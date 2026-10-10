दुष्काळाने देवीच्या टाकाची झळाळीही हिरावली; जळगावमध्ये नवीन खरेदीऐवजी जुन्यालाच पसंती
जळगाव जिल्ह्यातील 15 तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर झाल्यानंतर त्याचा परिणाम सराफ बाजारावरही दिसून येत आहे. याविषयीचा 'ईटीव्ही भारत'चे वार्ताहर नितीन नांदूरकर यांचा स्पेशल रिपोर्ट.
Published : October 10, 2026 at 4:41 PM IST
जळगाव : नवरात्र म्हटलं की खान्देशात, विशेषतः जळगाव जिल्ह्यात घराघरांत कुलदेवीच्या चांदीच्या टाकाची पूजा करण्याची परंपरा आहे. वर्षभर शेतीतून मिळालेल्या उत्पन्नातून बचत करून शेतकरी नवरात्रात देवीसाठी चांदीचा नवा थ्रीडी टाक घडवतात. मात्र, यंदा दुष्काळामुळे या परंपरेलाही आर्थिक संकटाचा फटका बसला आहे. जळगाव जिल्ह्यातील 15 तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर झाल्यानंतर त्याचा परिणाम सराफ बाजारावरही दिसून येत आहे.
नवीन टाक खरेदीकडे पाठ; जुन्या टाकालाच पॉलिश :
गेल्या वर्षी नवरात्राच्या 15 दिवस आधी जळगावच्या सराफ बाजारात थ्रीडी टाक बनवण्यासाठी कारागिरांची धावपळ सुरू असायची. यंदा मात्र बाजारातील चित्र बदलले आहे. दुकानांमध्ये थ्रीडी टाकांसह महालक्ष्मी, सप्तशृंगी आणि वाघजाई देवीचे विविध प्रकारचे टाक उपलब्ध आहेत. मात्र ग्राहकांची संख्या घटली आहे.
कापसाचे पीक करपले, केळीच्या बागांचे नुकसान झाले आणि मक्याचे पीक हातचे गेले. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती खालावली आहे. अशा परिस्थितीत 40 ते 50 हजार रुपये खर्च करून नवीन थ्रीडी टाक खरेदी करण्याऐवजी अनेकजण घरातील 20 वर्षे जुन्या टाकात 10 ते 20 ग्रॅम चांदीची भर घालून त्याला पॉलिश करून घेत आहेत.
एका सराफ व्यावसायिकानं सांगितलं, “गेल्या वर्षी दररोज 50 थ्रीडी टाकांची विक्री होत होती. यंदा 10 टाकही विकले जात नाहीत. ग्राहक येतात, भाव विचारतात आणि जुन्या टाकात चांदीची भर घालून देण्यास सांगतात. दुष्काळ आणि चांदीच्या वाढलेल्या किमतींमुळे बाजारातील व्यवहार मंदावले आहेत.”
श्रद्धा कायम, पण झळाळी फिकी :
जळगावकरांसाठी देवीचा टाक हा केवळ चांदीचा दागिना नसून अस्मितेचा आणि श्रद्धेचा भाग आहे. नवरात्रात माहेरवाशीण घरी आल्यानंतर तिला कुलदेवीच्या टाकाचं दर्शन घडवण्याची परंपरा आहे. त्यामुळे आर्थिक अडचणी असल्या तरी टाकाची पूजा करण्याची परंपरा कायम ठेवली जात आहे. काही कुटुंबांनी बचत गटातून पैसे काढले, तर काहींनी सोसायटीतून पैसे उसने घेतले. मात्र, नवीन टाक खरेदी करण्याऐवजी जुन्या टाकात चांदीची भर घालून त्याला पुन्हा झळाळी देण्याचा पर्याय निवडला आहे.
सराफ बाजारात सध्या जुन्या टाकात चांदीची भर घालण्याच्या कामाला अधिक मागणी आहे. 5 ते 10 ग्रॅम चांदी वाढवून देण्याचे काम वाढले असून, नवीन टाक घडवण्याऐवजी जुन्या टाकाची दुरुस्ती आणि त्यात चांदीची भर घालण्याच्या कामात सुमारे 70 टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे कारागीर सांगतात.
एकूणच, यंदा जळगावच्या नवरात्रोत्सवावर दुष्काळाचे सावट दिसत आहे. देवीवरील श्रद्धा कायम असली, तरी शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींमुळे काटकसर करावी लागत आहे. दुष्काळामुळे शेतीचे नुकसान झाल्यानंतर आता पारंपरिक धार्मिक विधींसाठीही खर्चाचा विचार करावा लागत आहे. त्यामुळे यंदा अनेक कुटुंबे जुन्या टाकालाच नवी झळाळी देत नवरात्र साजरे करत आहेत.