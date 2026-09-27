राज्यातील SIR मोहिमेबाबत मोठा निर्णय, कागदपत्र गोळा करण्यासाठी 'बीएलओ' थेट मतदारांच्या घरी जाणार
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना विरोधकांनी धारेवर धरले आहे. त्यांनी सुखबिर सिंग संधू व विवेक जोशी यांना न विचारताच परस्पर निर्णय घेतल्याचे आरोप आहेत.
Published : September 27, 2026 at 10:11 AM IST
मुंबई - महाराष्ट्रातील SIR प्रक्रियेत निवडणूक आयोगाने महत्त्वाचे बदल केले आहेत. दावे आणि हरकती दाखल करण्यासाठी महाराष्ट्राला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. जुळणी न झालेले मतदार किंवा Logical Discrepancies मुळे नोटीस मिळालेल्या मतदारांच्या घरी BLO भेट देणार आहेत.
SIR प्रक्रियेवरून देशभरात वादंग उठले आहे. निवडणूक आयोगातच या प्रक्रियेवरून मतभेद असल्याचा दावा करण्यात येत होता. शनिवारी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, आयुक्त सुखबिर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांच्यात बैठक झाली. त्यात काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यानुसार हा मोठा बदल झाला आहे.
संबंधित मतदारांकडून आवश्यक कागदपत्रे BLO हे घरीच जमा करून घेतील. जमा झालेली कागदपत्रे ECINet प्रणालीवर अपलोड केली जाणार आहेत. त्यानंतर संबंधित ERO कागदपत्रांची तपासणी करून निर्णय घेणार आहेत. त्यामुळे अशा मतदारांना कागदपत्रे सादर करण्यासाठी ERO किंवा AERO कार्यालयात जाण्याची गरज राहणार नाही. तीने कुटुंबातील प्रौढ सदस्य उपस्थित राहू शकतो
विशेष सखोल पुनर्निरीक्षणदरम्यान ‘जुळणी न झालेले मतदार’ (Unmapped) किंवा ‘तार्किक विसंगती’ (Logical Discrepancies) या कारणांमुळे ज्या नागरिकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत, अशा मतदारांच्या घरी जाऊन मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLO) आवश्यक कागदपत्रे संकलित करतील.
बीएलओ यांच्याकडून कागदपत्रांचे संकलन घरातूनच करण्यात येणार असल्याने संबंधित मतदारांना प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी मतदार नोंदणी अधिकारी (ERO) किंवा सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी (AERO) यांच्या कार्यालयात जाण्याची आवश्यकता राहणार नाही. केवळ अपवादात्मक परिस्थितीतच ऑनलाइन पद्धतीने सुनावणी घेतली जाईल. अशा सुनावणीस मतदाराच्या वतीने कुटुंबातील कोणताही प्रौढ सदस्य उपस्थित राहू शकणार आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना विरोधकांनी धारेवर धरले आहे. ज्ञानेश कुमार यांनी सुखबिर सिंग संधू व विवेक जोशी या दोन निवडणूक आयुक्तांना न विचारताच परस्पर निर्णय घेतल्याचे आरोप होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर शनिवारी दिल्लीत एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीला मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि दोन्ही निवडणूक आयुक्त उपस्थित होते.
या बैठकीत पश्चिम बंगालसह 20 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राबवण्यात येत असलेल्या विशेष सखोल पुनर्निरीक्षण मोहीमेबाबत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यानुसार या कालावधीत ज्यांची नावे वगळण्यात आली आहेत किंवा जे नवीन मतदार आहेत, ते आपले नाव यादीत समाविष्ट करण्यासाठी अर्ज करू शकतात.