आली आहे. भारतात निवडणुका या संविधान, कायदे आणि निर्देशांनुसारच घेतल्या जातात. निवडणूक आयोग राजकीय हिंसाचार किंवा निवडणुकांवर प्रभाव टाकण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या कोणत्याही प्रलोभनांना कदापि खपवून घेणार नाही. असे करणाऱ्यांविरुद्ध अत्यंत कडक कारवाई करेल", असा इशारा मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी दिला.

