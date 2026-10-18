दसऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर मावळात झेंडू तोडणीची लगबग; दुष्काळाच्या छायेमुळे उत्पादनात मोठी घट
यंदा पावसाचं प्रमाण कमी राहिल्यानं आणि पाण्याची टंचाई निर्माण झाल्यानं झेंडूच्या उत्पादनावर मोठा परिणाम झाला आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा उत्पादनात जवळपास निम्म्यानं घट झालीय.
Published : October 18, 2026 at 1:14 PM IST
पुणे : विजयादशमी अर्थात दसरा सण अवघ्या दोन दिवसांवर येऊन ठेपल्यानं, मावळ तालुक्यात झेंडू उत्पादक शेतकऱ्यांची फुले तोडण्याची आणि ती बाजारपेठेत विक्रीसाठी पाठवण्याची लगबग सुरू झाली आहे. दसरा सणासाठी झेंडूच्या फुलांना मोठी मागणी असते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी काही महिन्यांपूर्वीच झेंडूची लागवड करून चांगल्या उत्पन्नाची अपेक्षा ठेवली होती. मात्र, यंदा पावसाचं प्रमाण कमी राहिल्यानं आणि पाण्याची टंचाई निर्माण झाल्यानं झेंडूच्या उत्पादनावर मोठा परिणाम झाला आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा उत्पादनात जवळपास निम्म्यानं घट झाल्यानं शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक गणित जुळवण्याचं आव्हान उभं राहिलं आहे.
दसरा हा सण झेंडू उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. दसऱ्याच्या दिवशी घरे, दुकानं, वाहनं तसेच विविध व्यावसायिक आस्थापनांना झेंडूच्या फुलांच्या माळा लावून सजवलं जातं. तसेच पूजा, धार्मिक विधी आणि विजयादशमीच्या पारंपरिक सोने लुटण्याच्या कार्यक्रमातही झेंडूच्या फुलांना विशेष महत्त्व असतं. त्यामुळे दरवर्षी दसऱ्याच्या काळात झेंडूच्या फुलांना मोठी मागणी निर्माण होते. ही मागणी लक्षात घेऊनच मावळ तालुक्यातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर झेंडूची लागवड करतात.
यंदाही मावळातील काही शेतकऱ्यांनी दोन महिन्यांपूर्वी 'पिवळा पितांबर' आणि 'कलकत्ता' या झेंडूच्या जातींची लागवड केली होती. योग्य वेळी फुले बाजारात आणता यावीत, या उद्देशानं शेतकऱ्यांनी पिकांची काळजी घेतली होती. मात्र, पावसाने ओढ दिल्यानं आणि उन्हाची तीव्रता वाढल्यानं पिकांना आवश्यक तेवढं पाणी उपलब्ध होऊ शकलं नाही. परिणामी, झाडांची अपेक्षित वाढ झाली नाही. फुलांची संख्या आणि आकारावरही विपरीत परिणाम झाल्यानं, यंदा उत्पादनात मोठी घट झाल्याचं शेतकरी सांगत आहेत.
मावळ तालुक्यात यंदा झेंडूची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्याही तुलनेनं कमी आहे. पावसाच्या अनिश्चिततेमुळे आणि सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होण्याची खात्री नसल्यानं, अनेक शेतकऱ्यांनी झेंडू लागवडीचा धोका पत्करला नाही. ज्या शेतकऱ्यांनी लागवड केली, त्यांनाही पिके जगवण्यासाठी पाण्याचं काटेकोर नियोजन करावे लागलं. त्यामुळे दसऱ्यासारख्या मोठ्या सणाच्या काळातही बाजारपेठेत अपेक्षित प्रमाणात झेंडू उपलब्ध होण्यावर मर्यादा आल्या आहेत.
गतवर्षी मावळ तालुक्यात झेंडूचे सुमारे सात ते आठ टन उत्पादन झाले होते. यंदा मात्र, पाणीटंचाई आणि प्रतिकूल हवामानामुळे उत्पादन चार ते पाच टनांवरच घसरण्याचा अंदाज शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. म्हणजेच यंदा उत्पादनात जवळपास निम्म्यानं घट झाली आहे. लागवडीचा खर्च, रोपे, खते, औषधे, मजुरी आणि पाणी व्यवस्थापनासाठी लागणारा खर्च लक्षात घेता, उत्पादनातील ही घट शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत चिंतेची बाब ठरत आहे.
दरम्यान, सध्या शेतांमध्ये झेंडूची फुले तोडण्याचं काम वेगानं सुरू आहे. दसऱ्याच्या मुहूर्तावर फुले बाजारात पोहोचवण्यासाठी शेतकरी आणि शेतमजूर पहाटेपासूनच कामात मग्न झाले आहेत. तोडलेली फुले एकत्र करून त्यांची विक्रीसाठी योग्य बांधणी केली जात आहे. त्यानंतर हा माल पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड येथील प्रमुख फुलांच्या बाजारपेठांमध्ये पाठवला जात आहे. सणाच्या काळात फुलांची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढत असल्याने, यंदा चांगला दर मिळण्याची अपेक्षा शेतकऱ्यांना आहे.
सध्या बाजारपेठेत झेंडूच्या फुलांना प्रति किलो 50 ते 60 रुपये दर मिळत असल्याचे शेतकरी सांगत आहेत. दसऱ्याच्या पूर्वसंध्येला फुलांची मागणी वाढल्यास, हा दर प्रति किलो 70 ते 80 रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो, अशी आशा उत्पादकांना आहे. मात्र, प्रत्यक्ष बाजारातील आवक, मागणी आणि व्यापाऱ्यांकडून मिळणारा प्रतिसाद यावरच अंतिम दर अवलंबून राहणार आहे. उत्पादन कमी असले तरी बाजारात चांगला भाव मिळाल्यास, झालेल्या नुकसानीची काही प्रमाणात भरपाई होईल, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे. मात्र, उत्पादनातील घट आणि वाढलेला खर्च यामुळे यंदा शेतकऱ्यांचे संपूर्ण आर्थिक गणित केवळ दरवाढीवरच अवलंबून आहे.
एकीकडे दसरा सणाच्या स्वागतासाठी बाजारपेठा सज्ज होत असताना, दुसरीकडे मावळातील झेंडू उत्पादक शेतकऱ्यांना तीव्र दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. सणाच्या काळात फुलांना असलेल्या मागणीमुळे काहीसा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा असली, तरी पावसाअभावी घटलेलं उत्पादन ही शेतकऱ्यांसाठी मोठी चिंता ठरत आहे. त्यामुळे यंदाच्या दसऱ्यात झेंडूच्या फुलांना किती भाव मिळतो आणि त्यातून शेतकऱ्यांच्या पदरात किती उत्पन्न पडतं, याकडे आता सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
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