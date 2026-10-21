दुष्काळामुळे मराठवाड्यात रोजगाराचा प्रश्न गंभीर; 5 हजारांची मदत नको, हाताला काम द्या, शेतकऱ्यांची मागणी
दुष्काळामुळे मराठवाड्यात शेतीपिकांचं नुकसान झालं असून, जनावरांच्या चाऱ्याचाही गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. याबाबतचा आढावा घेतला आहे 'ईटीव्ही भारत'चे प्रतिनिधी अमित फुटाणे यांनी.
Published : October 21, 2026 at 6:15 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : दुष्काळाच्या झळा तीव्र होऊ लागल्यानं ग्रामीण भागात रोजगाराचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. पावसाअभावी यंदा शेतातून अपेक्षित उत्पन्न मिळण्याची शक्यता कमी असून, शेतात पिकं नसल्यानं शेतकऱ्यांच्या हातालाही काम नाही. त्यामुळे पुढील 8 महिने कसे काढायचे? असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा राहिला आहे. दिवाळीपूर्वी 5 हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्याऐवजी रोजगार उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी निपाणी येथील शेतकऱ्यांनी केली आहे.
दुष्काळामुळे पिकांचं नुकसान झालं असून, जनावरांच्या चाऱ्याचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे गावातच चारा छावणी सुरू करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली. जनावरांना दूरवरच्या चारा छावणीत घेऊन जाणं कठीण असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. तसेच, रोजगारासाठी बाहेर गेल्यास शेती आणि घराची देखभाल कोण करणार? असा प्रश्नही शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला. गावात रोजगार हमीची कामं सुरू केल्यास स्थानिक पातळीवर रोजगार मिळेल आणि किमान दोन वेळच्या जेवणाची सोय होईल, अशी अपेक्षा निपाणी येथील शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.
शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक संकट :
कुटुंबाचा उदरनिर्वाह व्यवस्थित चालण्यासाठी उत्पन्नाचं साधन असणं आवश्यक आहे. मात्र, शेती व्यवसायात उत्पन्नाची शाश्वती नसते. त्यात अतिवृष्टी किंवा दुष्काळाचा फटका बसल्यास खर्च भागवणंही कठीण होते. यंदा जूनमध्ये पाऊस झाल्यानंतर मोठा खंड पडल्यानं शेतात अपेक्षित पीक आलं नाही. काही ठिकाणी पिकांतून उत्पादन खर्चही निघणं अवघड झालं आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक संकट उभं राहिलं आहे.
निपाणी गावात दरवर्षी शेतीच्या कामांसाठी बाहेरून मजूर आणावे लागतात. प्रत्येक शेतात किमान 20 ते 30 मजूर कामाला असायचे. स्थानिकांसह बाहेरील मजुरांनाही रोजगार मिळत होता. मात्र, यंदा शेतमालकांनाच काम उरलं नसल्यानं मजुरांना काम देणं शक्य होत नाही. त्यामुळे गावातील शेतकरी आता बाहेर कुठे रोजगार मिळतो का? याची चाचपणी करत असल्याचं गावचे उपसरपंच गोपीनाथ भालेकर यांनी सांगितलं.
मदत नको, रोजगार द्या :
राज्य सरकारनं दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना 5 हजार रुपयांची मदत देण्याचं जाहीर केलं आहे. मात्र, वाढत्या महागाईत 5 हजार रुपयांत दिवाळी कशी साजरी करायची? असा प्रश्न निपाणीतील शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. या रकमेत महिन्याचा किराणाही भागणार नसल्यानं शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
5च हजार रुपयांची मदत देण्याऐवजी हाताला काम द्यावं, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. रोजगार मिळाल्यास कुटुंबाचा मासिक खर्च, किराणा आणि इतर गरजा भागवता येतील. मुलांच्या शिक्षणाचा खर्चही वाढला असल्याने आर्थिक अडचणींना सामोरं जावं लागत आहे. त्यामुळे सरकारनं रोजगार हमी योजनेअंतर्गत गावातच कामं सुरू करावीत. ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून ही कामे उपलब्ध झाल्यास स्थानिक शेतकऱ्यांना रोजगार मिळेल आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणं सोपं होईल, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
गावातच चारा छावणी उभारण्याची गरज :
दुष्काळामुळे जनावरांसाठी चारा उपलब्ध होत नसल्यानं पशुधन सांभाळणं कठीण झालं आहे. त्यामुळे राज्य आणि केंद्र सरकारनं शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी निपाणी येथील शेतकऱ्यांनी केली आहे. गावातच चारा छावणी उभारल्यास जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल. मात्र, चारा छावणी गावापासून दूर असल्यास जनावरांसोबत तिथं राहावं लागेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना इतर कामं करणंही अवघड होईल. तसेच, राहण्या-खाण्याचा अतिरिक्त खर्च सहन करावा लागेल. त्यामुळे गावातच चारा छावणी सुरू केल्यास जनावरांची सोय करून इतर कामं करणं शक्य होईल, असे शेतकऱ्यांनी सांगितलं.
रोजगार हमीच्या कामांसाठी सरकारकडे प्रस्ताव :
यंदा शेतीचं मोठं नुकसान झाल्यानं शेतकऱ्यांच्या हाताला काम राहिलेलं नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर आर्थिक संकट ओढवलं आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आल्याची माहिती जिल्हा परिषद अध्यक्ष अविनाश गलांडे यांनी दिली. मुंबईत रोजगार हमी मंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत ग्रामीण भागात रोजगार उपलब्ध करून देण्याची गरज मांडण्यात आली. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद यांच्या माध्यमातून रोजगार हमी योजनेअंतर्गत विविध कामं मंजूर केल्यास शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल. त्यामुळे गावांमध्ये रोजगार हमीची कामं सुरू करण्याची मागणी करण्यात आल्याचे गलांडे यांनी सांगितले.