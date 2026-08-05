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पद्मश्री डॉ. डी. वाय. पाटील यांच्या अंत्यदर्शनासाठी कोल्हापुरात लोटला जनसागर; दिग्गजांनी घेतलं अंत्यदर्शन

कोल्हापुरातील कसबा बावडा निवासस्थानी डॉ. डी. वाय. पाटील यांचं पार्थिव अंत्यदर्शनासाठी ठेवण्यात आलं आहे. काँग्रेस खासदार शाहू महाराज छत्रपती यांनी त्यांच्या जुन्या आठवणींना उजाळा दिला.

DY Patil Last Rites Today
पद्मश्री डॉ. डी. वाय. पाटील (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 5, 2026 at 4:00 PM IST

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कोल्हापूर : माजी राज्यपाल आणि पद्मश्री डॉ. डी. वाय. पाटील यांच्या अंत्यदर्शनासाठी आज देशभरातील दिग्गज नेते, कलाकार आणि विविध क्षेत्रातील मान्यवर कोल्हापुरात दाखल झाले आहेत. कोल्हापुरातील कसबा बावडा निवासस्थानी डॉ. डी. वाय. पाटील यांचं पार्थिव अंत्यदर्शनासाठी ठेवण्यात आलं आहे. आज सकाळी उद्योग मंत्री उदय सामंत, वनमंत्री गणेश नाईक, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, निवृत्त न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील, अभिनेते भरत जाधव, माजी खासदार संभाजी राजे छत्रपती, आमदार अमित देशमुख, जयंत पाटील, अमल महाडिक, शिवाजीराव पाटील यांनी अंत्यदर्शन घेऊन श्रद्धांजली वाहिली. तर पद्मश्री डॉ. डी. वाय. पाटील यांचे निकटवर्तीय काँग्रेस खासदार शाहू महाराज छत्रपती यांनी जुन्या आठवणींना उजाळा दिला.

समाजाची मोठी हानी झाली - खासदार शाहू महाराज छत्रपती : श्रद्धांजली वाहताना खासदार शाहू महाराज छत्रपती म्हणाले, ''माजी राज्यपाल आणि पद्मश्री डॉ. डी. वाय. पाटील यांच्या निधनाने सर्व समाजाची अत्यंत हानी झाली आहे, शिक्षण क्षेत्रातील त्यांच्या योगदानामुळे बहुजन समाजातील मुला मुलींना शिक्षण मिळालं. आज अनेकजण चांगल्या क्षेत्रात काम करतात, मनात आलं की आमच्या घरी यायचे, तासन् तास गप्पा मारायचे, आमचा आणि त्यांचा चांगला स्नेह होता, मात्र आज त्यांच्या जाण्यानं बहुजन समाजाचे न भरून येणारं नुकसान झालं आहे.''

माध्यमांशी बोलताना शाहू महाराज छत्रपती (ETV Bharat)

काँग्रेस अध्यक्ष खर्गेसह 'इतके' मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री घेणार अंत्यदर्शन : काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार मल्लिकार्जुन खर्गे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार, गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्यासह राज्य मंत्रिमंडळातील अनेक ज्येष्ठ मंत्री, विधानसभा आणि विधान परिषदेचे सदस्य, दुपारी चार वाजेपर्यंत कोल्हापुरात दाखल होत असून त्यानंतर ते अंत्यदर्शन घेणार आहेत. सायंकाळी चार वाजल्यानंतर डॉ. डी. वाय. पाटील यांची अंत्ययात्रा निघणार आहे.

कसबा बावड्यात दुकान बंद ठेवून वाहिली श्रद्धांजली : पद्मश्री डॉ. डी. वाय. पाटील यांचं निवास्थान असलेल्या कसबा बावड्यात कालपासून दुकानं बंद ठेवून डॉ. पाटील यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. त्यांचे कसबा बावड्याशी ऋणानुबंध होते. आमदार सतेज पाटील यांचा बालेकिल्ला म्हणून कसबा बावड्याची ओळख आहे. मात्र या दुःखाच्या क्षणी बावडेकरांनी आपल्या लाडक्या नेत्याला सर्व व्यवहार बंद ठेवून श्रद्धांजली अर्पण केली.

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कोणत्याही चर्चेविना डी. वाय. पाटील कृषी व तंत्र विद्यापीठ आणि आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ विधेयके मंजूर

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