घराणेशाही पार्श्वभूमी असलेले अनेक उमेदवार पराभूत; वाचा, संपूर्ण यादी

राज्यभरातील महापालिका निवडणुकीचे निकाल जाहीर होत असताना घराणेशाहीची पार्श्वभूमी असलेल्याकाही उमेदवारांना मतदारांनी नाकारले आहे. यामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मावसभाऊ विवेक कलोता यांचा समावेश आहे.
मुंबई- राज्यातील महापालिका निवडणुकीत राजकीय घराणेशाहीची पार्श्वभूमी असलेल्या अनेकांना उमदेवारी देण्यात आली. पण, मतदानाचा हक्क बजावणाऱ्या मतदारानं लोकप्रतिनिधी निवडताना घराणेशाहीतून आलेल्या उमेदवारांनाही नाकारतो, हे आजच्या निकालातून दाखवून दिलं आहे.
राज्यातील २९ महापालिका निवडणुकीचे निकाल लागत असताना काही उमेदवारांच्या चेहऱ्यावर हसू तर काही उमेदवारांच्या डोळ्यात अश्रू असे दृश्य आज दिसून आले. उल्लेखनीय बाब म्हणजे महानगरपालिका निवडणुकीत मतदारांनी काही महत्त्वाच्या मतदारसंघांमध्ये घराणेशाहीच्या राजकारणाला मोठा धक्का दिला. त्यामुळे या निवडणुकीत आमदार, खासदार आणि मंत्र्यांच्या अनेक जवळच्या नातेवाईकांना पराभवाला सामोरे जावं लागलं आहे. त्याचबरोबर मातब्बर नेत्यांनाही निवडणुकीत पराजय स्वीकारावा लागला. भाजपाचे माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा (वार्ड १८५) आणि प्रभाकर शिंदे (वार्ड १०६) यांच्यासारख्या अनुभवी नेत्यांनाही मतदारांनी नाकारलं आहे.
घराणेशाहीतून आलेले हे उमेदवार झाले पराभूत
- विवेक कलोती यांचा संजय शिरभाटे यांच्याकडून पराभव: राज्यात भाजपाला विजय मिळवून देणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मावसभाऊ विवेक कलोती यांचा अमरावती महानगरपालिका निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार संजय शिरभाटे यांनी पराभव केला.
- समाधान सरवणकर यांचा निशिकांत शिंदे यांच्याकडून पराभव: माजी आमदार सदा सरवणकर (शिवसेना, शिंदे गट) यांचे पुत्र समाधान सरवणकर यांचा निवडणुकीत पराभव झाला. शिवसेना (यूबीटी) आमदार सुनील शिंदे यांचे बंधू निशिकांत शिंदे यांनी प्रभाग क्रमांक १९४ मधून विजय मिळवला आहे. त्यांनी शिवसेना नेते सदा सरवणकर यांचे पुत्र समाधान सरवणकर यांचा ६०३ मतांनी पराभव केला.
- दीप्ती वायकर यांचा लोना राजेंद्रसिंह रावत यांच्याकडून पराभव: शिवसेनेचे खासदार रवींद्र वायकर यांना महापालिका निवडणुकीत मोठा धक्का बसला आहे. त्यांच्या कन्या दीप्ती वायकर यांचा महापालिका निवडणुकीत पराभव झाला आहे. दीप्ती वायकर यांचा शिवसेना (यूबीटी) उमेदवार लोना राजेंद्रसिंह रावत यांनी पराभव केला. जोगेश्वरी पूर्व हा शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचा बालेकिल्ला मानला जातो. येथे शिवसेनेच्या उमेदवारानं दीप्ती वायकर यांचा पराभव केला.
- वैशाली शेवाळे यांचा आशा काळे यांच्याकडून पराभव: माजी खासदार, शिवसेना नेते राहुल शेवाळे यांच्या वहिनी वैशाली शेवाळे यांचा पराभव झाला. काँग्रेसच्या उमेदवार आशा दीपक काळे यांनी प्रभाग १८३, धारावी येथून विजय मिळवला. त्यांनी शिवसेनेच्या वैशाली शेवाळे यांचा १,४५० मतांनी पराभव केला.
- कॅप्टन मलिक यांचा अश्रफ आझमी यांच्याकडून पराभव: राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (अजित पवार गट) नेते नवाब मलिक यांचे बंधू कॅप्टन मलिक यांचा पराभव झाला. कुर्ला पश्चिम येथील प्रभाग १६५ मधून निवडणूक लढवणारे कॅप्टन मलिक यांची घराणेशाही मतदारांनी नाकारली. तर काँग्रेसचे उमेदवार अश्रफ आझमी यांनी मोठ्या फरकानं विजय मिळविला आहे.
- तुषार भारतीय यांचा सचिन भेंडे यांच्याकडून पराभव: भाजपाचे आमदार श्रीकांत भारतीय यांचे बंधू तुषार भारतीय यांचा अमरावती महापालिका निवडणुकीत साई नगर प्रभागात पराभव झाला आहे.
- योगिता गवळी यांचा सुरेखा लोखंडे यांच्याकडून पराभव: दगडी चाळीतील कुख्यात गुंड अरुण गवळी यांची मुलगी योगिता गवळी यांचा मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत भायखळा येथील प्रभाग क्रमांक २०७ मधून पराभव झाला आहे. योगिता गवळी यांनी अखिल भारतीय सेना पक्षाच्या वतीने भायखळा येथील प्रभाग क्रमांक २०७ मधून निवडणूक लढवली होती. परंतु भाजपच्या उमेदवारानं केवळ ४३ मतांच्या फरकानं विजय मिळवत त्यांचा पराभव केला.
