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SIR यादी प्रकरण : निवडणूक आयोगाची मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, अरविंद केजरीवाल यांना नोटीस

दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना निवडणूक आयोगानं नोटीस बजावली आहे. त्यासह दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनाही नोटीस बजावण्यात आली आहे.

EC Notice To CM Rekha Gupta
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 20, 2026 at 5:21 PM IST

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Updated : September 20, 2026 at 5:40 PM IST

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नवी दिल्ली : मतदार यादीच्या 'विशेष सखोल पुनरावलोकन' (SIR) मोहिमेदरम्यान दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार, नवी दिल्ली विधानसभा मतदारसंघाच्या (AC-40) 'मतदार नोंदणी अधिकारी' (ERO) कार्यालयानं त्यांना ही अधिकृत नोटीस जारी केली.

EC Notice To CM Rekha Gupta
अरविंद केजरीवाल (ETV Bharat)

अरविंद केजरीवाल यांच्या कुटुंबीयांची नावं नो मॅपिंग : निवडणूक आयोगाकडून राबवण्यात आलेल्या विशेष सखोल पुनरावलोकन प्रक्रियेत नवी दिल्ली मतदारसंघात नोंदणीकृत असलेले अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची नावं 'नो-मॅपिंग' श्रेणीमध्ये आढळली. आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, मतदारांच्या माहिती संकलन अर्जात अपूर्ण तपशील असतात, त्यांना अशा नोटीस पाठवल्या जातात. अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी सादर केलेल्या अर्जांमध्ये अशा आवश्यक तपशीलांची कमतरता होती. परिणामी, नियमांनुसार त्यांना नोटीस बजावण्यात आली.

EC Notice To CM Rekha Gupta
निवडणूक आयोग (ETV Bharat)

कागदपत्रांची होणार पडताळणी : नोटीस मिळाल्यानंतर, मतदारांनी संबंधित ERO कडं आवश्यक कागदपत्रं आणि आपलं म्हणणं सादर करणं आवश्यक आहे.

मुदत : या नोटीसचं निवारण आणि कागदपत्रांची पडताळणी करण्याची प्रक्रिया २९ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत पूर्ण केली जाईल.

अंतिम मतदार यादी: सर्व औपचारिक प्रक्रिया आणि पडताळणीनंतर, केजरीवाल यांच्या कुटुंबीयांची नावं नवी दिल्ली (AC-40) मतदारसंघाच्या अंतिम मतदार यादीत समाविष्ट केली जातील. ही यादी ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी प्रकाशित होणार आहे.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांना बजावली नोटीस : शालीमार बाग (AC-14) येथील मतदार नोंदणी अधिकारी (ERO) कार्यालयानं दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांना नोटीस बजावल्याबाबत स्पष्टीकरण दिलं आहे. निवडणूक आयोगाच्या सुरू असलेल्या विशेष सखोल पुनरावलोकन (SIR) मोहिमेदरम्यान, शालीमार बाग मतदारसंघात नोंदणीकृत असलेल्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांचं नाव, त्यांच्या माहिती संकलन अर्जातील तपशीलांवर आधारित 'तार्किक विसंगती' (logical discrepancies) असलेल्या यादीत आलं. त्यानंतर, निवडणूक आयोगाच्या 'मानक कार्यपद्धती' (SOP) नुसार त्यांना नोटीस बजावण्यात आली. नियमांनुसार 'बूथ लेव्हल ऑफिसर' (BLO) द्वारे पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली.

पडताळणीनंतर नोंद ठरली वैध : कार्यालयानं दिलेल्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्र्यांनी सादर केलेले तथ्य आणि कागदपत्रं यांची सखोल तपासणी व पडताळणी केल्यानंतर त्यांची नोंद पूर्णपणे वैध मानण्यात आली आहे. शालीमार बाग (AC-14) मतदारसंघाच्या अंतिम मतदार यादीत समावेश करण्यासाठी हे नाव राखून ठेवण्यात आलं आहे. या यादीचं अधिकृत प्रकाशन ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणार आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक असल्याचं निवडणूक आयोगानं स्पष्ट केलं. "कोणताही पात्र नागरिक वगळला जाऊ नये आणि कोणतीही अपात्र व्यक्ती समाविष्ट केली जाऊ नये," हे आयोगाचं मुख्य उद्दिष्ट आहे. याच उद्देशाला अनुसरून, बूथ लेव्हल ऑफिसर्स (BLO) आणि ईआरओ (ERO) कार्यालय सर्व तथ्ये व कागदपत्रांची कसून पडताळणी करत आहेत.

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Last Updated : September 20, 2026 at 5:40 PM IST

TAGGED:

ARVIND KEJRIWAL EC NOTICE
EC NOTICE TO CM REKHA GUPTA
अरविंद केजरीवाल यांना नोटीस
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता
EC NOTICE TO CM REKHA GUPTA

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