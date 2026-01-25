साताऱ्यात डीआरआयची मोठी कारवाई; एमडी ड्रग्ज फॅक्टरीवर धाड, हजारो कोटींचे ड्रग्ज जप्त
साताऱ्यात एमडी ड्रग्ज तयार करणाऱ्या कारखान्यावर डीआरआयच्या पथकानं धाड टाकून हजारो कोट्यवधींचे ड्रग्ज जप्त केले आहेत.
सातारा - महसूल गुप्तचर संचालनालयानं (DRI) सातारा जिल्ह्यात केलेल्या कारवाईत तब्बल ६ हजार कोटींचे एमडी ड्रग्ज जप्त केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. कराड तालुक्यातील पाचुपतेवाडी या गावातील मोकळ्या पोल्ट्री शेडवर तीन आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या पथकानं धाड टाकली. त्या ठिकाणी ड्रग्ज निर्मितीचा कारखाना असल्याचं उघडकीस आलं आहे. याप्रकरणी पोलीस रेकॉर्डवरील बाबा मोरे या सराईत गुन्हेगारासह काही जणांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे. बिहारी तरुणांकडून त्याठिकाणी ड्रग्ज निर्मिती करून घेतली जात होती, असे समजते.
कराड तालुक्यातील डोंगरी भागात आणि कराड ग्रामीण पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या पाचुपतेवाडी गावामध्ये एमडी ड्रग्ज तयार करणारा कारखाना सुरू होता. गावापासून काही अंतरावर असलेल्या मोकळ्या पोल्ट्री शेडमध्ये ड्रग्ज निर्मिती केली जात होती. याबद्दल मिळालेल्या माहितीवरून डीआरआयच्या तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या पथकानं शनिवारी सायंकाळी धाड टाकली. शेडमध्ये एमडी ड्रग्ज आणि कच्चा माल जप्त करण्यात आला. तसेच संशयितांना ताब्यात घेऊन पोल्ट्री शेड सील करण्यात आलं आहे. जप्त करण्यात आलेल्या ड्रग्जची किंमत ६ हजार कोटी रूपये असल्याचं सांगितलं जात आहे.
ड्रग्ज निर्मितीचा कारखाना उद्धवस्त- घटनास्थळावरून मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, रेकॉर्डवरील एका अट्टल गुन्हेगारानं काही बिहारी तरूणांना हाताशी धरून रिकाम्या पोल्ट्री शेडमध्ये अंमली पदार्थांचे उत्पादन सुरू केलं होतं. पत्र्याच्या शेडला बाजूनं लोखंडी जाळी आहे. शेडमध्ये काय चाललंय हे बाहेरून दिसू नये म्हणून जाळीला प्लास्टिकचा कागद बांधण्यात आला आहे. शेडमध्ये अत्यंत गुप्तपणे ड्रग्ज निर्मिती केली जात होती. घटनेपासून काही अंतरावर कराड ग्रामीण पोलीस ठाण्याचे दूरक्षेत्र आहे. मात्र, स्थानिक पोलिसांना त्याचा कसलाही सुगावा नव्हता. डीआरआयच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी शनिवारी सायंकाळी छापा टाकून ड्रग्ज निर्मितीचा कारखाना उद्धवस्त केला. या कारवाईची माहितीदेखील सातारा जिल्हा पोलीस अथवा कराड ग्रामीण पोलिसांना नव्हती.
सातारा पोलीस दल सोशल मीडियावर ट्रोल- सध्या महसूल गुप्तचर संचालनालयाकडून (डीआरआय) या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. या ड्रग्ज निर्मिती रॅकेटमध्ये आणखी कोणाचे हात गुंतले आहेत का? हे तपासात स्पष्ट होईल. मात्र, या धडक कारवाईमुळे ड्रग्ज निर्मिती करणाऱ्या माफियांचे धाबे दणाणले आहेत. पोलिसांनादेखील या कारवाईने मोठी चपराक बसली आहे. जिल्ह्यातील पोलीस अधिकारी किरकोळ कारवाया करून स्वतःची पाठ थोपटून घेतात. परंतु, अंमली पदार्थ निर्मितीचा कारखाना सुरू असल्याचा सुगावा त्यांना लागला नाही. यावरून सातारा पोलीस दल सोशल मीडियावर ट्रोल होत आहे.
सातारा पोलिसांची नाचक्की- यासंदर्भात कराडच्या डीवायएसपी राजश्री पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता त्या म्हणाल्या की," कारवाईबद्दल आम्हाला कसलीच कल्पना दिलेली नाही. त्यामुळे कारवाईत नेमकं काय सापडले, हे आम्हाला माहीत नाही". तसेच कराड ग्रामीणचे पोलीस निरीक्षक महेंद्र जगताप यांनीदेखील कारवाईबद्दल माहिती नसल्याचं सांगितलं. यामुळे एकूणच सातारा जिल्हा पोलीस दलाची नाचक्की झाली आहे.
