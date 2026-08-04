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शिक्षणमहर्षी पद्मश्री डॉ. डी. वाय. पाटील यांचं निधन; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय राज्यमंत्री आठवलेंनी वाहिली श्रद्धांजली

पद्मश्री डॉ. डी. वाय. पाटील यांचं वयाच्या 90 व्या वर्षी कोल्हापुरात निधन झालं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांना श्रद्धांजली वाहत शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कारांचे निर्देश दिले.

DR DY PATIL
पद्मश्री डॉ. डी. वाय. पाटील (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 4, 2026 at 6:44 PM IST

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मुंबई : जगभरात आणि महाराष्ट्रात 180 हून अधिक शिक्षण संस्था, विद्यापीठ स्थापन करून शिक्षणाची ज्ञानगंगा गाव-खेड्यापर्यंत पोहोचवणाऱ्या शिक्षणमहर्षी पद्मश्री डॉ. डी. वाय. पाटील यांनी वयाच्या 90 व्या वर्षी अखेरचा श्वास घेतला. कोल्हापुरातील कसबा बावडा येथे राहत्या घरी त्यांचं निधन झालं. डॉ. डी. वाय. पाटील यांच्या निधनाची वार्ता समजल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले आणि मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी श्रद्धांजली अर्पण केली.

एक जाणता नेता, मार्गदर्शक व्यक्तिमत्त्व आपल्यातून निघून गेलं : "डॉ. डी. वाय. पाटील यांनी सर्व क्षेत्रात खूप चांगलं काम केलं. त्यांचं व्यक्तिमत्त्व अतिशय वेगळं आणि प्रभावी होतं. समाजातील सर्व लोकांशी तसंच सर्व पक्षांतील नेत्यांशी त्यांचे अतिशय सलोख्याचे संबंध होते. मलाही त्यांच्याशी अगदी जवळून संपर्क ठेवता आला. त्यांच्या निधनामुळं जुन्या पिढीतील एक जाणता नेता आणि मार्गदर्शक व्यक्तिमत्त्व आपल्यातून निघून गेलं आहे. त्यांना विनम्र श्रद्धांजली अर्पण करतो. त्यांच्या कुटुंबावर आलेलं दुःख सहन करण्याची शक्ती देवानं द्यावी. आमदार सतेज पाटील यांच्याशी माझं बोलणं झालं असून त्यांना मी संवेदना दिल्या आहेत. शासकीय इतमामात डॉ. डी. वाय. पाटील यांचे अंत्यसंस्कार करण्याचे निर्देश दिले आहेत," असं म्हणत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डॉ. डी. वाय. पाटील यांना श्रद्धांजली वाहिली.

देशानं एक दूरदृष्टी असलेला शिक्षणप्रेमी गमावला : "डॉ. डी. वाय. पाटील साहेब हे कोल्हापूरचे सुपुत्र होते. त्यांच्या निधनानं आपण एका मोठ्या व्यक्तिमत्त्वाला मुकलो आहोत. राज्यात अभियांत्रिकी महाविद्यालये आणि इतर शैक्षणिक संस्था उभारण्यात त्यांचा मोठा वाटा आहे. शिक्षण क्षेत्रासाठी त्यांनी केलेलं काम कायम स्मरणात राहील. डॉ. डी. वाय. पाटील आणि माझे अतिशय जिव्हाळ्याचे संबंध होते. मी अनेकदा त्यांच्या घरी जात असे. आमच्या विविध विषयांवर चर्चा होत असत. ते अत्यंत प्रेमळ, साधे आणि सर्वांना आपुलकीनं वागवणारे व्यक्तिमत्त्व होते. त्यांनी मला मानाची डॉक्टरेट प्रदान केली होती. तो क्षण माझ्यासाठी अत्यंत अभिमानाचा आणि आयुष्यातील अविस्मरणीय क्षण आहे. डॉ. डी. वाय. पाटील यांनी शिक्षण क्षेत्रात उभारलेल्या संस्था आज लाखो विद्यार्थ्यांचं भविष्य घडवत आहेत. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनाही उच्च शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी त्यांनी केलेले प्रयत्न उल्लेखनीय आहेत. समाजासाठी आयुष्यभर कार्य करणाऱ्या या महान व्यक्तिमत्त्वाच्या निधनानं देशानं एक दूरदृष्टी असलेला शिक्षणप्रेमी गमावला आहे. ईश्वर त्यांच्या आत्म्यास चिरशांती देवो आणि कुटुंबीयांना हे दुःख सहन करण्याची शक्ती देवो," अशी प्रार्थना करुन केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी डॉ. डी. वाय. पाटील यांना श्रद्धांजली वाहिली.

डॉ. डी. वाय. पाटील यांचं शिक्षण क्षेत्रात अतुलनीय योगदान : "कोल्हापूरचे सुपुत्र आणि ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डी. वाय. पाटील यांच्या निधनानं राज्यानं एक मोठं व्यक्तिमत्त्व गमावलं आहे. शिक्षण क्षेत्रातील त्यांचं योगदान अतुलनीय आहे," अशा शब्दात मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी त्यांना श्रद्धांजली अर्पण केली. डॉ. डी. वाय. पाटील यांच्या निधनानंतर विविध राजकीय, सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील मान्यवरांकडून शोकसंदेश येत असून, त्यांच्या कार्याचा वारसा पुढील पिढ्यांसाठी प्रेरणादायी राहील, अशा भावना व्यक्त होत आहेत.

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