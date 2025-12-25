मुंबई महापालिका निवडणुकीत महाआघाडी, महायुती नव्हे महाघराणेशाहीची आघाडी; जाणून घ्या,सविस्तर
राज्यातील महापालिका निवडणुकीत महाविकास आघाडी की महायुतीचा पगडा राहिल, याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. असे असले तरी मुंबई महापालिका निवडणुकीत घराणेशाहीच आघाडीवर असेल.
Published : December 25, 2025 at 10:30 PM IST|
Updated : December 25, 2025 at 10:53 PM IST
मुंबई: राजकारणात घराणेशाही काही नवीन नाही. प्रत्येक स्तरावरील राजकारणात घराणेशाही हा एक अत्यंत प्रभावी घटक राहिलाय. त्यामुळे आगामी महापालिका निवडणूका त्याला अपवाद नाहीत. मुंबई महापालिकेतील निवडणूकीच्या आखाड्यातही काही प्रमुख राजकीय घराणी आपलं नशीब आणि जनतेचा कौल आजमवण्यास सज्ज झाली आहेत.
घराणेशाही आणि राजकारण - मुंबईच्या राजकारणातील सर्वात प्रभावी कुटुंब म्हणजे ठाकरे कुटुंब आहे. डिसेंबर जवळपास 18 वर्षांनंतर राज आणि उद्धव ठाकरे यांनी आगामी महापालिका निवडणूकीकरता युतीची घोषणा केलीय. या युतीचा मुख्य उद्देश मुंबईसह राज्यात मराठी अस्मिता जपून तिचं वर्चस्व पुन्हा प्रस्थापित करणं हाच असला तरी प्रसंगी ठाकरेंकरता स्थानिक कार्यकर्त्यांना माघारच घ्यावी लागलीय. आदित्य ठाकरेंना वरळीचा बालेकिल्ला देताना सच्चे शिवसैनिक अशी ओळख असलेल्या सुनील शिंदे यांना माघार घ्यावी लागली. पुढे त्यांना विधानपरिषदेवर समाधान मानावं लागलं.
मुंबईत दोन भाव एकत्र आले आहेत. पुण्यात काका पुतणे एकत्र आले आहेत. भाजपाच्या अधिकृत एक्स मीडियाच्या अकाउंटवर मुंबई महापालिका हा कुटुंबाचा व्यवसाय नाही, असे म्हटलं आहे. पण, भाजपाचा मुंबई यूनिटमध्ये पूर्णपणे कौटुंबिक व्यवसाय झाला आहे-रूबीन मास्करेन्हस, प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी
मागील विधानसभा निवडणुकीत काय घडलं होतं?यंदाच्या विधानसभा निवडणूकीत राज ठाकरेंचे पुत्र अमित ठाकरेंसाठी मनसे नेते संदीप देशपांडे यांना दादर-माहिम या त्यांच्या हक्काच्या जागेऐवजी वरळीत माजी मंत्री आदित्य ठाकरेंशी दोन हात करावे लागले. त्याचा परिणाम म्हणून दोन्ही जागांवर मनसे पहिल्या दोन स्थानांच्याही खाली फेकली गेली. आमदारकीची सीट बहीणीलाच मिळेल या खात्रीवरच काँग्रेस नेत्या वर्षा गायकवाड यांनी खासदारकीची निवडणूक लढवण्याचं मान्य केलं, असे राजकीय वर्तुळात बोललं जातं.
यंदाच्या महापलिका निवडणूकीतील घराणेशाहीचं चित्र - आगामी महापालिका निवडणुकांसाठी सर्वच पक्षांनी आपल्या नेत्यांच्या नातेवाईकांना संधी देण्यावर भर दिल्याचं चित्र पाहायला मिळतंय. यात अनेक विद्यमान मंत्री, आमदार यांनी आपली पत्नी, भाऊ, मुलं यांच्याकरता पक्षश्रेष्ठींना साकडं घातलंय. मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत सुमारे 33 भाजपा नेत्यांनी आपल्या नातेवाईकांना उमेदवारी दिलीय. त्यामुळे भाजपातील जुन्या कार्यकर्त्यांमध्ये काही प्रमाणात नाराजी दिसून येतेय. महायुतीतील घटकपक्ष असलेल्या भाजपा, शिवसेना शिंदे गट, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार यामधील अनेक नेत्यांच्या घराण्यांनी नुकत्याच पार पडलेल्या स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीत आपलं वर्चस्व टिकवून ठेवल्याचं पाहयला मिळालं. त्यामुळे मुंबई महापालिकेसह इतर ठिकाणीही स्थानिक कार्यकर्त्यांपेक्षा नातेसंबंधांतील घराणेशाहीलाच अधिक महत्त्व मिळत असल्याचं चित्र स्पष्टपणे दिसू लागलंय. ठाकरेंच्या युतीला घराणेशाहीचं लेबल चिटकवू पाहणाऱ्या भाजपामध्येही मोठी घराणेशाहीची यादी तयार होईल, असे चित्र आहे.
- भाजपा (BJP): आशिष शेलार (वांद्रे पश्चिम) आणि त्यांचे भाऊ विनोद शेलार (मालाड पश्चिम) , अमित साटम यांचा भाऊ समीर साटम आणि मेव्हणा रोहन राठोड, किरीट सोमैय्या यांचा मुलगा नील सोमैय्या, राहुल नार्वेकर - मकरंद नार्वेकर - हर्षिता नार्वेकर, पराग अळवणी - ज्योती अळवणी, विद्या ठाकूर - जयप्रकाश ठाकूर
- शिवसेना: विनायक राऊत (मुलगा), सुनील प्रभू (मुलगा), अजय चौधरी (सून), मंगेश कुडाळकर (मुलगा) आणि श्रद्धा जाधव (मुलगा)यांसारख्या नेत्यांचे आपल्या कुटुंबातील सदस्यांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
- राणे कुटुंब: नारायण राणे यांचे पुत्र नितेश राणे (भाजपा) आणि निलेश राणे (शिवसेना शिंदे गट) मुंबई आणि कोकण पट्ट्यात सध्या एकमेकांच्या विरोधात उभे राहिल्याचं चित्र आहे.
- नाईक कुटुंब (नवी मुंबई): गणेश नाईक आणि त्यांचे पुत्र संदीप व संजीव नाईक यांचे नवी मुंबई आणि ठाण्यात मोठ राजकीय वर्चस्व आहे.