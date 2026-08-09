नाशिक जिल्ह्यातील दहा तालुक्यात भूकंपाचे धक्के, नागरिकांनी काळजी घेण्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून आवाहन
नाशिक जिल्ह्यात 4.3 रिश्टर स्केल भूकंपाची नोंद झाली आहे. नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नका, असं आवाहन जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी केलं आहे.
Published : August 9, 2026 at 11:33 AM IST
नाशिक- जिल्ह्यातील दहा तालुक्यांमध्ये शनिवारी रात्री दहा वाजण्याच्या सुमारास भूकंपाचा धक्का जाणवला. सौम्य तीव्रतेच्या धक्कांच्या मालिकेतील हा 4.3 रिश्टर स्केल तीव्रतेचा सर्वात मोठा धक्का असल्याची नोंद झाली आहे. या भूकंपाच्या धक्क्यामुळे दिंडोरी भागातील काही घरांना तडे गेले आहेत. मात्र, यात कुठलीही जीवितहानी झाली नाही.
भूकंपाच्या धक्क्याचा केंद्रबिंदू शहराच्या मेरी निरीक्षण केंद्रापासून 44 किलोमीटर अंतरावर दिंडोरी तालुक्यातील भनवडजवळ असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. शहरात पहिल्यांदाच अशा प्रकारे भूकंपाचा सौम्य धक्का जाणवला. जिल्ह्यात भूकंपाच्या धक्क्यामुळे सुमारे 20 ते 22 सेकंदापर्यंत जमीन थरथरली. काही ठिकाणी जोरदार आवाजदेखील नागरिकांच्या कानी पडला. मागील 15 दिवसापासून भूकंपाच्या सौम्य धक्क्यांची सलग मालिका नाशिक जिल्ह्यात सुरू आहे. यावर जिल्हा प्रशासन लक्ष ठेवून आहे. शनिवारी जाणवलेल्या धक्क्यांची उथळ खोली पाच किलोमीटर इतकी नोंदवली गेली आहे. खोली कमी असल्यामुळे धक्का अधिक जाणवला.
या भागात घरांना तडे गेले- नाशिक जिल्ह्यातील वणी, दिंडोरी, पेठ, डांगसौंदाणे, कसबे सुकेने आणि पिंपळगाव बसवंत परिसरात धक्क्यांमुळे काही घरांच्या भिंतींना तडे गेले. तसेच शहरातील महात्मा नगर, गंगापूर रोड, उपनगर, पंचवटी, आडगाव, म्हसरूळ आणि विहितगाव या भागात जमीन थरथरल्याचा अनुभव रहिवाशांना आला. काही जेवण करत होते. तर कोणी झोपेच्या तयारी करताना घरांच्या खिडक्यांची तावदाने वाजू लागले. तसेच घरातील कपाट सुद्धा हलल्याचे जाणवले.
25 जुलै 2026 रोजी जिल्ह्यातील सुरगाणा तालुक्यातील बोरगाव परिसर, वांझुळपाडा, हरणटेकडी, रोटी, शिंदे आणि मोहपाडा (चि.) या गावांमध्ये सकाळी 9.55 ते दुपारी 12.10 या कालावधीत भूकंपाचे सौम्य धक्के जाणवले होते. तेव्हा जिल्हा प्रशासन आणि स्थानिक यंत्रणांकडून घटनास्थळी प्रत्यक्ष पाहणी केल्याची माहिती जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिली होती.
हेही वाचा-