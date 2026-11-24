दुष्काळातही मायक्रो फायनान्स कंपन्याचा मनमानी कारभार; आमदार परिणय फुके आक्रमक, हस्तक्षेपानंतर घराचे काढले सील!
राज्य सरकारनं आदेश देऊन दुष्काळातही मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून कर्ज वसुली सुरू केली आहे. त्याविरोधात आमदार परिणय फुकेंनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
Published : November 24, 2026 at 2:55 PM IST
नागपूर- विदर्भ आणि मराठवाडा भागात दुष्काळी परिस्थितीची दाहकता वाढतच आहे. अशातच मायक्रो फायनान्स कंपन्या शेतकऱ्यांकडे कर्ज वसुलीचा तगादा लावत आहेत. त्यामुळे आधीच संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या अडचणीत वाढ झालेली आहे. राज्य सरकारनं कुठल्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांकडून कर्ज वसुली करू नये, असे आदेश काढले आहेत. दुसरीकडे मायक्रो-फायनान्स कंपन्यांनी कर्ज वसुली फार जोरात सुरू केलेली आहे.
राज्यात अनेक ठिकाणी फायनान्स कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांचे घर सील करण्यात येत असल्याचे प्रकरणे पुढे येत आहेत. मायक्रो फायनान्स कंपनीकडून सुरू असलेल्या मनमानी विरोधात भारतीय जनता पक्षाचे आमदार परिणय फुके हे आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी हेल्पलाईन नंबर जारी केलेला आहे. त्यावर अवघ्या दोन दिवसात 15 पेक्षाही अधिक तक्रारींची नोंद झाली आहे.
घर बांधण्यासाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड सुरू असतानाच राजू ठवकर यांचे निधन झाले. त्यानंतर कर्जवसुलीच्या तगाद्यामुळे एका कुटुंबावर मोठे संकट ओढवले. कर्ज थकबाकीचे कारण देत फायनान्स कंपनीनं घरावर सील लावल्यानं आशा राजू ठवकर यांच्या कुटुंबाचा निवाऱ्याचा प्रश्न निर्माण झाला होता. ही घटना भंडारा जिल्ह्यातील तुमसर येथील आहे. प्रकरणाची माहिती मिळाल्यानंतर आमदार डॉ.परिणय फुके यांच्या मार्गदर्शनात भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी हस्तक्षेप केला. परिणय फुके यांच्या प्रयत्नांनंतर घरावरील सील हटविण्यात आलं आहे. त्यामुळे राजू ठवकर कुटुंबाला दिलासा मिळाला आहे.
2022 मध्ये घरबांधणीसाठी घेतले होते कर्ज - राजू लक्ष्मण ठवकर यांनी 2022 मध्ये घराच्या बांधकामासाठी चार लाख रुपयांचे कर्ज घेतले होते. कर्जाचे हप्ते अगदी नियमित भरले जात होते, अस ठवकर कुटुंबीयांचं म्हणणे आहे. मात्र, राजू ठवकर यांच्या निधनानंतर कुटुंबासमोर आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. अशा परिस्थितीतही कर्जवसुलीचा तगादा सुरू राहिल्याचा आरोप त्यांच्या पत्नी आशा ठवकर यांनी केला. कर्जाशी संबंधित विमा संरक्षण आणि विमा दाव्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याऐवजी कुटुंबावर परतफेडीसाठी दबाव आणण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. पतीच्या निधनामुळे आधीच अडचणीत सापडलेल्या कुटुंबाला कर्जाच्या हप्त्यांचा भार सहन करावा लागत आहे.
हप्ते भरूनही पावत्या मिळाल्या नसल्याचा आरोप- ठवकर कुटुंबाच्या म्हणण्यानुसार, दरमहा सात हजार 205 रुपये रोख स्वरूपात घेतले जात होते. आतापर्यंत सुमारे तीन लाख 50 हजार रुपये भरूनही हप्ते भरल्याच्या पावत्या देण्यात आल्या नसल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केलाय. एवढी रक्कम भरल्यानंतरही कर्जाची परतफेड झालेली नसल्याचं सांगून वसुलीसाठी तगादा लावण्यात आल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.
राज्यातून तक्रारींचा ओघ- भाजपाचे आमदार परिणय फुके यांनी भंडारा आणि गोंदिया या दोन जिल्ह्यांपुरताच हेल्पलाइन नंबर सुरू केला होता. मात्र, या हेल्पलाइन नंबरवरत संपूर्ण राज्यभरातून मायक्रो फायनान्स कंपनीच्या विरोधात तक्रारींचा सलग ओघ सुरू झाल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे. परिणय फुके यांनी मायक्रो फायनान्स कंपनीच्या एकूणच मनमानी कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
राज्यातील सर्व भाजपा आमदारांनी पुढाकार घ्यावा- राज्यभरात अनेक ठिकाणी मायक्रो फायनान्स कंपनीनं शेतकऱ्यांकडून बळजबरी वसुली सुरू केली आहे. दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक भाजपा आमदारांनी आपापल्या भागात अशाप्रकारे हेल्पलाइन नंबर सुरू करावा. शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभं राहावं ही सूचना त्यांनी केली आहे. यामुळे अशा मायक्रो फायनान्स कंपनीच्या मनमानी कारभारास चाप बसेल, असा विश्वास आमदार परिणय फुके यांनी व्यक्त केला.
मायक्रो फायनान्समुळे अनेक ठिकाणी शेतकरी अडचणीत- दिवाळीच्या सणात दौंड तालुक्यातील राजेगाव येथील एका शेतकऱ्याचं घर खासगी फायनान्स कंपनीनं सील केलं होतं. त्यामुळे दोन मुलींसह संपूर्ण कुटुंबावर ऐन दिवाळीत गोठ्यात आणि पडवीत राहण्याची वेळ आली होती. दौंड तालुक्यातील शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत याच महिन्यात फायनान्स कंपनीचं सील तोडून शेतकरी कुटुंबाला सन्मानानं घरात प्रवेश मिळवून दिला. तर नांदेडमध्ये मायक्रो फायनान्सच्या कर्मचाऱ्यावर शेतकऱ्याच्या मृत्यूप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
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