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अहिल्यानगरात स्थानिक गुन्हे शाखेची मोठी कारवाई, अंमली पदार्थाची तस्करी करणाऱ्याला श्रीरामपूरमधून अटक

अहिल्यानगर पोलीस आणि स्थानिक गुन्हे शाखेने मिळालेल्या माहितीच्या आधारावर तस्कराच्या मुसक्या आवळल्या. आता या प्रकरणात पोलिसांसमोर मुख्य पुरवठादाराला पकडण्याचं आव्हान आहे.

Ahilyanagar
अंमली पदार्थाची तस्करी करणाऱ्याला अटक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 16, 2026 at 6:28 PM IST

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अहिल्यानगर : राज्यासह देशात अंमली पदार्थांची तस्करी करणाऱ्यांना रोखण्याचं मोठं आव्हान यंत्रणांसमोर आहे. यंत्रणांकडून गेल्या काही वर्षापासून सातत्याने अंमली पदार्थांची तस्करी करणाऱ्यांना रोखण्यासाठी मोठी मोहीम हाती घेण्यात आलेली आहे. त्यानुसार अनेक ठिकाणी छापे टाकण्यात आले आहेत. तसेच अंमली पदार्थांची तस्करी करणाऱ्यांच्या मुसक्या आवळण्यात आल्या आहेत. यामध्ये पोलिसांच्या एलसीबी अर्थात स्थानिक गुन्हे शाखेचं फार मोठं योगदान राहिलं आहे. देशभरात या कारवाया सातत्याने सुरुच असतात. याच संदर्भातील एक बातमी अहिल्यानगरमधून समोर आली आहे. अहिल्यानगरच्या स्थानिक गुन्हे शाखेने मोठी कारवाई केली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, श्रीरामपूरमधून अंमली पदार्थाची तस्करी करणाऱ्या एकाला अटक करण्यात आली आहे. गुप्त माहितीच्या आधारे पोलिसांनी सापळा रचून या तस्कराला रंगेहात अटक केली आहे. अटक करण्यात आलेल्या तस्कराकडून अडीच लाखांपेक्षा अधिक किंमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. मात्र मुख्य पुरवठादार हा फरार आहे. त्यामुळे एलसीबीसमोर म्होरक्याला पकडण्याचं आव्हान आहे.

स्थानिक गुन्हे शाखेने श्रीरामपूरमधून एम.डी. मेफेड्रोन अंमली पदार्थाची तस्करी करणाऱ्या तरुणाला अटक केली. सोहेल जुबेर शेख वय (27) असं अटक करण्यात आलेल्या तरुणाचं नाव आहे. सोहेल मिल्लतनगर, वॉर्ड क्र. 2 मधील रहिवाशी आहे. सोहेलकडून 4.83 ग्रॅम एम.डी. अंमली पदार्थ, रोख रक्कम, मोबाईल आणि बाईक असा एकूण 2 लाख 52 हजार 800 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. अहिल्यानगरचे पोलीस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन यांनी जिल्ह्यात अंमली पदार्थांची विक्री आणि तस्करी करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यात अंमली पदार्थविरोधी टास्क फोर्सचे नोडल अधिकारी आणि स्थानिक गुन्हे शाखेचे अधिकारी आणि कर्मचारी माहिती घेत होते. पोलीस निरीक्षक संतोष मुटकुळे, पोलीस उपनिरीक्षक अनंत सालगुडे, पोलीस अंमलदार अतुल लोटके, बिरप्पा करमल, रिचर्ड गायकवाड, शामसुंदर जाधव, रमीजराजा आतार, विशाल तनपुरे आणि चालक भगवान धुळे हे श्रीरामपूर परिसरात गस्त घालत अंमली पदार्थांविषयी माहिती घेत होते.

माहिती मिळताच पोलिसांकडून सोहेलचा कार्यक्रम : सोहेल अंमली पदार्थाची विक्री करण्यासाठी श्रीरामपूर-संगमनेर मार्गावरील नांदूर शिवारातील अस्तगाव फाटा इथे येणार असल्याची माहिती श्रीरामपूर पोलिसांना सूत्रांद्वारे मिळाली. ही गुप्त माहिती मिळताच पोलिसांनी कंबर कसली. सोहेलला रंगेहात पकडण्यासाठी पोलिसांनी पूर्वतयारी सुरु केली. पोलीस निरीक्षक मुटकुळे यांनी श्रीरामपूर पोलिसांना संपर्क केला आणि कारवाई करण्याबाबत आदेश दिले. आदेशानंतर पोलीस निरीक्षक विशाल खैरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस निरीक्षक राम शिखरे, महिला पोलीस अंमलदार मीरा सरग आणि स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने संयुक्त सापळा रचला. पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी ठरलेल्या ठिकाणी सोहेलला रंगेहात पकडण्यासाठी तयार होते. सोहेल अंमली पदार्थ विकण्यासाठी ठरलेल्या ठिकाणी आला. पोलिसांनी वेळ न दवडता सोहेलला धरलं. सोहेलची झडती घेण्यात आली.

मुख्य पुरवठादार फरार : पोलिसांना सोहेलकडे प्लास्टिकच्या पाऊचमध्ये 4.83 ग्रॅम वजनाचा एम.डी. मेफेड्रोन अंमली पदार्थ मिळाला. सोहेलने चौकशीदरम्यान अंमली पदार्थ असल्याची कबुली दिली. तसेच सोहेलने हे अंमली पदार्थ श्रीरामपूरमधील बेलापूरमध्ये राहणाऱ्या असीफ मुनीर शेख (मुख्य पुरवठादार) याच्याकडून आणल्याची माहिती दिली. पोलिसांकडून असीफचा शोध सुरु आहे.

2 लाख 52 हजार 800 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त : पोलिसांनी या कारवाईत सोहेलकडून 96 हजार 600 रुपये किंमतीचा एम.डी. अंमली पदार्थ, रोख 6 हजार 200 रुपये, 50 हजार रुपयांचा मोबाईल आणि 1 लाख रुपयांची बाईक असा एकूण 2 लाख 52 हजार 800 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. या प्रकरणी स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस कॉन्स्टेबल रमीजराजा रफीक आतार यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून श्रीरामपूर शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर प्रकरणात पुढील तपास करण्यात येत आहे.

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TAGGED:

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