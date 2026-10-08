महाराष्ट्रावर दुष्काळाचं सावट, धरणांमध्ये अवघा 73 टक्के पाणीसाठा
महाराष्ट्रावर दुष्काळाचं सावट सध्या घोंघावत आहे. राज्यातील धरणांमध्ये अवघा 73 टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. मराठवाड्याची परिस्थिती बिकट आहे.
Published : October 8, 2026 at 6:31 PM IST
मुंबई - पावसाळा नुकताच संपला असला, तरी राज्यासमोर आगामी काळात भीषण जलसंकट उभं राहण्याचे संकेत मिळत आहेत. जलसंपदा विभागाच्या ताज्या अहवालानुसार, राज्यातील लहान-मोठ्या 3 हजार 32 धरणांमध्ये सध्या अवघा 73.54 टक्के उपयुक्त पाणीसाठा शिल्लक आहे. गतवर्षी आजच्याच दिवशी हा साठा 90.55 टक्के इतका होता. म्हणजेच वर्षभरात राज्यभरातील धरण साठ्यात तब्बल 17 टक्क्यांची मोठी घट झाली असून, सर्वाधिक फटका मराठवाड्याला बसला आहे.
लघु व मध्यम प्रकल्पांना मोठा दणका - राज्यातील लहान, मध्यम प्रकल्पांची परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे. 2 हजार 630 लघु प्रकल्पांमध्ये आजमितीस केवळ 42.51 टक्के पाणी शिल्लक असून, गतवर्षी हेच प्रमाण 63.66 टक्के होतं. 264 मध्यम प्रकल्पांमध्ये 63.89 टक्के साठा आहे. ग्रामीण भागातील पिण्याचं पाणी आणि शेतीचा पूर्ण भार लघु व मध्यम प्रकल्पांवर अवलंबून असल्यानं दुष्काळाची झळ थेट बळीराजाला बसणार आहे.
विभागवार पाणीसाठा (टक्केवारीमध्ये)
- कोकण : 89.93% (गतवर्षी: 93.86%)
- पश्चिम महाराष्ट्र (पुणे): 84.80% (गतवर्षी: 93.74%)
- उत्तर महाराष्ट्र (नाशिक): 81.27% (गतवर्षी: 87.48%)
- पूर्व विदर्भ (नागपूर): 70.78% (गतवर्षी: 91.40%)
- पश्चिम विदर्भ (अमरावती): 61.89% (गतवर्षी: 87.58%)
- मराठवाडा (छत्रपती संभाजीनगर): 43.58% (गतवर्षी: 85.86%)
मराठवाडा होरपळणार; साठा अर्ध्यावर!
छत्रपती संभाजीनगर (मराठवाडा) विभागातील 929 धरणांतील साठा अवघ्या 43.58 टक्क्यांवर येऊन पोहोचला आहे. गतवर्षी मराठवाड्यात 85.86 टक्के पाणी उपलब्ध होते. म्हणजेच वर्षभरात तब्बल 42 टक्क्यांची मोठी तफावत निर्माण झाली आहे. मराठवाड्यातील 804 लघु प्रकल्पांमध्ये अवघा 15.94 टक्के पाणीसाठा शिल्लक राहिल्याने गावोगावी ऑक्टोबर महिन्यातच पाणीटंचाईची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
महत्त्वाची धरणे आणि स्थिती
जायकवाडी: 59.25%
उजनी / भीमा: 85.17%
कोयना: 90.43%
काटेपूर्णा (अकोला): 16.92%
खडकपूर्णा (बुलढाणा): 1.91%
नियोजनाचे मोठे आव्हान - ऑक्टोबरच्या सुरुवातीलाच धरणे रिकामी होऊ लागल्याने पुढील 8 ते 9 महिने (पुढील पावसाळ्यापर्यंत) पाण्याचे वाटप करताना प्रशासनाची मोठी कसरत करावी लागेल. तसेच बाष्पीभवन रोखणे, बिगर-सिंचन वापरावर कडक निर्बंध आणणे आणि पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करणे यासाठी प्रशासनाला तातडीने कठोर निर्णय घ्यावे लागणार आहेत.
मराठवाड्यात यंदा दुष्काळाचे सावट असल्याने, पिकांची आणि पाण्याची स्थिती जाणून घेण्यासाठी उद्या केंद्रीय पथक मराठवाड्यातील दुष्काळाची पाहणी करणार आहे. मुक्तानंद अग्रवाल यांच्या नेतृत्वातील पथक दुष्काळग्रस्त भागाची पाहणी करणार असून केंद्रीय पथक आढावा बैठक घेणार आल्याची माहिती विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी दिली. जायकवाडी धरणात उपयुक्त पाणी साठा असल्याने संभाजीनगर येथील उद्योगांची पाणी कपात सध्यातरी केली जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
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