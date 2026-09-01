भारताचा GDP वाढीचा दर 7.8% वर; एकनाथ शिंदेंकडून पंतप्रधान मोदींचं अभिनंदन, म्हणाले, "महाराष्ट्राचं योगदान मोठं असणार.."
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारताचा GDP 7.8% ने वाढला असून आर्थिक महासत्ता बनवण्यात महाराष्ट्र मोठं योगदान देईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.
Published : September 1, 2026 at 3:40 PM IST
ठाणे : देशाच्या जीडीपी (GDP) वाढीबद्दल उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं अभिनंदन केलं. ''देशाला आर्थिक महासत्ता बनवण्याचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्राचंही मोठं योगदान असेल'', असा आत्मविश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. ''देशाचे लोकप्रिय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत वेगानं विकासाकडे वाटचाल करत आहे. आज जगभरात अनेक ठिकाणी युद्ध आणि युद्धजन्य परिस्थितीमुळे अनेक देश आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत, अशाही स्थितीत आपल्या देशाचा जीडीपी (GDP) 7.8 टक्क्यांनी वाढला आहे. आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याचं काम नरेंद्र मोदी करत असून, देशाला आर्थिक महासत्तेकडे नेण्याचा संकल्प त्यांनी केलाय. 'विकसित भारत 2047' हा संकल्प पूर्ण करण्यासाठी आपण सर्वजण मिळून एक-एक पाऊल पुढे टाकत आहोत'', असंही त्यांनी नमूद केलं.
"मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं मनापासून अभिनंदन करतो. भारताची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलरची झाली पाहिजे, हा संकल्प त्यांनी केला आहे. यासाठी जीडीपीच्या (GDP) माध्यमातून आपण सर्वजण एक-एक पाऊल पुढे टाकत आहोत. मोदीजींचा हा 5 ट्रिलियन डॉलरचा संकल्प पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार आपलं संपूर्ण योगदान देईल, असा विश्वास मी व्यक्त करतो", असं सांगून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विरोधकांचाही समाचार घेतला. ते पुढे म्हणाले, "एकीकडे देश प्रगती करत असताना विरोधक मात्र केवळ टीका करत आहेत; वास्तविक पाहता देशाच्या या यशाचा विरोधकांनाही आनंद झाला पाहिजे."
विरोधकांना जनताच उत्तर देईल
"मोदीजींबद्दलच्या आकसापोटी आणि द्वेषामुळे त्यांच्यावर टीका करणं, भारताची बदनामी करणं आणि परदेशात जाऊन देशावर चिखलफेक करणं, हाच एक कलमी कार्यक्रम विरोधकांनी आखलेला आहे. देशाची जी आर्थिक प्रगती होत आहे, त्याचं अभिनंदन करण्याऐवजी विरोधक केवळ टीका आणि आरोप करत आहेत. या सगळ्याचं उत्तर देशातील जनताच त्यांना देईल. देशातील 140 कोटी जनता या विरोधकांना त्यांची जागा दाखवून देईल आणि त्यांना सडेतोड उत्तर देईल," असं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाण्यात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितलं.
GDP म्हणजे काय?
जीडीपी (GDP - Gross Domestic Product) म्हणजे सकल देशांतर्गत उत्पादन. एका विशिष्ट कालावधीत (सामान्यतः एका वर्षात किंवा तिमाहीत) देशाच्या भौगोलिक सीमेच्या आत उत्पादित केलेल्या सर्व अंतिम वस्तू आणि सेवांचे एकूण आर्थिक (मौद्रिक) मूल्य म्हणजे जीडीपी होय. जीडीपी हा देशाच्या आर्थिक आरोग्याचा आणि विकासाचा आरसा असतो.
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