ई-केवायसी रखडली? आता 1 तारखेपासून घरगुती गॅस सिलिंडर बाजारभावाने घ्यावा लागणार
जे ग्राहक ई-केवासी करणार नाहीत, अशांना 1 ऑक्टोबरपासून घरगुती सिलिंडर बाजारभावाने खरेदी करावे लागणार आहेत.
Published : September 29, 2026 at 8:57 PM IST|
Updated : September 29, 2026 at 9:28 PM IST
मुंबई - घरगुती एलपीजी गॅस ग्राहकांसाठी पर्यावरण व नैसर्गिक वायू मंत्रालयानं ई-केवायसी बंधनकारक केली आहे. येत्या 30 सप्टेंबरला म्हणजेच उद्या ही मुदत संपत आहे. या मुदतीत जे ग्राहक ई-केवासी करणार नाहीत, अशांना 1 ऑक्टोबरपासून घरगुती सिलिंडर बाजारभावाने खरेदी करावे लागणार आहे. आतापर्यंत जवळपास 36 लाख ग्राहकांचं प्रमाणीकरण अद्याप बाकी असल्याची माहिती अन्न व नागरी पुरवठा विभागानं दिली.
घरगुती एलपीजी सिलिंडरचा वापर व्यापारी वापरासाठी केला जातो. अनेक तपासणीत ही बाब निदर्शनास आली आहे. असे प्रकार रोखण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण व नैसर्गिक वायू मंत्रालयानं कडक पावले उचलली आहेत. या पार्श्वभूमीवर 7 सप्टेंबर 2025 पासून सिलिंडर नोंदणी करण्यासाठी 25 दिवसांचा कालावधी निश्चित केला आहे. आता घरगुती एलपीजी गॅस ग्राहकांना सरसकट ई-केवायसी बंधनकारक केली आहे. येत्या 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. मात्र, 1 ऑक्टोबरपासून ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही, अशांना प्रति सिलिंडर मिळणारे 210 रुपयांचे सरकारी अनुदान दिले जाणार नाही. परंतु, ई-केवायसी पूर्ण न केल्यास गॅस कनेक्शन रद्द होणार नाही. सिलिंडरचा पुरवठा सुरू राहील. मात्र 14 किलो गॅस टाकी बाजारभावाने खरेदी करावी लागेल. घरगुती गॅस सिलिंडरचा व्यावसायिक तसंच औद्योगिक कामांसाठी होणारा गैरवापर रोखणे आणि बोगस कनेक्शन रद्द करणे हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे, असं अन्न व नागरी पुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.
देशातील सुमारे 89.9 टक्के ग्राहकांनी ही पडताळणी प्रक्रिया आधीच पूर्ण केली आहे. त्यांना पुन्हा ई-केवायसी करण्याची गरज नाही. मात्र, ज्या ग्राहकांनी आधार प्रमाणीकरण केलेलं नाही, अशांना विविध पर्याय उपलब्ध करून दिलेत. गॅस डिलिव्हरी बॉयकडील मशीनद्वारे, गॅस एजन्सीच्या कार्यालयात जाऊन किंवा मोबाइल ऍपद्वारे ही प्रक्रिया पूर्ण करता येणार आहे. इंडेन ग्राहकांसाठी 'इंडियन ऑईल वन', भारत गॅससाठी 'हॅलो बीपीसीएल' आणि एचपी गॅससाठी 'एचपी पे' या अधिकृत ऍप्सचा वापर करून घरबसल्या फेस स्कॅनिंगद्वारे बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करता येईल.
3 कोटी 58 लाख घरगुती गॅस ग्राहक - राज्यात आयओसीएल, बापीसीएल आणि एचपीसीएल या तिन्ही प्रमुख कंपन्यांचे मिळून एकूण 3,58,47,732 घरगुती गॅस ग्राहक आहेत. यामध्ये सिंगल सिलिंडर धारक 1 कोटी 87, लाख 81 हजार 351 तर डबल सिलिंडर धारक 1 कोटी 70 लाख 66 हजार 381 आहेत.
गॅस सिलिंडरच्या अनुदानाचा लाभ घ्यायचा असेल तर आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पूर्ण करणे आता अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मात्र अनेक सामान्य ग्राहकांना या नियमाची पूर्ण माहिती नसल्याने त्यांच्यात संभ्रम निर्माण होत आहे. त्यामुळे सरकार आणि गॅस कंपन्यांनी ग्राहकांना प्रमाणीकरणासाठी एक महिनाची मुदतवाढ देऊन दिलासा द्यावा. - शबीर तालुकदार, घरगुती गॅस सिलिंडर ग्राहक
घरगुती गॅस हा प्रत्येक कुटुंबासाठी अत्यावश्यक आहे. आधार प्रमाणीकरण झालं नाही म्हणून ग्राहकांना अचानक जास्त दराने सिलिंडर घ्यावा लागू नये, यासाठी गॅस वितरकांनी ग्राहकांना आधीच माहिती देणे अपेक्षित होते. आता एक दिवसाने मुदत संपणार असताना अशावेळी अशिक्षित, महिला, ज्येष्ठ नागरिकांनी काय करायचे. सरकारने याबाबत योग्य निर्णय घ्यावा. - पंढरी यादव, घरगुती गॅस सिलिंडर ग्राहक
अनुदानित गॅसचा लाभ सुरू ठेवण्यासाठी बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण आवश्यक असल्याची माहिती ग्राहकांपर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे. शेवटच्याक्षणी गर्दी होऊ नये यासाठी प्रत्येक गॅस एजन्सीने ग्राहकांना त्यांच्या कनेक्शनची स्थिती तपासून देण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी.- मुन्नीदेवी सोनार, घरगुती गॅस सिलिंडर ग्राहक
महाराष्ट्रात साडेपाच महिन्यांत ४.७५ लाख पीएनजी नोंदणी - महाराष्ट्रात पाईप्ड नॅचरल गॅस अर्थात पीएनजी कनेक्शनचा विस्तार वेगाने सुरू आहे. 1 एप्रिल ते 21 सप्टेंबर 2026 या साडेपाच महिन्यांच्या कालावधीत राज्यात 4 लाख 75 हजार 187 पीएनजी नोंदणी झाल्या. या नोंदणीपैकी 4 लाख 73 हजार 998 घरगुती, 967 व्यावसायिक आणि 222 औद्योगिक नोंदणी आहेत. यात घरगुती ग्राहकांचा सर्वाधिक वाटा आहे. 3 लाख 93 हजार 955 पीएनजी जोडण्या बसवण्यात आल्यात. त्यामध्ये 3 लाख 92 हजार 919 घरगुती, 872 व्यावसायिक आणि 164 औद्योगिक जोडण्यांचा समावेश आहे. त्यापैकी 1 एप्रिल ते 21 सप्टेंबर या कालावधीत 3 लाख 4 हजार 388 पीएनजी जोडण्यांवर गॅस चार्ज केला आहे. त्यापैकी 3 लाख 3 हजार 375 घरगुती, 861 व्यावसायिक आणि 152 औद्योगिक जोडण्या असल्याची आकडेवारी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने दिली आहे.
पीएनजी एकूण नोंदणी 40.88 लाखांवर - 31 मार्च 2026 रोजी महाराष्ट्रातील पीएनजी नोंदणीचा एकूण आकडा 36 लाख 13 हजार 166 होता. 21 सप्टेंबरपर्यंत हा आकडा वाढून 40 लाख 88 हजार 353 झाला आहे. यात 37 लाख 52 हजार 894 घरगुती, 1 लाख 72 हजार 389 व्यावसायिक आणि 1 लाख 63 हजार 70 औद्योगिक नोंदणी आहेत. आकडेवारीनुसार, 21 सप्टेंबरपर्यंत राज्यात पीएनजी स्थापनेचा एकूण आकडा 53 लाख 74 हजार 469 आहे. यामध्ये घरगुती जोडण्यांची संख्या 50 लाख 43 हजार 639 आहे.