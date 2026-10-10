कर्ज काढून पेरलेली पिके दुष्काळाने जळाली; शेतकऱ्यांची केंद्रीय पथकाकडे मदतीसाठी आर्त हाक
दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि पीक नुकसानीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्र सरकारचं पथक अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आलं होतं.
Published : October 10, 2026 at 2:05 PM IST
अहिल्यानगर : पावसाअभावी करपलेली पिकं, कोरडे पडलेले तलाव, नुकसान झालेल्या फळबागा आणि बंद पडलेले पोल्ट्री फार्म, अशा दुष्काळाच्या झळांचं वास्तव केंद्रीय आंतरमंत्रालयीन पथकानं शुक्रवारी (9 ऑक्टोबर) प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन जाणून घेतलं. पथकानं शेतकऱ्यांशी संवाद साधत पीक नुकसानीची पाहणी केली. पिण्याचं पाणी, जनावरांसाठी चारा आणि आर्थिक मदत तातडीने उपलब्ध करून देण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी यावेळी केली.
खरीप हंगामातील दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि पीक नुकसानीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्र सरकारचं पथक अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आलं होतं. पथकप्रमुख के. पोन्नुसामी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांच्या उपस्थितीत पथकानं चास, निमगाव वाघा तसेच कर्जत तालुक्यातील टाकळी खंडेश्वरी, चिंचोली काळदात, वालवड आणि रेहेकुरी या गावांना भेट दिली.
केंद्रीय पथकाने शेतकऱ्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या :
चास येथे बाजरी, तूर आणि कांदा पिकांच्या नुकसानीची पाहणी करण्यात आली. यावेळी विठ्ठल गवळी, पोपट गवळी यांच्यासह अन्य शेतकऱ्यांशी संवाद साधून शेतीतील अडचणी जाणून घेण्यात आल्या. तसेच निमगाव वाघा येथील कोरड्या पडलेल्या पाझर तलावाची पाहणी करून पाणीटंचाईचा आढावा घेण्यात आला.
कर्जत तालुक्यातील टाकळी खंडेश्वरी येथे बाजरी आणि तूर पिकांच्या नुकसानीची पाहणी करून पथकाने शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. चिंचोली काळदात येथे कोरडा पडलेला तलाव आणि पाण्याअभावी नुकसान झालेल्या सीताफळ बागेची पाहणी करण्यात आली. दुष्काळामुळे पोल्ट्री फार्म बंद पडल्याची माहितीही शेतकऱ्यांनी दिली. वालवड येथे पाणीपुरवठ्याच्या विहिरीची, तर रेहेकुरी येथे मका पिकाची पाहणी करण्यात आली.
पथकानं पेरणीचा खर्च, अपेक्षित उत्पादन, जनावरांसाठी चारा, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, दूध उत्पादनावरील परिणाम आणि पीक नुकसानीच्या पंचनाम्यांबाबत माहिती घेतली. गावांची लोकसंख्या लक्षात घेऊन पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा वाढवावा आणि मदतीच्या उपाययोजना तातडीने राबवाव्यात, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली.
क्षेत्रीय पाहणीपूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक झाली. यावेळी जिल्हा प्रशासन, कृषी आणि महसूल विभागातील अधिकारी उपस्थित होते. पाहणीदरम्यान संकलित केलेल्या माहितीच्या आधारे केंद्रीय पथक केंद्र सरकारला अहवाल सादर करणार आहे. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत मिळण्याबाबतच्या निर्णयाकडे लक्ष लागलं आहे.
'परिस्थितीचा सविस्तर अहवाल शासनाला सादर केला जाईल' :
नातेवाईकांकडून कर्ज आणि उधारी घेऊन शेतकऱ्यांनी तूर, मका आणि सोयाबीनची पेरणी केली होती. मात्र, पावसाच्या लहरीपणामुळे आणि दुष्काळी परिस्थितीमुळे ही पिके जळून गेली आहेत. निमगाव येथील शेतकरी वसंत गंगाधर फलके आणि रामदास विठ्ठल फुले यांनी केंद्रीय पथकाला कोरडा पडलेला तलाव दाखवत आपली व्यथा मांडली. गावातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी तातडीने टँकर सुरू करावेत, तसेच पीक नुकसानीची पाहणी करून भरीव आर्थिक मदत जाहीर करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली.
केंद्रीय पथकातील अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधून नुकसानीची प्रत्यक्ष पाहणी केली. या परिस्थितीचा सविस्तर अहवाल शासनाला सादर केला जाईल, असे आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिले. आता दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना शासनाकडून तातडीच्या मदतीची प्रतीक्षा आहे.