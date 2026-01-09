ETV Bharat / state

आधार, यूडायस प्लस घोळामुळं हजारो विद्यार्थी सरकारी रेकॉर्डमधून गायब, मराठी शाळांवर टांगती तलवार!

यूडायस प्लस प्रणालीमध्ये आधार पडताळणी आवश्यक करण्यात आल्यानं अनेक विद्यार्थ्यांची नोंद 'इनवॅलिड', 'नॉट प्रोवेडेड' किंवा 'अंडर व्हेरिफिकेशन' अशा फ्लॅगमध्ये अडकली आहे.

Due to discrepancies in Aadhaar and UDISE Plus data, thousands of students have disappeared from government records
आधार, यूडायस प्लस घोळामुळं हजारो विद्यार्थी सरकारी रेकॉर्डमधून गायब, मराठी शाळांवर टांगती तलवार! (ETV Bharat Reporter)
ETV Bharat Marathi Team

January 9, 2026

मुंबई : राज्यात आधार आणि यूडायस प्लस या शैक्षणिक नोंदणी प्रणालीतील गंभीर त्रुटींमुळं हजारो विद्यार्थी सरकारी रेकॉर्डमध्ये 'गायब' झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. याचा थेट फटका मराठी शाळांना बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. कारण, विद्यार्थ्यांची संख्या कमी दाखवली गेल्यास शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. या प्रणालीतील घोळामुळं अनेक शाळांमधील प्रत्यक्ष उपस्थित विद्यार्थी कागदोपत्री दिसत नाहीत. परिणामी, शिक्षकांची पदं कमी केली जात आहेत. काही ठिकाणी वर्ग बंद केले जात आहेत, तर काही शाळांना थेट टाळे लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

सरकारी आकडे काय सांगतात? : यूडायस प्लस 2023-24 च्या राष्ट्रीय अहवालानुसार, महाराष्ट्रात विद्यार्थ्यांनी आधार नंबर यूडायस प्लसमध्ये प्रदान केलेले प्रमाण सुमारे 97.7 टक्के आहे. म्हणजेच, बहुतांश विद्यार्थ्यांनी आधार क्रमांक दिला आहे. मात्र, महाराष्ट्र यूडायस प्लस पोर्टलवरील 2025 पर्यंतच्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार वास्तव वेगळं चित्र दाखवत आहे.

  • एकूण यूडायस प्लस नोंदणीकृत विद्यार्थी : 2,14,68,288
  • आधार माहिती सबमिट केलेले : 2,09,69,529
  • यातील वैध आधार (verified) : 2,03,21,408
  • अवैध आधार : 5,78,433
  • आधार न दिलेले : 4,98,759
  • तपासणी प्रक्रियेत असलेले : 69,688

शाळेत येतोय, पण कागदोपत्री गायब : यूडायस प्लस प्रणालीमध्ये आधार पडताळणी आवश्यक करण्यात आल्यानं अनेक विद्यार्थ्यांची नोंद 'इनवॅलिड', 'नॉट प्रोवेडेड' किंवा 'अंडर व्हेरिफिकेशन' अशा फ्लॅगमध्ये अडकली आहे. त्यामुळं विद्यार्थी प्रत्यक्ष वर्गात नियमित बसत असतानाही तो सरकारी रेकॉर्डमध्ये शाळेबाहेर दाखवला जात आहे. या विद्यार्थ्यांना 'आऊट ऑफ स्कूल' म्हणून वर्गीकृत होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. यामुळं शाळांच्या विद्यार्थीसंख्येवर परिणाम होत असून, त्याचा थेट फटका शिक्षक भरती, अनुदान, मध्यान्ह भोजन योजना, शिष्यवृत्ती आणि इतर शैक्षणिक सुविधांवर बसत आहे.


फक्त पाच टक्के विद्यार्थ्यांचे आधार वॅलिड नसतील तर प्रॉब्लेम काय? : विभागीय शिक्षण उपसंचालक राजेश कंकाळ यांच्या म्हणण्यानुसार, "अनेक शाळांमधील एकूण विद्यार्थ्यांपैकी केवळ पाच टक्के विद्यार्थ्यांचे आधार अपडेट नाही. त्यामुळं अनुदानित शाळांना जास्त काही अडचणी येतील असं वाटत नाही," असा अजब तर्क राजेश कंकाळ यांनी केला. शिवाय, "आधार कार्ड असणं बंधनकारक असताना शाळांनी त्याबाबत विद्यार्थ्यांकडून आधार कार्ड मागवणं अत्यंत गरजेचे आहे," अशी सरकारी पुस्तीही राजेश कंकाळ यांनी जोडली.

शिक्षण अधिकाऱ्यांची प्रतिक्रिया : राज्यातील एका वरिष्ठ शिक्षण अधिकाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितलं की, "यूडायस प्लस ही केवळ आकडेवारीची प्रणाली आहे. पण या प्रणालीतील तांत्रिक त्रुटींचा थेट परिणाम शाळांवर होत असेल, तर तो गंभीर विषय आहे. प्रत्यक्ष वर्गात बसलेला विद्यार्थी 'आऊट ऑफ स्कूल' दाखवला जाणे म्हणजे धोरणात्मक अपयश आहे. ही बाब सरकारनं तातडीने दुरुस्त केली पाहिजे."

मुख्याध्यापकांचा आक्रोश : गोवंडीच्या जागृती विद्यामंदिर येथील शाळेचे मुख्याध्यापक राजन महाडेश्वर यांनी संताप व्यक्त करत सांगितलं की, "आमच्या शाळेत 430 विद्यार्थी प्रत्यक्ष येतात. पण यूडायस पल्समध्ये फक्त 380 दिसतात. उरलेले 50 'अवैध आधार' किंवा 'पेंडिंग व्हेरिफिकेशन' मध्ये अडकले आहेत. उद्या सरकार म्हणेल की, विद्यार्थी कमी आहेत, मग वर्ग बंद, शिक्षक कमी आणि शेवटी शाळाच बंद. हा केवळ तांत्रिक प्रश्न नसून तर मराठी शाळांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे," असं राजन महाडेश्वर यांनी नमूद केलं.

शिक्षण चळवळीतील कार्यकर्त्यांचा इशारा : शिक्षण हक्क चळवळीत काम करणाऱ्या रोहन वाडकर या कार्यकर्त्यानं सांगितलं की, "हा फक्त डेटाचा गोंधळ नाही, हा गरीब, ग्रामीण आणि मराठी माध्यमातील विद्यार्थ्यांना संपवण्याचा मार्ग दिसतोय. ज्यांच्याकडे स्मार्टफोन नाही, कागदपत्रे नाहीत, ज्यांचे नाव वेगळ्या स्पेलिंगमध्ये आहे, तेच या व्यवस्थेतून बाहेर फेकले जात आहेत. आज आधार आणि यूडायस घोळ, उद्या शाळा बंद, परवा शिक्षक बेरोजगार, हा संपूर्ण साखळी परिणाम आहे."

आमच्या अडचणी सरकारला दिसतच नाहीत, पालकांचा आक्रोश : मुलुंडमधील मुंबई पब्लिक स्कूलमध्ये शिकणाऱ्या एका विद्यार्थ्याचे पालक असलेल्या सुशीला बेलसरे यांनी सांगितलं की, "माझा मुलगा रोज शाळेत जातो. पण शिक्षक म्हणतात की, त्याचं नाव यूडायस प्लसमध्ये दिसत नाही. कारण आधार अपडेट झालेला नाही. मग तो पुढं परीक्षा देणार का? त्याला शिष्यवृत्ती मिळणार का? मला काहीच कळत नाही. आम्ही रोजीरोटीच्या मागे धावतो. मी दोन घरांमध्ये स्वयंपाकाची कामं करते. आधार दुरुस्तीसाठी सुट्टी कशी घेणार? पण सरकारला आमच्या अडचणी दिसतच नाहीत," असं त्या म्हणाल्या.

कायद्यानुसार प्रवेश नाकारणे बेकायदेशीर : केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्टपणे सांगितलं आहे की, आधार नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश नाकारता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, आधार हे शालेय प्रवेशासाठी अनिवार्य नाही. तरीही युडायस प्लसच्या तांत्रिक अंमलबजावणीमुळं प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात आलं आहे.

गरीब विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सवलतींवर परिणाम : राज्य अभ्यासक्रम आराखडा समिती सदस्य महेंद्र गणपुले यांनी सांगितलं की, "आज ही चूक दुरुस्त केली नाही, तर पुढील काही वर्षांत मराठी शाळा मोठ्या प्रमाणावर बंद होतील. शिक्षक बेरोजगार होतील आणि हजारो विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहतील. तसंच पंधरा तारखेला सरकारकडून शाळांना विद्यार्थ्यांचा आकडा कळवण्यात येईल. त्यानंतर दोन ते तीन दिवसात सरकारकडे हरकती आणि सूचना नोंदवण्यात येणार आहेत. त्याचा शाळांनी लाभ घेत आपापल्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या आधारबाबत हरकती नोंदवाव्यात," असं गणपुले यांनी सांगितलं.

शिक्षक संघटना, पालक संघटना आणि शिक्षण कार्यकर्त्यांनी सरकारकडे खालील मागण्या केल्या आहेत :

  1. आधार–युडायस फ्लॅग त्वरित रद्द करावा
  2. प्रत्यक्ष उपस्थितीला प्राधान्य द्यावे
  3. आधार अपडेटसाठी शाळा स्तरावर मोफत कॅम्प घ्यावेत
  4. या काळात कोणतीही शाळा बंद करू नये
  5. कोणताही विद्यार्थी 'आऊट ऑफ स्कूल' घोषित करू नये


सरकारच्या अनेक योजनांचा लाभ मिळत नाही : गोराई येथील मनोहर हरिराम चोगले विद्यालय अनुदानित आहे. या शाळेचे मुख्याध्यापक सचिन गवळी सांगतात की, "आमच्या शाळेत एकूण 270 विद्यार्थी शिकत आहेत. यापैकी 22 विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड 'इनव्हॅलिड' (अवैध) झाले आहे. यामागची कारणं गंभीर आणि संवेदनशील आहेत. या मुलांपैकी काहींचे कौटुंबिक प्रश्न कोर्टात सुरू आहेत, तर एनजीओकडून दोन शाळाबाह्य मुली म्हणून नोंदवलेल्या आहेत. या मुलींकडे आधार कार्ड नाही, कारण त्यांचे आई-वडील किंवा कुटुंबातील कोणीही आधार प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी उपस्थित नाही. शिकत असूनही सरकारी नोंदीत ‘शाळाबाह्य’ प्रत्यक्षात या मुलींना आम्ही शाळेत प्रवेश दिला आहे. त्या नियमित शिकत आहेत. मात्र, आधार कार्ड नसल्यामुळं सरकारी प्रणालीत त्या ‘शाळाबाह्य’ म्हणून दाखवल्या जात आहेत. त्यामुळं त्यांना सरकारच्या अनेक योजनांचा लाभ मिळत नाही."

शिक्षक आणि समाज प्रयत्न करत आहेत, पण… : पुढं शाळेचे मुख्याध्यापक सचिन गवळी म्हणाले की, "या मुलींच्या शिक्षणासाठी आणि मूलभूत गरजांसाठी शिक्षक स्वतः प्रयत्न करत आहेत. काही समाजातील दानशूर व्यक्तीही मदत करतात. पण हे प्रयत्न मर्यादित आहेत. सर्व गरजा कायमस्वरूपी पूर्ण होऊ शकत नाहीत. मग प्रश्न उरतो या मुली सरकारची जबाबदारी नाहीत का? या मुली अनाथ, दुर्लक्षित किंवा कौटुंबिक संकटात अडकलेल्या आहेत. अशावेळी त्यांना आधार कार्ड नसल्यामुळं शिक्षण, पोषण, शिष्यवृत्ती, गणवेश, वह्या-पुस्तके, आरोग्य सुविधा यापासून वंचित ठेवणं योग्य आहे का? जर त्या शिकत असतील, तर केवळ कागदपत्रांअभावी त्यांना 'शाळाबाह्य' ठरवणं ही व्यवस्थेची अपयशाची बाब नाही का?, असा सवाल मुख्याध्यापक सचिन गवळी केला.

संपादकांची शिफारस

