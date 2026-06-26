पहाटेचा फेरफटका पडला महागात; रानडुकराच्या हल्ल्यात ज्येष्ठ नागरिकाचा मृत्यू
विघ्नहर्ता गणपती मंदिराजवळील मोकळ्या जागेतून अचानक बाहेर आलेल्या रानडुकराने जोरदार हल्ला चढवला. हल्ल्यात वृद्धाच्या शरीरावर अनेक ठिकाणी गंभीर जखमा झाल्या, एका हाताचं बोटही तुटलं.
Published : June 26, 2026 at 3:42 PM IST
अमरावती - शहरातील शेगाव नाका परिसरात आशियाड कॉलनी येथे पहाटे नेहमीप्रमाणे फेरफटका मारण्यासाठी बाहेर पडलेला एका ज्येष्ठ नागरिकाचा रानडुकराच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली आहे. दोन दिवस गंभीर जखमी अवस्थेत असणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकावर उपचार सुरू असताना त्यांची शुक्रवारी पहाटे प्राणज्योत मालवली. या घटनेमुळं परिसरात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं असून वन्य प्राण्यांच्या वाढत्या वावराबाबत पुन्हा एकदा चिंता व्यक्त केली जात आहे. गोविंद पिंजरकर (वय 72) असं मृत ज्येष्ठ नागरिकाचे नाव आहे.
सकाळचा फेरफटका ठरला अखेरचा प्रवास - आशियाड कॉलनी परिसरातील रहिवासी असणारे गोविंद पिंजरकर हे बुधवारी पहाटे सुमारे सव्वापाच वाजेच्या सुमारास नेहमीप्रमाणे मॉर्निंग वॉकसाठी घराबाहेर पडले होते. विघ्नहर्ता गणपती मंदिराजवळील मोकळ्या जागेतून अचानक बाहेर आलेल्या रानडुकराने त्यांच्यावर जोरदार हल्ला चढवला. या हल्ल्यात त्यांच्या शरीरावर अनेक ठिकाणी गंभीर जखमा झाल्या, तर एका हाताचे बोटही तुटले.
उपचारादरम्यान मालवली प्राणज्योत - घटनेनंतर परिसरातील नागरिकांनी तातडीने धाव घेत जखमी पिंजरकर यांना खाजगी रुग्णालयात दाखल केलं. डॉक्टरांनी त्यांच्यावर उपचार सुरू ठेवले होते. मात्र जखमा अत्यंत गंभीर असल्यानं शुक्रवारी सकाळी उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. या घटनेनं त्यांच्या कुटुंबीयांसह परिसरातील नागरिकांवर शोककळा पसरली आहे.
मदतीसाठी धावले नागरिक - हल्ल्यानंतर पिंजरकर यांच्या आरडाओरडीनंतर जवळील काही नागरिक घटनास्थळी पोहोचले. एका ज्येष्ठ नागरिकानं आणि एका युवतीने काठ्यांच्या साह्यानं रानडुकराला हुसकावून लावण्याचा प्रयत्न केला. तरीही हल्ला सुरूच होता. हुसकावण्याचा काहीवेळ प्रयत्न केल्यानंतरच रानडुक्कर तेथून पळालं.
घटना सीसीटीव्ही कैद - ही संपूर्ण घटना परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली. समाज माध्यमांवर या घटनेची चित्रफीत मोठ्या प्रमाणावर प्रसारित होत असून ती पाहून नागरिकांमध्ये हळहळ व्यक्त केली जात आहे. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये रस्त्यावर भुंकणारे कुत्रे झुडपातून अचानक बाहेर आलेलं रानडुक्कर आणि त्यानंतर झालेला हल्ला स्पष्टपणे दिसत असल्याचं सांगितलं जातंय.
वन्य प्राण्यांच्या वाढत्या वावरामुळे चिंता - आषाढ कॉलनी शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय तसंच विदर्भ ज्ञान संस्थेच्या परिसरात यापूर्वी अनेकदा बिबट्याचा वावर आढळून आला. आता त्याच परिसरात रानडुकरांचाही संचार वाढल्यानं नागरिकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. वन्य प्राणी मानवी वस्तीकडे वारंवार येत असल्यानं संबंधित यंत्रणांनी तातडीनं उपाययोजना करण्यात यावी अशी मागणी स्थानिकांकडून होत आहे.
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