विजापूर-गुहागर महामार्गावर मद्यधुंद तरुणीचा धिंगाणा; वाहने अडवून बसली बोनेटवर, महिलांनी दिला चोप
मद्यधुंद अवस्थेत तरुणीने विजापूर-गुहागर महामार्गावर गोंधळ (Drunk Young Woman Stunts) घातल्यानं, अर्धा तास वाहतुकीचा खोळंबा झाला होता. त्यामुळं महिलांनी तरुणीला चांगलाच चोप दिला.
Published : November 26, 2025 at 1:25 PM IST
सातारा : विजापूर-गुहागर महामार्गावरील विजयनगर (ता. कराड) गावच्या हद्दीत मंगळवारी रात्री एका मद्यधुंद तरुणीनं धिंगाणा घातला. मोठमोठ्याने आरडाओरडा करत रस्त्याच्या दोन्ही बाजूची वाहने तिनं अडवली. वाहनांच्या बोनेटवर बसून स्टंटबाजी केली. यामुळं राज्यमार्गावरील वाहतूक काही काळ विस्कळीत झाली होती.
महामार्गावरील वाहतूक झाली विस्कळीत : विजापूर-गुहागर हा मार्ग कोकणचे प्रवेशद्वार मानला जातो. त्यामुळं या महामार्गावर मोठी रहदारी असते. चिपळूणच्या लोटे एमआयडीसीमुळं अवजड टँकरची सतत ये-जा असते. या मार्गावरील विजयनगर गावच्या हद्दीतील एमएसईबी चौकात मंगळवारी रात्री एका तरुणीने रस्त्यावर मधोमध उभे राहून मद्यधुंद अवस्थेत धिंगाणा घातला. तिच्या धिंगाण्यामुळं कोकण मार्गावरील वाहतूक काही काळ ठप्प झाली होती.
बंद दूरध्वनीमुळे पोलिसांना मिळाली नाही खबर : ट्रॅक्टर, कारसारखी वाहने अडवून ती उडी मारून बोनेटवर बसत होती. अर्वाच्च भाषेत आरडाओरडा करत होती. त्याचबरोबर मोठमोठ्याने गाणीही म्हणत होती. या घटनेची काहींनी पोलिसांना माहिती देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, शहर पोलीस ठाण्यातील दूरध्वनीच बंद होता. त्यामुळं सुमारे अर्धा तास तिचा गोंधळ सुरू होता. त्यानंतर काही महिला पुढे आल्या आणि त्यांनी तिला रस्त्याकडेला घेऊन चोप दिला. तरुणीच्या हातात प्लॅस्टिकची पिशवी आणि ओढणी होती.
महिलांनी दिला तरुणीला चोप : स्थानिक महिलांनी तरुणीला रस्त्यातून बाजूला नेल्यानंतर तरुणीचा गोंधळ थांबला आणि वाहतूक सुरळीत झाली. दरम्यान, तरुणीच्या धिंगाण्यामुळं एमएसईबी चौकात बघ्यांची मोठी गर्दी जमली होती. काही जणांनी तरुणीच्या स्टंटबाजीचे आणि धिंगाण्याचे व्हिडिओ काढले. ते व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत.
अवैध व्यवसायांना बरकत : कराड-चिपळूण या मार्गावर अलिकडे हॉटेल, ढाबे, बिअर बार, लॉजची संख्या प्रचंड वाढली आहे. त्यामुळं अनैतिक प्रकारांना खतपाणी मिळत आहे. पोलिसांनी या अवैध प्रकारांकडे कानाडोळा केला आहे. त्यामध्ये अवैध धंद्यांना ऊत आला आहे. लॉजवरही मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार होत असल्याची चर्चा आहे. पोलिसांकडून लॉजची तपासणी देखील होत नाही. मद्यधुंद तरुणीच्या धिंगाण्यामुळं या परिसरातील गैर प्रकाराचीही आता चर्चा सुरू झाली आहे.
