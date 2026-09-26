ETV Bharat / state

मोठी बातमी! 75 टक्के महाराष्ट्रात दुष्काळ जाहीर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मोठी घोषणा

राज्यातील 265 तालुक्यांमध्ये म्हणजेच 75 टक्के महाराष्ट्रात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे.

CM Devendra Fadnavis
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (File Photo - ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 26, 2026 at 10:51 AM IST

|

Updated : September 26, 2026 at 11:09 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई - राज्यभरात लाडक्या गणपती बाप्पाला निरोप दिला असतानाच शेतकऱ्यांच्यादृष्टीने राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून शनिवारी हा निर्णया जाहीर करण्यात आला. राज्यातील 265 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे.

शेतकऱ्यांना मिळणार दिलासा - राज्यातील 358 पैकी 265 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. याचा अर्थ 75 टक्के महाराष्ट्रात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे दुष्काळाची दाहकता अनुभवत असलेल्या शेतकरी आणि नागरिकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही दिवसांपासून राज्यभरात पालकमंत्र्यांकडून दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेतला जात होता.

राज्य सरकारची मोठी घोषणा - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही दुष्काळी दौरा केला होता. दुसरीकडे विरोधकांनी दुष्काळ जाहीर करुन शेतकऱ्यांना भरीव मदत करण्याची मागणी लावून धरली होती. आदित्य ठाकरे हे नुकतेच दुष्काळग्रस्त भागाच्या दौऱ्यावर गेले आहेत. शरद पवारही दुष्काळी भागाचा दौरा करणार होते. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर करण्याचा घेतलेला निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.

दुष्काळ जाहीर झाल्याने शेतकऱ्यांना काय फायदा मिळणार?

  • जमीन महसुलात सूट
  • पीक कर्जाचे पुनर्गठन
  • शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती
  • कृषीपंपाच्या चालू वीजबिलात सूट
  • 7.5 हॉर्सपॉवर व त्यावरील वीजपंपांनाही सूट
  • शालेय/महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कात माफी
  • रोजगार हमी योजना अंतर्गत नियमात शिथिलता आणून अधिकाधिक कामे सुरु करणार
  • पिण्याचे टँकर्स पुरवणार
  • टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकर्‍यांच्या शेतीपंपाची वीजजोडणी खंडित होणार नाही
  • शेतीवर आश्रित शेतकरी/शेतमजूर यांना अन्नधान्य पुरवणार
  • जनावरांच्या चार्‍याची व्यवस्था करणार
  • जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणात हाती घेणार
  • पंचनाम्याची कार्यवाही तत्काळ पूर्ण करण्याचे सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना आदेश
  • पिकांची स्थिती दाखवणारे छायाचित्र, जीपीएस संकलित करण्याचे आदेश

हेही वाचा -

  1. दुष्काळ दौरे काजू बदाम खाण्यासाठी आहेत का? उद्धव ठाकरेंचा सवाल : केली विशेष अधिवेशन बोलवण्याची मागणी
  2. राज्यात टँकरची संख्या वाढली, पाणीटंचाईसाठी गावनिहाय कृती आराखडा तयार होणार!
  3. शेतकऱ्यांची दिवाळी काळी होऊ देणार नाही : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
Last Updated : September 26, 2026 at 11:09 AM IST

TAGGED:

MAHARASHTRA DROUGHT
महाराष्ट्र दुष्काळ जाहीर
CM DEVENDRA FADNAVIS
दुष्काळ जाहीर
DROUGHT DECLARED MAHARASHTRA

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.