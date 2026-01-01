ETV Bharat / state

प्रदूषण वाढत असताना मुंबईकरांना सुखद धक्का; वर्षाच्या पहिल्या दिवशीच पावसाच्या हलक्या सरींचं आगमन

मुंबईत आज सकाळी पावसाच्या सरी कोसळल्यानं प्रदूषणानं त्रस्त झालेल्या मुंबईकरांना काहीअंशी दिलासा मिळाला आहे. येत्या दोन दिवसामध्ये हवामान कसे राहील? जाणून घ्या, हवामानाचा अंदाज!

Light showers of unseasonal rain
मुंबईतील हवामानाचे दृश्य (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 1, 2026 at 8:52 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : देशाच्या आर्थिक राजधानीला प्रदूषणाची समस्या विळखा घालत असताना नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशीच मुंबईकरांना सुखद धक्का बसला आहे. मुंबई आणि परिसरामध्ये पावसाच्या हलक्या सरींचं सकाळी आगमन झालं. त्यामुळे प्रदुषणाची तीव्रता कमी होईल, असा अंदाज व्यक्त होत आहे.

मागील चार दिवसांत मुंबई शहरात थंड, ढगाळ वातावरणासोबत काही भागांत धुक्याचा प्रभाव जाणवत होता. वातावरणात थंडीच्या धुक्यासोबतच शहरातील वेगवेगळ्या भागात सुरू असलेल्या बांधकाम कामांची धूळ मिसळल्यामुळे दिवसभर मुंबई आणि उपनगरांच्या भागांवर या धूरक्याची चादर पसरलेली सर्वत्र दिसत होती. मात्र, आज सकाळी अचानक पावसाचं आगमन झाले. हवामान विभागानं आज वातावरण मुख्यत: ढगाळ राहील आणि दिवसभरात हलक्या सरी कोसळतील, असा अंदाज व्यक्त केला. रात्री धुक्याचा हलका प्रभाव जाणवू शकतो. आजचे कमाल तापमान सुमारे 27 ते 31 अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान 19 ते 20 अंश सेल्सिअस राहण्याची शक्यता आहे. पावसाची शक्यता अत्यल्प असून हवामान एकूणच सुखद राहणार आहे, असा अंदाज हवामान विभागाचा अंदाज आहे.


पुढील दोन मुंबईमधील हवामान कसे राहील? 2 जानेवारी रोजी मुंबईत हवामान कोरडे राहण्याचा अंदाज असून तापमान 29 ते 32 अंश सेल्सिअसपर्यंत जाऊ शकते. 3 जानेवारी रोजीही हीच परिस्थिती कायम राहणार असून तापमान 31 ते 33 अंश सेल्सिअसपर्यंत वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. दोन्ही दिवस पावसाचा कोणताही इशारा हवामान विभागानं दिलेला नाही. उत्तर भारतात थंडीचा कडाका वाढला असला तरी मुंबईत हवामान सकाळी आणि रात्री थंड तसेच दुपारी थोडे उबदार राहील, असा हवामान विभागाचा अंदाज आहे.


  • नागरिकांसाठी सूचना- सकाळच्या वेळी धुके असल्यानं वाहनचालकांनी सावधगिरी बाळगावी. सकाळ आणि संध्याकाळी थंडी जाणवू शकते. त्यामुळे स्वेटर किंवा जाकीट वापरण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. पुढील दोन दिवस उन्हाची तीव्रता वाढण्याची शक्यता असल्यानं बाहेरची कामे नियोजनबद्धरीत्या करण्याचं आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आलं आहे.

वाढत्या प्रदूषणात मुंबईकरांना दिलासा- मुंबईतील हवेची गुणवत्ता दिल्लीइतकीच वाईट होत चालल्याचं दिवसेंदिवस समोर येत असल्यानं चिंता व्यक्त होत आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आकडेवारीनुसार, डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात मुंबईतील हवेची गुणवत्ता सरासरी एक्यूआय 120 च्या आसपास होती. गेल्या वर्षी याच कालावधीत एक्यूआय 148 होती. यावर्षी थोडी सुधारणा दिसली असली तरी, हवेतील प्रदूषण आरोग्यासाठी धोकादायक आहे. वाढत्या प्रदूषणावर उपाययोजना न केल्यानं मुंबई उच्च न्यायालयानं मनपा प्रशासनावर ताशेरेदेखील ओढले होते.

हेही वाचा-

TAGGED:

RAIN MUMBAI
UNSEASONAL RAIN IN MUMBAI
MUMBAI WEATHER FORECAST
मुंबई पाऊस हवामान अंदाज
MUMBAI RAINS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.