साईचरणी 20 लाखांचे सुवर्णदान; दुबई-मुंबईच्या भक्तांकडून 162 ग्रॅमची दोन सुवर्ण स्वस्तिके अर्पण
साईबाबांवरील श्रद्धा आणि भक्तिभाव व्यक्त करण्यासाठी देश-विदेशातील साईभक्तांकडून बाबांच्या चरणी विविध मौल्यवान वस्तू अर्पण केल्या जातात.
Published : November 1, 2026 at 4:07 PM IST
शिर्डी : साईबाबांवरील श्रद्धा आणि भक्तिभाव व्यक्त करण्यासाठी देश-विदेशातील साईभक्तांकडून बाबांच्या चरणी विविध मौल्यवान वस्तू अर्पण केल्या जातात. याच श्रद्धेचा प्रत्यय पुन्हा एकदा शिर्डीत आला आहे. दुबई आणि मुंबई येथील दोन साईभक्तांनी साईबाबांच्या चरणी प्रत्येकी एक सुवर्ण स्वस्तिक अर्पण केलं आहे.
या दोन्ही सुवर्ण स्वस्तिकांची एकूण किंमत 20 लाख 61 हजार 612 रुपये इतकी आहे. साईभक्तांनी अर्पण केलेल्या या सुवर्ण स्वस्तिकांमधून बाबांप्रती असलेली त्यांची श्रद्धा आणि भक्तिभाव व्यक्त झाला आहे.
साईबाबांच्या चरणी 162 ग्रॅम वजनाची दोन सुवर्ण स्वस्तिक अर्पण : साईबाबांवरील श्रद्धा आणि भक्तिभाव व्यक्त करण्यासाठी देश-विदेशातील साईभक्तांकडून बाबांच्या चरणी विविध मौल्यवान वस्तू अर्पण केल्या जातात. याच श्रद्धेचा प्रत्यय पुन्हा एकदा शिर्डीत आला आहे. दुबई आणि मुंबई येथील दोन साईभक्तांनी साईबाबांच्या चरणी प्रत्येकी एक सुवर्ण स्वस्तिक अर्पण केलं आहे. या दोन्ही स्वस्तिकांची एकूण किंमत २० लाख ६१ हजार ६१२ रुपये असून, त्यांचे एकूण वजन 162 ग्रॅम आहे.
दुबई येथील साईभक्तानं 82 ग्रॅम वजनाचं आकर्षक नक्षीकाम असलेलं सुवर्ण स्वस्तिक अर्पण केलं. तर मुंबई येथील दुसऱ्या साईभक्तानं 80 ग्रॅम वजनाचं सुंदर नक्षीकाम केलेले सुवर्ण स्वस्तिक बाबांच्या चरणी अर्पण केले. दोन्ही स्वस्तिकांवर आकर्षक नक्षीकाम करण्यात आले असून, ती साईबाबांच्या मूर्तीशेजारील मागील भिंतीवर बसविण्यात आली आहेत. त्यामुळे साईमूर्तीच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांना या सुवर्ण स्वस्तिकांचंही दर्शन घेता येणार आहे.
साईबाबांच्या चरणी मौल्यवान वस्तू अर्पण करण्याची परंपरा अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. देशासह परदेशातील साईभक्तही आपापल्या श्रद्धेनुसार बाबांच्या चरणी देणग्या अर्पण करतात. दुबई आणि मुंबईतील या भक्तांनी अर्पण केलेली सुवर्ण स्वस्तिके त्याच श्रद्धेचे प्रतीक ठरली आहेत. दरम्यान, दोन्ही देणगीदारांनी आपली नावे गोपनीय ठेवण्याची विनंती केल्याने संस्थानच्या वतीने त्यांची नावे जाहीर करण्यात आलेली नाहीत. या सुवर्ण स्वस्तिकांची देणगी स्वीकारल्यानंतर साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी देणगीदार साईभक्तांचा सत्कार केला.