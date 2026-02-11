ETV Bharat / state

मुखेड तालुक्यात भूकंपाचे सौम्य धक्के; नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण, नागरिकांनी सतर्क राहावं, पालकमंत्री सावे याचं आवाहन

नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड तालुक्यात भूकंपाचे सौम्य धक्के बसले आहेत. यामुळं नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे.

मुखेड तालुक्यात भूकंपाचे सौम्य धक्के
मुखेड तालुक्यात भूकंपाचे सौम्य धक्के (Earthquake felt in Mukhed)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 11, 2026 at 9:41 PM IST

नांदेड (मुखेड) : नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड तालुक्यात आज दुपारी भूकंपाचे सौम्य धक्के जाणवल्यानं नागरिकांमध्ये काही काळ भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. दुपारी सुमारे 3.25 वाजण्याच्या सुमारास हिब्बट, कोळगाव, धामणगाव, मोटरगा, धनज आणि जामखेड या गावांमध्ये भूगर्भातून गडगडाटासारखा आवाज येऊन जमीन हलल्याची भावना नागरिकांनी व्यक्त केली.


भूकंपाची तीव्रता कमी : राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्राच्या संकेतस्थळानुसार दुपारी 15:20 वाजता रिश्टर स्केलवर 3.0 तीव्रतेचा भूकंप नोंदविण्यात आला असून त्याचा केंद्रबिंदू मुखेड तालुक्यातील खपराळ गावाजवळ असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. भूकंपाची तीव्रता कमी असल्यानं मोठ्या प्रमाणात नुकसान टळलं असलं तरी अचानक झालेल्या या घटनेमुळं नागरिक घराबाहेर पडल्याचं चित्र अनेक गावांमध्ये पाहायला मिळालं.

पालकमंत्री अतुल सावे याचं परिस्थितीवर लक्ष : या घटनेची तत्काळ दखल घेत जिल्ह्याचे पालकमंत्री अतुल सावे हे प्रशासनाच्या सतत संपर्कात असून संपूर्ण परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवत आहेत. त्यांनी जिल्हा प्रशासन, महसूल यंत्रणा व आपत्ती व्यवस्थापन विभागाला सतर्क राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी सर्व आवश्यक उपाययोजना तत्काळ राबवाव्यात, तसंच अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत माहितीकडंच लक्ष द्यावं, असं आवाहनही त्यांनी केलं आहे.

कोणतीही जीवितहानी किंवा वित्तहानी नाही : तहसीलदार मुखेड यांनी जिल्हा आपत्कालीन कार्यकेंद्राला दिलेल्या माहितीनुसार सध्या तरी कोणतीही जीवितहानी किंवा वित्तहानी झालेली नाही. सर्व गावांमध्ये परिस्थिती नियंत्रणात असून महसूल व ग्रामस्तरावरील यंत्रणा सतत पाहणी करत आहेत. प्रशासनाने नागरिकांना शांत राहण्याचं आवाहन केलं असून पुढील काही तास दक्षता ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

2024 मध्येही घडली होती अशीच घटना : नांदेड शहर तसंच अर्धापूर, हदगाव या तालुक्यातून 22 ऑक्टोबर 2024 रोजी सकाळी 06:52 मिनिटांनी भूकंपाचे सौम्य धक्के जाणवले होते. या भूकंपाची तीव्रता रिष्टर स्केल वर 3.8 अशी नोंदविण्यात आली होती. तर या धक्क्यामुळं कुठलीही जीवित तसंच वित्तहानी झाली नव्हती.

उल्लेखनीय बाब म्हणजे या भूकंपासंदर्भातील पूर्वानुमान इचलकरंजी येथील भूकंप अभ्यासक शास्त्रज्ञ प्रसन्न वायचळ यांनी 9 तारखेलाच वर्तवलं होतं. त्यांनी त्यांच्या शास्त्रीय यंत्रणेनुसार नियमितपणे वर्तवलेली भूकंपासंदर्भातील पूर्व अनुमाने अगदी तंतोतंत खरी ठरलेली आहेत.

संपादकांची शिफारस

