छत्रपती शिवरायांनी स्थापन केलेल्या 'दुर्गाडी देवी' मंदिराचा इतिहास माहितीये का? नवरात्रीनिमित्त खास रिपोर्ट!
मुंबईपासून जवळ उल्हास नदीच्या खाडीकिनारी वसलेला कल्याणचा ऐतिहासिक 'दुर्गाडी किल्ला' आणि 'दुर्गाडी देवी मंदिर' हे थेट छत्रपती शिवाजी महाराज आणि मराठा आरमाराच्या स्थापनेची साक्ष देतात.
Published : October 11, 2026 at 4:29 PM IST|
Updated : October 11, 2026 at 5:22 PM IST
मुंबई : आजपासून जगभरात नवरात्रोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला जात आहे. अशातच मुंबईपासून अगदी हाकेच्या अंतरावर असलेल्या ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण येथे दुर्गाडी किल्ला आहे. या किल्ल्यावर श्री दुर्गाडी देवीचं मंदिर आहे. उल्हास नदीच्या खाडीकिनारी एका टेकडीवर वसलेलं हे मंदिर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमाची आणि मराठा आरमाराच्या ताकदीची आठवण करून देतं. नवरात्रोत्सवात मोठ्या भक्तीभावानं केवळ कल्याण, ठाणे किंवा मुंबईच नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्रातून भक्तगण देवीच्या दर्शनासाठी येत असतात.
दुर्गाडी नाव कसं मिळालं?
छत्रपती शिवरायांच्या काळात कल्याण हे व्यापाराचं एक महत्त्वाचं समुद्री बंदर होतं. 1657 च्या सुमारास छत्रपती शिवाजी महाराजांनी कल्याण आणि भिवंडीचा परिसर आदिलशाहीच्या ताब्यातून जिंकून घेतला. या विजयानंतर जलमार्गावर लक्ष ठेवण्यासाठी व परिसराचं रक्षण करण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी या ठिकाणी किल्ला बांधला आणि मंदिराची निर्मिती केली. स्थानिक आख्यायिकांनुसार, गडाचं काम चालू असताना कामगारांना जमिनीत मोठा सुवर्णठेवा (गुप्त धन) सापडला. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हे धन देवीचा आशीर्वाद मानून त्याचा विनियोग गडाचे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी आणि तिथे दुर्गेच्या मंदिराची स्थापना करण्यासाठी केला. देवीच्या कृपेनं मिळालेल्या धनातून हे कार्य पूर्ण झाल्यामुळे या गडाला ‘दुर्गाडी’ असं नाव देण्यात आलं आणि गडावरील देवी ‘दुर्गाडी देवी’ म्हणून प्रसिद्ध झाली.
मंदिर नक्की आहे तरी कसं?
मंदिराविषयी बोलायचं झालं तर गडाची तटबंदी आणि बुरुज आजही जुन्या किल्ल्याची साक्ष देतात. टेकडीवर वसलेलं दुर्गाडी देवीचं मंदिर पारंपरिक स्थापत्यशैलीतील आहे. गर्भगृहात विराजमान झालेली दुर्गाडी देवीची मूर्ती अत्यंत तेजस्वी आणि प्रसन्न आहे. दुष्टांचा संहार करणारी आणि भक्तांचे रक्षण करणारी आदिशक्ती म्हणून देवीचा नावलौकिक आहे.
हा मोठा ऐतिहासिक वारसा लाभलेलं हे मंदिर आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी 1657 साली या मंदिराची निर्मिती केली. मोठ्या संख्येनं आणि भक्तीभावानं भक्तगण या मंदिरामध्ये येत असतात. येथे नवरात्रोत्सव देखील मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. या काळात लाखोंच्या संख्येनं भाविक दर्शनासाठी येत असतात. - अनिल अटळकर, गुरुजी
भाविक नवरात्रोत्सवाची अत्यंत आतुरतेनं वाट पाहत असतात, हीच भावना दरवर्षी आम्हाला नवरात्रोत्सवात पाहायला मिळतं. केवळ नवरात्रोत्सवच नाही, तर या मंदिरामध्ये वर्षभर विविध उत्सव साजरे केले जातात. मुख्यत्वे नवरात्रोत्सवात मोठ्या प्रमाणावर भाविक मंदिरात दर्शनासाठी येत असतात. - पूजा शेडगे, सेविका
नवरात्रोत्सवाच्या काळात दुर्गाडी देवीच्या मंदिराला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त होते. घटस्थापनेपासून ते दसऱ्यापर्यंत लाखो भाविक देवीच्या दर्शनासाठी गडावर येतात. दुर्गाडी देवी ही केवळ कल्याणकरांची ग्रामदेवता नसून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या दूरदृष्टीचा जिवंत ऐतिहासिक वारसा आहे. आजही दुर्गाडी गडाची आणि देवीची कहाणी कित्येकांना प्रेरित करते.
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