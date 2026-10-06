पावसाची ओढ अन् चाऱ्याचा गंभीर तुटवडा! पशुपालक अडचणीत, चारा छावण्यांची मागणी, जनावरं विकण्याची वेळ
अहिल्यानगर जिल्ह्यात दुष्काळाचे सावट दिवसेंदिवस गडद होत चालले आहे. पावसाअभावी खरीप पिकांची वाढ खुंटली आहे.
Published : October 6, 2026 at 7:59 AM IST
शिर्डी - पावसाने घेतलेल्या दीर्घ ओढीमुळे नेवासा तालुक्यातील सोनई परिसरासह अहिल्यानगर जिल्ह्यात दुष्काळाचे सावट दिवसेंदिवस गडद होत चालले आहे. पावसाअभावी खरीप पिकांची वाढ खुंटली असून, अनेक ठिकाणी पिकं वाळून करपण्याच्या अवस्थेत आली आहेत. त्याचा थेट परिणाम पशुधनावर झाला असून, शेतांमध्ये हिरवा चारा उपलब्ध नसल्याने पशुपालकांसमोर जनावरं जगवायची कशी? असा गंभीर प्रश्न उभा ठाकला आहे.
दरवर्षी एका एकरातून चाऱ्याच्या पाच बॅगा अथवा ट्रॉल्या उपलब्ध होत असताना यंदा अवघ्या दोन बॅगा किंवा दोन ट्रॉल्यांवर समाधान मानावे लागत आहे. त्यामुळे चारा उत्पादनात निम्म्याहून अधिक घट झाली आहे. शेतात चारा नसल्याने पशुपालकांना बाहेरून महागड्या दराने चारा खरेदी करावा लागत आहे. सध्या बाजारात उसाचा दर सुमारे पाच ते साडेपाच हजार रुपये प्रतिटन, तर मक्याचा दर चार ते साडेचार हजार रुपये प्रतिटन झाला आहे.
पैसे मोजण्याची तयारी असूनही मागणीच्या तुलनेत पुरवठा अत्यल्प असल्याचे चित्र आहे. चार ट्रॉल्यांची मागणी केल्यानंतर अवघी एक ट्रॉली मिळत असल्याने पशुपालकांची मोठी अडचण होत आहे. त्यातच पशुखाद्याच्या दरातही मोठी वाढ झाल्याने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे दैनंदिन आर्थिक गणित पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबांचा प्रमुख आर्थिक आधार असलेल्या दुग्ध व्यवसायालाच आता चारा आणि पाणीटंचाईचा फटका बसत आहे. पाण्याचे दुर्भिक्ष चाऱ्याची टंचाई तसेच पशुवैद्यकीय उपचारांचा वाढता खर्च यामुळे दूध उत्पादनात आणखी घट होण्याची भीती दूध उत्पादक शेतकरी सुनील राऊत यांनी व्यक्त केली.
आगामी काळात परिस्थिती आणखी गंभीर होण्याची शक्यता असून, जनावरं जगवणं अशक्य झाल्यास शेतकऱ्यांना नाईलाजानं पशुधन मातीमोल भावानं विकावं लागण्याची वेळ येऊ शकते. त्यामुळं प्रशासनानं परिस्थितीची गांभीर्यानं दखल घेऊन शासनाच्या निकषांनुसार सोनई परिसरात तातडीनं चारा छावण्या सुरू कराव्यात तसेच पशुपालकांना चारा व पाण्याची उपलब्धता करून द्यावी, अशी मागणी शेतकरी व दूध उत्पादकांकडून होत आहे.
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