मातोश्रीवरील ड्रोनचा खुलासा : पॉड टॅक्सी प्रकल्प सर्वेक्षणासाठी उडत होता ड्रोन, एमएमआरडीएचं स्पष्टीकरण

उद्धव ठाकरे यांच्या निवासस्थानाजवळ ड्रोन फिरल्यानं त्यावर टीका झाली. आता एमएमआरडीएनं दावा केला आहे की, ड्रोनचा वापर पॉड टॅक्सी प्रकल्प सर्वेक्षणासाठी करण्यात आला होता.

मातोश्री आणि ड्रोन
मातोश्री आणि ड्रोन (Etv Bharat File)
By PTI

Published : November 9, 2025 at 10:46 PM IST

मुंबई - मुंबईतील उद्धव ठाकरे यांच्या निवासस्थानाजवळ ड्रोन दिसल्यानंतर शिवसेनेने (यूबीटी) केलेल्या "निरीक्षण" आरोपांदरम्यान, एमएमआरडीएने रविवारी स्पष्ट केलं की पोलिसांच्या पूर्वपरवानगीने पॉड टॅक्सी प्रकल्प सर्वेक्षणासाठी यूएव्हीचा (ड्रोन) वापर करण्यात आला होता.

आदित्य ठाकरे यांच्या एक्स वरील पोस्टला उत्तर देताना, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने सांगितलं की, वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) बाजूने पर्सनल रॅपिड ट्रान्झिट (पीओडी) टॅक्सी प्रकल्पासाठी मंजूर केलेल्या आराखड्याच्या दृश्य अभ्यासासाठी ड्रोनचा वापर करण्यात आला.

प्राधिकरणाने कंपनीच्या वतीने पोलीस विभागाकडून या सर्वेक्षणासाठीच्या सर्व आवश्यक मान्यता मिळवल्या होत्या. गेल्या दोन दिवसांत केलेल्या सर्वेक्षणाचे निरीक्षण पोलीस कर्मचारी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी केले होते, असं एमएमआरडीएनं म्हटलं आहे. हा प्रकल्प सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर राबवला जात आहे आणि नियोजनानुसार प्रगती करत आहे, असंही म्हटलं आहे.

वांद्रे परिसरातील ठाकरे कुटुंबाचे अत्यंत सुरक्षित निवासस्थान असलेल्या मातोश्रीजवळ ड्रोन दिसल्यानंतर, आदित्य ठाकरे यांनी आरोप केला की देश "निरीक्षणाच्या स्थितीत" बदलत आहे. "आज आमच्या घराची ड्रोन पाळत ठेवणे ही एक लज्जास्पद घटना आहे, परंतु आम्ही ज्या प्रकारच्या निरीक्षणात राहतो त्या परिस्थितीत आम्हाला धक्का बसत नाही," असं आदित्य ठाकरे यांनी एक्स वर लिहिलय.

यासंदर्भात आदित्य ठाकरे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर एमएमआरडीएने पुनरुच्चार केला की, एमएमआरडीएने पोलीस विभागाकडून या सर्वेक्षणाच्या संदर्भात सर्व आवश्यक परवानग्या घेतल्या होत्या आणि त्यांनी जारी केलेल्या प्रत्येक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन केले गेले.

यासाठी प्रमाणित ड्रोन ऑपरेटरची पार्श्वभूमी पडताळणी आधीच सादर केली गेली आहे, त्याने अधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या सर्व सूचनांचे पालन केले. हे सर्वेक्षण कोणत्याही प्रकारे भरकटले नाही तर परवानगी असलेल्या मार्गापर्यंत पूर्णपणे मर्यादित राहिले, असं एजन्सीने म्हटलं आहे.

"हे सर्वेक्षण ऑपरेशन पूर्णपणे नियमाच्या अनुसारच केले गेले आणि कोणत्याही टप्प्यावर कोणत्याही नियमाचं उल्लंघन झालं नाही किंवा ड्रोन भरकटला नाही, मंजूर संरेखनापर्यंत सर्वेक्षण मर्यादित राहिलं," असं एमएमआरडीएने पुढं म्हटलं आहे.

