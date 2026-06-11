दादर बस अपघातात ड्रायव्हरची चूक? बेस्ट अध्यक्षा म्हणाल्या...
अचानकपणे ड्रायव्हरचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्यामुळे रस्त्यावरील वाहनांना बेस्ट बस आदळली आणि हा अपघात झाला.
Published : June 11, 2026 at 2:56 PM IST
मुंबई - दादरमध्ये झालेल्या बेस्ट अपघाताची चौकशी सुरू असताना एक महत्त्वाचा प्राथमिक अहवाल समोर आलाय. बेस्ट बसच्या ब्रेक यंत्रणेत कोणताही दोष नसल्याचे समोर आलंय. यावेळी स्टेअरिंग व्यवस्थित पद्धतीनं लॉक असल्याचे समोर आलंय. सोमवारी सकाळी पावणेदहाच्या सुमारास दादरच्या प्लाझा सिनेमा समोरच्या चौकामध्ये बेस्ट बसचा मोठा अपघात झाला होता. चालकाचे गाडीवरचे नियंत्रण सुटल्याने हा अपघात झाला. या अपघातात एक जणाचा मृत्यू तर सहा जण जखमी झाले होते. याविषयीचा प्राथमिक अहवाल आता समोर आला आहे.
अपघात चालकाच्या निष्काळजीपणे झाल्याची शक्यता : दादर बस अपघाताबाबत मुंबई सेंट्रल प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या प्राथमिक तपासणीत महत्त्वाची माहिती समोर आलीय. तांत्रिक तपासणी ब्रेक स्टेअरिंग लॉक आणि इतर यंत्र नीटपणे कार्यरत असल्याचे आढळून आलंय. दर्शनी अपघात चालकाच्या निष्काळजीपणे झाल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
पोलिसांकडून बस चालकाचे ड्रायव्हिंग लायसन्स रद्द : मिळालेल्या माहितीनुसार चालकाने हँडब्रेक सोडल्यानंतर बस ड्रायव्हिंग मोडमध्ये असल्याने अचानकपणे ड्रायव्हरचे त्यावेळी वाहनावरील नियंत्रण सुटल्यामुळे रस्त्यावरील वाहनांना बेस्ट बस आदळली आणि हा अपघात झाला. पोलिसांनी बस चालकाचे ड्रायव्हिंग लायसन्स रद्द करण्याबाबत शिफारस प्राप्त झाल्यावर आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असे म्हटले जाते. सध्या पोलीस आणि आरटीओकडून सीसीटीव्ही फुटेज तपासले जाणार असून, फुटेज आणि प्रत्यक्षदर्शींचा जबाब आणि तांत्रिक अहवालाच्या आधारे काढला जाणार आहे.
कोणत्याही प्रकारची लेखी माहिती प्राप्त झालेली नाही : याविषयी बेस्ट समितीचे अध्यक्ष कृष्णा विश्वासराव यांच्याशी चर्चा केली असता त्यांनी सांगितले की, मला अजून तरी कोणत्याही प्रकारची लेखी माहिती प्राप्त झालेली नाही. लेखी माहिती प्राप्त होताच याविषयीची माहिती घेत पुढे काय कारवाई करायची? किंवा काय निर्णय घ्यायचा? याविषयी माहिती देऊ, असंही त्यांनी अधोरेखित केलंय.