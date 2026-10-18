परदेशात दुर्गापूजा कशी होते? लंडनजवळील चॅथममध्ये अवतरलं 'पारंपरिक बंगाली गाव'; ब्रिटिश नागरिकही भारावले
लंडनजवळील चॅथम (केंट) येथे 'MOCA' संस्थेतर्फे एका दिवाणखान्यापासून सुरू झालेल्या दुर्गापूजेचं यंदा चौथं वर्ष आहे, आढावा घेतलाय ईटीव्ही भारतचे अमेय राणे यांनी.
Published : October 18, 2026 at 8:23 PM IST
मुंबई : परदेशात स्थायिक झालेल्या भारतीय, विशेषतः बंगाली समुदायाकडून दुर्गापूजा अतिशय उत्साहात आणि पारंपारिक पद्धतीनं साजरी केली जात आहे. युनेस्कोकडून (UNESCO) जागतिक सांस्कृतिक वारसा म्हणून मान्यता मिळालेला हा उत्सव आता भारताच्या सीमा ओलांडून जगातील 36 हून अधिक देशांमधील 150 पेक्षा जास्त ठिकाणी पोहोचला आहे. लंडनमध्ये अनेक दशकांपासून दुर्गापूजा साजरी केली जातेय. येथील 'कॅमडेन दुर्गापूजा' आणि 'लंडन शरद उत्सव' अतिशय प्रसिद्ध आहेत. युनायटेड किंगडममधील चॅथम (केंट) येथील बंगाली समुदायाद्वारे स्थापन करण्यात आलेल्या 'MOCA' (Medway Oikotan Bengali Cultural Association) या संस्थेमार्फत यंदा मोठ्या उत्साहात दुर्गापूजा साजरी केली जातेय.
यंदाच्या वर्षी पारंपरिक देखावा
कोलकाता येथील थीम पूजेप्रमाणेच, यावर्षी MOCA ने 'पश्चिम बंगालचं पारंपरिक गाव' ही थीम निवडली आहे. यामध्ये हातानं तयार केलेली 'अल्पना' (पारंपारिक रांगोळी) आणि ग्रामीण बंगाली घराची सुंदर कलाकृती पाहायला मिळते. ही संपूर्ण सजावट संस्थेच्या सदस्यांनी स्वतःच्या हातांनी केली असून, ती पूर्णपणे पर्यावरणस्नेही आहे.
परदेशी भूमीवर घरासारखी भावना
परदेशात राहणाऱ्या बंगाली लोकांसाठी दुर्गापूजा हा केवळ एक सण नसून ती एक भावना आणि आपल्या संस्कृतीचं प्रतीक आहे. एका छोट्याशा दिवाणखान्यापासून सुरू झालेली ही पूजा आता एका मोठ्या सार्वजनिक उत्सवात बदलली असून, केंटमधील चॅथम येथे साजरी होणाऱ्या दुर्गापूजेचं यंदाचं हे चौथं वर्ष आहे. येथील बंगाली समुदायाचं नेतृत्व करणारे संस्थेचे संस्थापक अरिंदम चॅटर्जी यांनी सांगितलं की, परदेशात दुर्गापूजेचं आयोजन करताना अनेक अडचणी येतात; ज्यामध्ये बंगाली पुरोहितांची उपलब्धता हे सर्वात मोठं आव्हान असतं. गेल्या वर्षीचे पुजारी यावर्षी मिळतीलच असं नाही. ते जर इतर ठिकाणी व्यस्त असतील, तर नवीन पुजारी शोधणं हेच सर्वात मोठं आव्हान असतं.
यंदाच्या उत्सवाचं स्वरूप
यंदाचा दुर्गापूजा उत्सव एकूण चार दिवस चालणार आहे. यामध्ये दररोज सुमारे 300 ताट 'भोग' (महाप्रसाद) चढवला जात असून, संस्थेतील महिला सदस्य तो स्वतःच्या हातांनी तयार करतात. त्यासोबतच सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीत, नृत्य, लहान मुलांचे खेळ आणि खाद्यपदार्थांचे स्टॉल्स हेदेखील या उत्सवाचं मुख्य आकर्षण आहे. संस्थेचे संस्थापक अरिंदम चॅटर्जी यांनी सांगितलं की, अनेक देशांमध्ये कम्युनिटी हॉल बुक करून पूजा केली जाते; जिथे सर्व भारतीय कुटुंबे एकत्र येऊन आपापल्या घरी तयार केलेला शाकाहारी 'भोग' एकमेकांना वाटून सण साजरा करतात. तसेच दुर्गापूजेमध्ये केवळ भारतीयच नव्हे, तर स्थानिक नागरिकही मोठ्या संख्येनं सहभागी होतात. या सोहळ्यात सहभागी झालेले ब्रिटिश नागरिक डेव्हिड यांनी माहिती देताना सांगितलं की, यंदा दुर्गापूजा जवळून पाहण्याचा अनुभव मिळाला. यानिमित्तानं भारतीय संस्कृती जवळून अनुभवण्याची संधी मिळाली, तसेच भारतीय पद्धतीचं जेवण हा नेहमीच एक स्वादिष्ट अनुभव असतो, असंही त्यांनी आवर्जून सांगितलं.
हेही वाचा -
दादरच्या प्रसिद्ध 'बंगाल क्लब' दुर्गापूजेला 91 वर्ष पूर्ण; यंदा नवरात्रोत्सवात खास काय?